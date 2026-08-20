De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

El excolaborador de Melesio Cuén fue detenido la tarde de este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles 19 de agosto a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Según reportes, Corrales era el hombre que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la finca Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024, el mismo día y lugar donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades federales lo señalan como probable responsable de los delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Corrales era militante del Partido Sinaloense (PAS) —fundado por el propio Cuén Ojeda—, el cual en 2021 fue en alianza con Morena bajo candidaturas comunes para llevar a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Además, sus publicaciones de 2023 en la red social X lo mostraban operando como promotor del entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, entonces precandidato presidencial de Morena.

El abogado sinaloense que promovía a Morena desde las filas del PAS

Fausto Ernesto Corrales es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con especialidades en derecho electoral, constitucional y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y el Poder Judicial de la Federación.

Es hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, exrector de la UAS y sucesor directo de Cuén Ojeda en ese cargo, quien al momento de los hechos era presidente del Partido Sinaloense y diputado electo a la LXV Legislatura.

PUBLICIDAD

Corrales se afilió al PAS el 17 de marzo de 2017; su registro fue validado por última vez el 5 de julio de 2023, según el padrón de militantes del partido.

El abogado sinaloense fue detenido este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

La alianza entre el PAS y Morena fue la base de la victoria de Rocha Moya en 2021. Para 2023 Héctor Melesio Cuén se había convertido en uno de los principales opositores del gobernador, mientras Corrales seguía operando en favor de figuras del partido en el poder.

El 24 de enero de 2023 publicó en X un video en el que se dirigía directamente a Adán Augusto López Hernández: “Buenas tardes, secretario. Saludándolo desde acá desde Sinaloa. Queremos decirle que estamos muy a gusto”. El mensaje llevaba la leyenda: Saludos, secretario Adán Augusto. Aquí en Sinaloa estamos agusto.

PUBLICIDAD

El 1 de mayo de ese mismo año subió otro video a X con el texto: “Esto es lo que los bots no quieren que veas, esto es el respaldo del pueblo para. Las imágenes mostraban a López Hernández tomándose fotos con personas en un partido de béisbol.

Fausto Ernesto Corrales, testigo presencial del ataque contra Héctor Melesio Cuén y promotor de Morena (@CitlaHM)

Desde junio de 2023 operó formalmente como promotor de la precandidatura presidencial de López Hernández dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Publicó mensajes como “Los números no mienten, Adán Augusto es el próximo presidente de México” e “Es indudable que Adán Augusto es el favorito del presidente Andrés Manuel”.

También estuvo presente en el evento del Wall Trade Center en la Ciudad de México donde Morena revisó sus encuestas internas para definir su candidatura presidencial, según una fotografía publicada por Citlalli Hernández.

PUBLICIDAD

La versión que construyó y el cerco que la FGR fue cerrando

El 25 de julio de 2024, Fausto Corrales declaró ante la Fiscalía General del estado de Sinaloa que acompañó el día de su muerte a Cuén Ojeda porque el político no podía conducir tras una cirugía reciente. Según su relato, llegó en su propio vehículo a casa del exrector, desayunaron “para el lado de Bacurimí” y se trasladaron al campestre Condado de San Francisco, donde esperaron a unos abogados para tratar “un tema legal”. Los abogados nunca se presentaron.

Al emprender el regreso a Culiacán, Corrales declaró que se detuvieron a cargar combustible en el poblado de La Presita. Dos jóvenes en motocicleta se acercaron al vehículo; uno portaba un arma y les ordenó bajarse. Cuén se negó y forcejeó con el sujeto. Corrales dijo haber escuchado “disparos de arma de fuego” y que los agresores huyeron. Presuntamente Corrales trasladó al político a la clínica Cemsi Chapultepec, donde murió.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla del video desmentido por la FGR vinculado al asesinato de Cuén. (Fiscalía de Sinaloa | @Santibanez_Clar)

La Fiscalía de Sinaloa respaldó esa versión y presentó un video del supuesto crimen captado a las 21:57 horas. El video solo mostraba un disparo, mientras el cuerpo tenía cuatro heridas por arma de fuego en las piernas.

Los testigos en la gasolinera tampoco escucharon disparos, el cuerpo presentaba un hematoma en la cabeza, no se realizó peritaje a las manchas de sangre en la zona de carga de la camioneta y las imágenes no confirmaban la fisonomía de los ocupantes.

El 12 de agosto, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñonez citó a Corrales para que ampliara su declaración, luego de que se hiciera pública la carta de El Mayo Zambada, donde el narcotraficante afirmaba que Melesio Cuén fue asesinado en el mismo sitio donde lo secuestraron. Según El Mayo, en el lugar se llevaría a cabo una reunión para mediar los problemas de Rocha Moya y Cuén por el control de la UAS.

PUBLICIDAD

El 15 de agosto de 2024, la FGR atrajo la carpeta por tratarse de delitos vinculados al crimen organizado. Seis días después, la FGR emitió un comunicado en el que declaró “no aceptable” la información difundida por la Fiscalía de Sinaloa y aseguró la finca Huertos del Pedregal, donde encontró sangre de Héctor Melesio Cuén Ojeda. La institución calificó la decisión de incinerar el cuerpo de Melesio sin agotar las pruebas forenses como “contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

Había ganado un escaño en la Cámara de Diputados gracias a la alianza del PAS con el PRI,PAN y PRD. (Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

La fiscal Quiñonez renunció al cargo en septiembre de 2024 luego de todas las contradicciones expuestas por autoridades federales y hasta el momento no se le ha vinculado con el caso.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que según reportes previos de este medio, el 24 de agosto de 2024 elementos de la FGR y del Ejército Mexicano cumplimentaron una orden de cateo en el domicilio de Corrales en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, Culiacán.

Lo que Cuén acusó cinco días antes de morir y el contexto que Corrales habría ocultado

El 20 de julio de 2024, cinco días antes de su asesinato, Cuén Ojeda grabó el episodio 97 de su pódcast Cuentas Claras, transmitido en vivo por YouTube. El exrector de la UAS, exalcalde de Culiacán y fundador del PAS —quien estaba a punto de asumir una diputación federal ganada bajo la coalición PRI-PAN-PRD-PAS— acusó directamente al gobernador con licencia Rocha Moya de corrupción, enriquecimiento inexplicable e intervención ilegal en la universidad.

PUBLICIDAD

El programa fue transmitido en vivo por YouTube. Crédito: Youtube - Héctor Melesio Cuén Ojeda

Cuén describió haber sido el principal impulsor de la candidatura de Rocha cuando “nadie lo pelaba”. Señaló que al concluir las elecciones de 2021, la familia del gobernador adquirió propiedades de forma inmediata: una casa en el fraccionamiento San Ángel valuada en 13 millones de pesos y facturada en aproximadamente 4.5 millones, una propiedad en Los Álamos por 23 millones de pesos y otra en colonia La Primavera.

También denunció un esquema de licitaciones arregladas —al que llamó “carrusel”— por 3 mil millones de pesos, con empresas vinculadas a hijos del gobernador como presuntas beneficiarias, y la compra de patrullas por 48 millones de pesos a la que calificó de autocompra. Por esas operaciones, afirmó, presentó denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación.

El trasfondo del conflicto era el control de la UAS. Según la carta difundida por el abogado de ‘El Mayo’ Zambada en agosto de 2024, el capo sinaloense fue convocado a la finca Huertos del Pedregal bajo el pretexto de mediar en ese diferendo entre Cuén y Rocha. Zambada declaró haber visto brevemente al político al llegar y afirmó que fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado y trasladado por la fuerza a EEUU por Joaquín Guzmán López.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Corrales habría acompañado a Cuén Ojeda a esa reunión, habría presenciado los hechos y posteriormente habría omitido información verídica sobre lo sucedido “con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”, según el comunicado oficial de la institución.

Según los últimos datos oficiales, revelados tras el escandalo de la presunta intervención del FBI en el secuestro de El Mayo, FGR mantiene abiertas siete carpetas de investigación vinculadas al caso, que acumulan 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales.