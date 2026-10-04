EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX para este 4 de octubre de 2026 prevé 8 concentraciones, 6 rodadas motociclistas y 6 rodadas ciclistas, además de 19 eventos de esparcimiento. Las principales afectaciones viales se concentrarían en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Durante el día — Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Realizará una Mercadita Feminista para promover la autonomía económica y visibilizar desigualdades que enfrentan las mujeres de la comunidad. Aforo estimado: 50 personas.

10:00 — Colectivo “Soy Papá MX” Centro de Convivencia Familiar, avenida Juárez 8, Cuauhtémoc. Presentará una iniciativa para denunciar presuntas irregularidades en el sistema de justicia familiar. Aforo: 45 personas.

10:00 — Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca SCJN, en el Centro Histórico. Convocan a una jornada político-cultural por la libertad de personas presas y la defensa de la autonomía de pueblos originarios. Aforo: 50 personas.

10:00 — Sociedad civil por el Refugio Franciscano Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo. Exigen la devolución de perros y gatos retirados del refugio y resguardados en instalaciones del Ajusco y Xochimilco. Aforo: 60 personas.

11:00 — Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán” Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico. Realizará la pinta de un mural para expresar su postura sobre la situación humanitaria en Gaza y pedir al Gobierno de México romper relaciones con el gobierno señalado por los convocantes. Aforo: 40 personas.

11:00 — Frente Nacional Obradorista SCJN, Centro Histórico. Se concentrará en apoyo al proyecto de Transformación en México. Aforo: 20 personas.

12:00 — Plataforma 4:20 Monumento a la Madre, Narvarte Poniente y cruce de Gran Canal con Circuito Interior. Hará una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo: 45 personas.