Pacientes dominicanos evitarán viajes semanales para recibir diálisis y atención especializada en San José de Ocoa

El brazo de un paciente permanece conectado a una máquina de hemodiálisis mediante tubos con sangre durante una sesión de tratamiento renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró las unidades de Hemodiálisis y Pie Diabético del Hospital Provincial San José de Ocoa para que los pacientes con diabetes y otras condiciones que requieren tratamientos periódicos puedan acceder a atención especializada sin viajar a Santo Domingo u otras provincias, informó la Presidencia.

La construcción y el equipamiento de ambas áreas demandaron una inversión de RD$ 93.901,770 (equivalente a 1,577,715.94 dólares estadounidenses). De ese monto, RD$ 89.879.747 (USD 1,510,138.84) correspondieron a la ejecución de la obra y RD$ 4.022.022 (USD 67,577.09) a la compra de equipos.

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La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Castillo, señaló que algunos pacientes debían trasladarse hasta cuatro veces por semana a otras demarcaciones para recibir sus tratamientos. Las nuevas instalaciones les permitirán atenderse en la provincia y en mejores condiciones.

Once sillones de hemodiálisis y espacios de Pie Diabético

Las autoridades detallaron que la Unidad de Hemodiálisis cuenta con recepción, sala de espera, consultorio, unidad de trauma para procedimientos, sala de observación y una sala de tratamiento equipada con once sillones. También dispone de un área de aislamiento, depósito de materiales y estación de enfermería.

Autoridades del Gobierno dominicano cortan la cinta de inauguración de la Unidad de Pie Diabético en el Hospital Provincial San José de Ocoa. (Presidencia de República Dominicana)

La Unidad de Pie Diabético

Además, indicaron que la Unidad de Pie Diabético incorpora recepción, sala de espera, consultorios, camas para curas limpias, salas de curas, área para cirugía menor, espacio de reposo y estación de enfermería. Su funcionamiento refuerza la prevención, la evaluación y el tratamiento oportuno de las lesiones asociadas a esta condición.

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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, afirmó que los nuevos servicios evitarán que las familias deban destinar recursos de sus presupuestos a trasladarse fuera de la provincia. “Con la entrega de estas dos importantes unidades, estamos garantizando que los usuarios del Hospital Provincial San José de Ocoa reciban atención especializada más cerca de sus hogares, en mejores condiciones y sin tener que trasladarse a Santo Domingo o a otras provincias para recibir estos tipos de servicios que necesitan de manera periódica”, expresó.

Landrón también anunció la instalación de un tomógrafo en el hospital, para reforzar la capacidad diagnóstica del centro.

Autoridades del Gobierno dominicano cortan la cinta de inauguración de la Unidad de Pie Diabético en el Hospital Provincial San José de Ocoa. (Presidencia de República Dominicana)

La octava unidad de Pie Diabético de la red pública

La unidad de Pie Diabético de San José de Ocoa es la octava de las 10 previstas para integrar la Red Nacional de Pie Diabético. La de Hemodiálisis es la segunda de las 10 programadas para conformar su respectiva red nacional.

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A esas instalaciones se agregan otras dos unidades de hemodiálisis entregadas durante la gestión de Abinader en los hospitales Inmaculada Concepción, de Cotuí, y Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, de San Francisco de Macorís. Esos servicios fueron habilitados a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

El presidente autorizó además la construcción de siete camas para la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y cinco camas para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Provincial San José de Ocoa. La disposición incluye la continuidad del remozamiento del establecimiento.

El Servicio Nacional de Salud contempla una inversión total de RD$ 216.057.529 en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de otros centros de la red pública de la provincia. También está prevista una segunda etapa de remozamiento del hospital, con una inversión aproximada de RD$ 200 millones.

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El senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, sostuvo que las áreas entregadas permitirán que los pacientes que requieren diálisis permanezcan en la provincia mientras reciben atención especializada. En el acto también participaron el alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo, y otras autoridades provinciales y del sector de la salud.