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Cae hija y pareja sentimental del Tío Lako en operativo que desató narcobloqueos en Michoacán

Este miércoles se registraron diversos narcobloqueos en Michoacán por un operativo en el que se buscaba detener al líder del cártel

Nueve integrantes del CJNG fueron detenidos este miércoles. (Cortesía)
Nueve integrantes del CJNG fueron detenidos este miércoles. (Cortesía)
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En el operativo que se llevó a cabo este miércoles, en contra de Heraclio Guerrero Martínez, alías El Tío Lako, fue detenida la hija de este líder criminal perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como su pareja sentimental.

Por medio de un comunicado difundido por fuerzas federales, se señaló que, derivado de trabajos de Inteligencia Central Militar, este miércoles, Fuerzas Especiales del Eajército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada, realizaron una operación de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipio de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, respectivamente, donde se logró la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En el comunicado, se confirmó la detención de Marisol N y Lourdes N, quienes fueron identificadas como la hija y la pareja sentimental y de El Tío Lako, respectivamente. El Tío Lako es jefe regional de esta organización delictiva en los estados de Michoacán y Jalisco, y es responsable de ordenar agresiones contra la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero de 2026 tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, a los detenidos se les aseguró en flagrancia lo siguiente: 2 inmuebles, 64 vehículos (uno de ellos con blindaje), una ametralladora calibre .50, 4 ametralladoras minimi calibre 5.56 mm, 9 armas largas, 1 arma corta, 2 aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, droga, 8 artefactos explosivos, 7 motocicletas, 1 dron y equipo táctico.

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Tras las detenciones, se informó, se registraron diversas interrupciones a las vías de comunicación en el estado de Michoacán, para lo cual se activó el Plan Antibloqueo en la entidad por parte de autoridades civiles y militares, a fin de garantizar el libre tránsito.

La hija Marisol y su presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR
La hija Marisol y su presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR

Presunta foto de la hija de El Tío Lako

Apenas el pasado mes de febrero, por medio de redes sociales, comenzó a circular una fotografía de una joven que posa con un arma de uso exclusivo militar.

Diversas cuentas dedicadas al seguimiento del crimen organizado señalaron, sin confirmación oficial, que se trataría de la hija de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, líder regional del CJNG.

En la imagen se puede observar a la presunta hija de El Tío Lako con maquillaje llamativo, vestida al parecer para una fiesta, usando una cadena de oro y guantes con diseño de esqueleto. La imagen habría sido compartida desde una cuenta de Instagram. También se lee la ubicación “Tinaja de Vargas” y el texto “Mi niña”.

Destaca que la joven porta una carabina CX-05, la variante compacta del fusil FX-05 Xiuhcóatl, armamento diseñado para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

¿Qué se sabe del arma?

Este tipo de armamento es fabricado en México para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y no puede ser adquirido legalmente por civiles, lo que abre interrogantes sobre su procedencia, ya que el acceso a este tipo de armas por parte de civiles suele estar relacionado con desvíos, robos o tráfico ilegal.

Supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)
Supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)

El FX-05 Xiuhcóatl (“Serpiente de Fuego” en náhuatl) fue presentado oficialmente en 2006 para sustituir modelos importados y responde a requerimientos tácticos del Ejército mexicano.

La variante CX-05, con cañón de 39 cm, facilita su uso en entornos urbanos o por fuerzas especiales.

El ascenso de “El Tío Lako” dentro del CJNG ocurrió tras el asesinato de su hermano, Javier Guerrero Martínez, quien era compadre de “El Mencho”. Desde entonces, Heraclio Guerrero asumió el liderazgo del grupo armado “Los Guerreros”, una célula con presencia en Tinaja de Vargas, considerada base de operaciones para el contrabando, tráfico de drogas, extorsión y secuestro.

La figura del Tío Lako cobró notoriedad tras varios enfrentamientos y ataques armados en los estados de Jalisco y Michoacán, particularmente a partir de marzo de 2025, luego de una emboscada a fuerzas federales y estatales. “El Tío Lako” ha sido vinculado a actividades de ostentación. En septiembre de 2023, su hija celebró una fiesta de XV años que llamó la atención por el despliegue de lujo y medidas de seguridad.

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