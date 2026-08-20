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Vinculan a proceso a integrante de “Los Vallarta” del CJNG por doble homicidio en Chimalhuacán

Moisés “N” quedó en prisión preventiva y se dictaron dos meses para la investigación complementaria

Autoridades han identificado a "Los Vallarta" como una célula del CJNG con operaciones en el Estado de México. Crédito: FGJEM
Autoridades han identificado a "Los Vallarta" como una célula del CJNG con operaciones en el Estado de México. Crédito: FGJEM
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Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Moisés “N” luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su probable participación en el homicidio de dos hombres el pasado 15 de julio de 2026 en la colonia Lomas de Totolco, municipio de Chimalhuacán. El imputado es señalado como probable integrante de la célula delictiva autodenominada “Los Vallarta”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reportes oficiales detallaron que el juzgador encargado del caso impuso prisión preventiva como medida cautelar y otorgó dos meses para la investigación complementaria. Moisés “N” quedó internado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la autoridad judicial.

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Moisés “N” llegó en motocicleta al lugar donde estaban las dos víctimas

Las indagatorias de la FGJEM reconstruyeron los hechos del 15 de julio de la siguiente manera: dos hombres se encontraban sobre la calle Frontera esquina con Mixteca en compañía de un tercer sujeto cuando llegaron Moisés “N” —quien conducía una motocicleta— y dos acompañantes más en el mismo vehículo. Detrás de ellos arribó un Dodge Atos de color negro con dos hombres y una mujer a bordo.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
El crimen con el que se le vincula a Moisés "N" ocurrió el pasado 15 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los pasajeros de la moto sacó un arma de fuego y disparó contra una de las víctimas. La segunda intentó correr, pero los ocupantes del automóvil la interceptaron y le dispararon.

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A partir de las indagatorias, la FGJEM identificó a Moisés “N” como probable responsable, solicitó orden de aprehensión por homicidio y la cumplimentó.

“Los Vallarta” opera bajo las órdenes de “Lic. Vallarta”, preso en el penal de Nezahualcóyotl

La célula vinculada a Moises “N” estaría encabezada por Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” y “Lic. Vallarta”, quien está recluido en el penal de Nezahualcóyotl vinculado a proceso por homicidio. Las investigaciones de la FGJEM establecen que Fernando “N” sería el principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior de la organización.

Retrato de un hombre joven con una barra negra cubriendo sus ojos, sobre un fondo blanco y logos de la Fiscalía del Estado de México.
Fernando "N", señalado como presunto líder de Los Vallarta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo su mando operaría Daniel “N”, alias “El Padrino”, señalado como líder de una célula que ejecuta las órdenes desde afuera del penal. También se identificó a Geisler “N”, alias “El Polar”, como otro operador externo de Fernando “N”.

Geisler “N” fue detenido en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó su captura en la conferencia mañanera del pasado 22 de julio.

La FGJEM ha obtenido la vinculación a proceso de más personas relacionadas con la célula criminal

El caso de Moisés “N” se sumó a una serie de acciones que la FGJEM acumuló contra esta célula a lo largo de 2026.

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex
Mujeres detenidas con presuntos vínculos con Los Vallarta. (FGJEM)

El 3 de junio, la FGJEM informó la detención de dos mujeres vinculadas a la célula: Jazmín “N”, alias “La China”, señalada como hermana de Fernando “N”, y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, identificada como pareja sentimental del mismo.

Ambas fueron imputadas por homicidio calificado. “La Güera” habría ordenado a dos hombres el asesinato de una persona en un negocio de venta de pollo en Nezahualcóyotl, el 12 de mayo.

Además, el pasado 9 de agosto, un juez vinculó a proceso a cinco integrantes más de la célula —Daniel “N” alias “El Padrino”, Melina Arely “N”, Esbeydi Areli “N”, Irvin Javier “N” alias “Pocholo” y Juan Manuel “N”— por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio.

Los cinco enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec bajo prisión preventiva oficiosa.

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM

De acuerdo con las indagatorias, Esbeydi Areli “N” habría dado la orden de ejecutar a la víctima en un callejón al que fue conducida por Irvin Javier “N”. La misma mujer colocó un mensaje intimidatorio junto al cuerpo antes de huir. Los cinco fueron capturados el 27 de julio en dos operativos simultáneos coordinados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la propia Fiscalía.

“Los Vallarta” también habrían atacado con explosivo los juzgados del penal Neza-Bordo en febrero

La célula fue vinculada además con un atentado registrado el 14 de febrero en los juzgados adscritos al penal estatal Neza-Bordo. Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de las instalaciones y dejó dos personas lesionadas: un guardia de seguridad y una empleada de la FGJEM.

La onda expansiva quebró ventanales, puertas de cristal y dañó parte del mobiliario. En el lugar quedó un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770 para recibir denuncias de quienes reconozcan a Moisés “N” como probable implicado en otro hecho delictivo.

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