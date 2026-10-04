Cómo buscar empleos públicos en Nueva York: el nuevo centro que ofrece ayuda gratis y sin cita previa

El Jobs NYC Center abrió sus puertas en 2 Lafayette Street para ofrecer orientación gratuita sobre empleos públicos sin cita previa (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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Desde el lunes 5 de octubre, las personas que busquen empleos públicos en Nueva York podrán acudir sin turno al Jobs NYC Center, una nueva sede de orientación laboral situada en 2 Lafayette Street, en Manhattan.

Allí recibirán ayuda gratuita y sin cita previa para localizar vacantes, entender los requisitos de cada puesto y completar una postulación para trabajar en agencias municipales.

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La apertura de la atención regular forma parte de la iniciativa Jobs NYC, que la ciudad puso en marcha en 2024.

El centro fue presentado a fines de septiembre por la administración del alcalde Zohran Mamdani y funcionará como punto permanente para servicios de empleo, talleres, ferias laborales y jornadas de selección de personal del sector público.

El ingreso es libre. Las personas interesadas pueden acercarse de lunes a jueves, entre las 10:00 y las 16:00, sin necesidad de agendar una cita.

La atención presencial en la sede de Manhattan funciona de lunes a jueves entre las 10:00 y las 16:00 horas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Llevar un currículum actualizado puede ser útil, en especial durante las jornadas de entrevistas, aunque la ciudad no lo estableció como requisito para recibir orientación.

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Cómo buscar una vacante y presentar la postulación

El personal del Jobs NYC Center ayudará a los visitantes a identificar puestos disponibles dentro del gobierno municipal, revisar las condiciones de elegibilidad y preparar sus solicitudes. También podrá derivarlos o ponerlos en contacto con las agencias que estén buscando candidatos.

La orientación contempla preguntas habituales en una búsqueda de empleo público: qué estudios se piden, cuánta experiencia es necesaria, qué documentación se debe presentar y si el cargo exige algún examen.

Las condiciones no son iguales para todos los puestos, por lo que la asistencia en persona puede servir para determinar qué oportunidades se ajustan al perfil de cada postulante.

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La ciudad creó Jobs NYC con la participación de 47 agencias e instituciones públicas. Entre ellas figuran el Departamento de Educación de la ciudad, NYC Health + Hospitals y la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

La iniciativa reúne la participación de 47 agencias e instituciones públicas como el Departamento de Educación y NYC Health + Hospitals (REUTERS/Shannon Stapleton)

Hasta ahora, el programa ofrecía recursos digitales y actividades de contratación; la sede de Lafayette Street concentra esos servicios en un lugar de atención presencial.

Además de visitar el centro, los interesados pueden consultar actividades y oportunidades en nyc.gov/jobsnycnow, escribir a JobsNYC@sbs.nyc.gov o llamar al 888-SBS-4NYC. Esas vías permiten conocer los próximos eventos de contratación antes de acudir al edificio.

El edificio reúne la orientación laboral y los exámenes de servicio civil

Una parte importante de los cargos municipales está sujeta al sistema de servicio civil. En esos casos, la contratación puede requerir la aprobación de un examen competitivo, además de requisitos de educación, experiencia laboral u otras certificaciones.

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El examen no se exige para todas las vacantes, pero forma parte del proceso para muchos puestos de carrera dentro de la administración.

Los trabajadores del centro ofrecerán información sobre el funcionamiento de ese sistema, las evaluaciones previstas y las alternativas de preparación.

Los interesados pueden verificar las fechas de los próximos eventos de contratación a través del portal oficial nyc.gov/jobsnycnow (REUTERS/Jeenah Moon)

La sede también organizará talleres sobre carreras en el servicio público y encuentros llamados Civil Service 101, diseñados para explicar el proceso de ingreso paso a paso.

El centro de exámenes del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad funciona igualmente en 2 Lafayette Street.

Por ese motivo, una persona que necesite rendir una prueba para un cargo municipal puede encontrar en el mismo edificio información sobre la vacante, asesoramiento sobre la postulación y el lugar donde se administra la evaluación.

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La asistencia está disponible para quienes buscan su primer trabajo en el gobierno local y para empleados de la ciudad que quieran acceder a ascensos, capacitación o nuevas opciones de desarrollo profesional.

Según la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, algunos trabajadores descartaban la posibilidad de empleo público porque consideraban que el proceso era demasiado complejo y burocrático.

El personal del centro asesora a los visitantes en la preparación de solicitudes y en la verificación de requisitos de elegibilidad (REUTERS/Kylie Cooper)

Las agencias podrán entrevistar candidatos durante las Hiring Halls

La programación del lugar incluirá Hiring Halls, jornadas en las que distintas agencias podrán entrevistar directamente a candidatos.

Según el puesto y la actividad, los responsables de contratación podrán avanzar con una incorporación durante el mismo evento.

Por ello, quienes asistan a una de estas convocatorias pueden llevar su currículum y la documentación que se les indique.

La ciudad ya utilizó este formato antes de que comenzara la atención regular. Una jornada destinada a reforzar el NYC Business Express Service Team, que ayuda a pequeños negocios con permisos, licencias e inspecciones, concluyó con la incorporación de 17 empleados municipales.

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La visita al Jobs NYC Center no garantiza la obtención de un empleo. Cada agencia conserva sus propios criterios de selección y algunas vacantes requerirán exámenes, experiencia, estudios u otros requisitos.

La orientación sin cita busca facilitar el acceso a esa información y guiar a los candidatos durante las distintas etapas del proceso.