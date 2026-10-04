EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX para este 4 de octubre de 2026 prevé 8 concentraciones, 6 rodadas motociclistas y 6 rodadas ciclistas, además de 19 eventos de esparcimiento. Las principales afectaciones viales se concentrarían en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
Concentraciones
- Durante el día — Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Realizará una Mercadita Feminista para promover la autonomía económica y visibilizar desigualdades que enfrentan las mujeres de la comunidad. Aforo estimado: 50 personas.
- 10:00 — Colectivo “Soy Papá MX” Centro de Convivencia Familiar, avenida Juárez 8, Cuauhtémoc. Presentará una iniciativa para denunciar presuntas irregularidades en el sistema de justicia familiar. Aforo: 45 personas.
- 10:00 — Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca SCJN, en el Centro Histórico. Convocan a una jornada político-cultural por la libertad de personas presas y la defensa de la autonomía de pueblos originarios. Aforo: 50 personas.
- 10:00 — Sociedad civil por el Refugio Franciscano Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo. Exigen la devolución de perros y gatos retirados del refugio y resguardados en instalaciones del Ajusco y Xochimilco. Aforo: 60 personas.
- 11:00 — Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán” Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico. Realizará la pinta de un mural para expresar su postura sobre la situación humanitaria en Gaza y pedir al Gobierno de México romper relaciones con el gobierno señalado por los convocantes. Aforo: 40 personas.
- 11:00 — Frente Nacional Obradorista SCJN, Centro Histórico. Se concentrará en apoyo al proyecto de Transformación en México. Aforo: 20 personas.
- 12:00 — Plataforma 4:20 Monumento a la Madre, Narvarte Poniente y cruce de Gran Canal con Circuito Interior. Hará una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo: 45 personas.
- 13:00 — La Comuna 4:20 Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, conocido como La Rinconada 420, en el Centro Histórico. Llevará a cabo el festival político-cultural “Hazlo Tú Mismo”. Aforo: 120 personas.
Rodadas motociclistas
- 09:30 — Bikers Addicted CDMX Salidas desde Bodega Aurrera Santa Lucía, en Álvaro Obregón, con destino a Tres Marías, Morelos. Aforo: 60 personas.
- 09:30 — Asamblea Antimundialista Saldrá del bajo puente del Estadio Banorte, en Coyoacán, con destino a la SCJN. La movilización respalda la jornada por la libertad de personas presas y la defensa de pueblos originarios. Aforo: 50 personas.
- 10:00 — Confederación Internacional de Mujeres Bikers Saldrá del Monumento a la Revolución rumbo al Centro Recreativo Bicentenario, en Gustavo A. Madero, en una “Rodada rosa por la vida” sobre prevención y detección de cáncer de mama. Aforo: 150 personas.
- 10:00 — César NK Tendrá dos puntos de salida: La Comer Iztapalapa y la gasolinera G500 de Calzada de Tlalpan, en Benito Juárez. El destino es el estado de Morelos. Aforo: 120 personas.
- 14:30 — Malvados Stunt Saldrá de la gasolinera G500 de Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. El destino permanece por definir. Aforo: 60 personas.
- 15:00 — Modo Exótico Partirá de Miguel Bernard y Acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero. El destino aún no está definido. Aforo: 70 personas.
- 18:30 — La Klica Biker del Norte Saldrá del Monumento a la Revolución rumbo al Bosque de las Truchas, en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Aforo: 60 personas.
Rodadas ciclistas
- 05:50 — Reyes Ciclistas Salida desde la tienda Steren Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, con destino a Yecapixtla, Morelos. Aforo: 25 personas.
- 06:30 — Baby Runners Saldrá del Oxxo Triángulo, en Tláhuac, hacia el Mirador Zacatlalpan, Estado de México. Aforo: 25 personas.
- 07:00 — Gallo Biker Partirá del Ángel de la Independencia con destino a Plaza Alas, en Toluca, Estado de México. Aforo: 25 personas.
- 07:00 — Glotones Bikers Saldrá de Eje 5 y Anillo Periférico, en Iztapalapa, hacia los Baños de Nezahualcóyotl, en Texcoco. Aforo: 25 personas.
- 14:00 — Ciclistas Pachecos y Lobiker Tendrá como punto de reunión la Torre del Caballito, en Cuauhtémoc. El destino está por definir. Aforo: 25 personas.