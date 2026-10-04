Catrinas monumentales y campos de cempasúchil: así será el recorrido del Valle de Catrinas 2026 en Atlixco

Atlixco alista una nueva temporada del Valle de Catrinas con piezas de cartonería que buscarán contar historias de la cultura mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Valle de Catrinas 2026 se lleva a cabo en Atlixco del 2 de octubre al 9 de noviembre con un recorrido de esculturas monumentales de cartonería, campos de cempasúchil y actividades vinculadas con el Día de Muertos.

La sexta edición reúne el trabajo de artistas y artesanos atlixquenses para mostrar figuras inspiradas en dioses prehispánicos y expresiones de la cultura mexicana.

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La propuesta abarca distintos puntos de Atlixco, donde se instalaron varias catrinas monumentales. El circuito también llegará a otros estados de la República y al extranjero.

Los visitantes podrán recorrer esculturas de gran formato creadas para narrar historias mediante elementos de la tradición mexicana.

Los dioses prehispánicos inspiran 27 catrinas monumentales

La temática de Valle de Catrinas 2026 está dedicada a los dioses prehispánicos, tras una selección entre las propuestas presentadas para esta edición.

La regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, Valerie Bartsch Aburto, explicó que se eligieron 27 diseños elaborados por artesanos cartoneros de Atlixco.

La temática de Valle de Catrinas 2026 estará dedicada a los dioses prehispánicos. REUTERS/Henry Romero

De ese total, 19 esculturas se exhiben en puntos del Pueblo Mágico. Algunas instalaciones están en campos de cempasúchil, los viveros Zoe y Flor Natura, la Plazuela Fray Toribio, la Plazuela de la Danza, el Parque La Soledad y las avenidas Hidalgo y Nicolás Bravo.

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La distribución de las figuras busca llevar a los visitantes por sitios emblemáticos y turísticos del municipio. Las ocho piezas restantes viajarán a otros destinos de México y el extranjero, entre ellos Nueva York y ciudades europeas.

La recomendación para quienes planeen conocer todas las ubicaciones es usar calzado cómodo. El circuito requiere desplazamientos entre sedes separadas, por lo que conviene prever tiempo suficiente para caminar y visitar las esculturas.

La muestra mantiene una dinámica que cambia cada año. En 2024, la temática se centró en personajes históricos de México, mientras que en 2025 las figuras estuvieron dedicadas a oficios tradicionales.

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Atlixco espera una alta afluencia durante la temporada de Día de Muertos

Las autoridades estiman la llegada de 850 mil visitantes y una derrama económica cercana a 360 millones de pesos durante Valle de Catrinas 2026.

La distribución de las figuras busca llevar a los visitantes por sitios emblemáticos y turísticos del municipio. REUTERS/Henry Romero

La previsión contempla actividad para sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio, las artesanías y la floricultura.

La inauguración se realizó el 2 de octubre en el Zócalo de Atlixco, donde comenzó formalmente el recorrido de esta edición.

Desde entonces, las catrinas monumentales permanecen distribuidas en sitios turísticos, espacios públicos, campos de cempasúchil y viveros del municipio.

La entrada a la exhibición es gratuita, excepto en el Lago Amatzcalli. El acceso a ese espacio tiene un costo de $50 por persona e incluye el ingreso a las instalaciones del parque.

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Las personas interesadas en visitar el circuito pueden organizar su ruta con base en el mapa de las piezas y las sedes anunciadas.

La variedad de ubicaciones permite planear recorridos por el centro de Atlixco, sus avenidas, sus plazas, los viveros y los campos de flores.

La entrada a la exhibición es gratuita, excepto en el Lago Amatzcalli. REUTERS/Henry Romero

Catrinia ampliará la oferta con desfile y experiencias temáticas

De forma paralela al Valle de Catrinas, Catrinia se realiza del 2 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Convenciones de Atlixco, con una programación independiente de desfile y experiencias temáticas.

La propuesta incluye un desfile de Día de Muertos con catrinas y alebrijes, videomapping, el Panteón, el Mercado de Sabores del Más Acá y áreas inmersivas como el Túnel del Mictlán, el Sendero Ancestral y el Lago de las Almas Perdidas.

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Los boletos tienen precios de $400 en la modalidad Clásico, $650 en Preferente y $900 en VIP, más un cargo por servicio de 12%. Las categorías de mayor precio incluyen zonas numeradas y acceso a experiencias adicionales.

Atlixco reunirá actividades de Día de Muertos durante la temporada

Con la instalación de las catrinas monumentales, los campos de cempasúchil y las actividades de la temporada, Atlixco concentra una oferta vinculada con el Día de Muertos durante las próximas semanas.

De forma paralela al Valle de Catrinas, Catrinia se realizará del 2 de octubre al 1 de noviembre. EFE/ Hilda Ríos

El recorrido permite visitar plazas, avenidas, viveros y otros espacios del municipio, además de propuestas con acceso gratuito y espectáculos con boleto como Catrinia.

Se recomienda consultar los canales oficiales de cada evento antes de asistir para conocer horarios, ubicaciones, precios, condiciones de acceso y posibles actualizaciones en la programación.

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