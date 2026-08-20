Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

El video fue difundido horas después de que la defensa legal del contralmirante confirmara a Infobae México el proceso de deportación. Crédito: Redes Sociales

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Mónica Gámez, esposa del contralmirante Fernando Farías Laguna, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que garantizaran la integridad de su esposo durante el traslado desde Buenos Aires, Argentina, a Ciudad de México.

La petición quedó registrada en un video grabado este 19 de agosto a las 17:00 horas de México, después de que el despacho Mendieta y Asociados confirmara a Infobae México que la deportación del exmando de la Secretaría de Marina (Semar) estaba autorizada.

En el video, Gámez dijo que acababa de enterarse de que el traslado ocurriría “en pocas horas” y manifestó la preocupación de la familia tanto por el traslado como por la llegada de Farías Laguna al país. Sin embargo, la declaración contiene una contradicción: Gámez afirmó grabar el mensaje “siendo hoy martes diecinueve de agosto”, cuando el 19 de agosto de 2026 corresponde a miércoles.

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Gámez pidió a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden la integridad de Farías Laguna

La esposa del contralmirante dirigió su mensaje directamente a las dos figuras del gobierno federal con mayor protagonismo. “Quiero pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García, que por favor cuiden la integridad de mi esposo”, dijo en el video.

En un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías afirmó que él es inocente. Crédito: Rede Sociales

No precisó la naturaleza de esa preocupación ni hizo referencia a amenazas concretas. Señaló que como familia estaban “muy preocupados” tanto por el traslado como por la llegada de Farías Laguna a la capital del país.

Además, insistió en que su esposo no tiene responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. “Mi esposo es inocente, es un marino con más de treinta años al servicio de México. Es padre de mis hijos”, afirmó en el video.

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También señaló que Fernando Farías Laguna llevaba más de un año sin ver a sus hijos. “Hace más de un año que no ve a sus hijos por este entramado que lo quieren inculpar, cuando mi esposo es inocente”, dijo.

Al cierre de su declaración exigió que “saquen a los verdaderos culpables”.

El pedido de debido proceso, en el contexto de la deportación confirmada

Gámez grabó el video horas después de que el despacho Mendieta y Asociados revelara a Infobae México, cerca de las 15:30 horas, que la deportación de su cliente estaba confirmada y que el traslado se realizaría a bordo de un avión de la Interpol. Al momento de esa declaración, la aeronave aún no había despegado.

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Gámez pidió que a su esposo se le garantice “un debido proceso como cualquier ciudadano lo pidiera”. El contralmirante está acusado de encabezar, junto con su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, que operó en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico permitiendo el desembarque de combustibles declarados como otras mercancías para evitar los pagos de impuesto correspondientes.

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

Fernando Farías fue detenido el 23 de abril de 2026 en Argentina, donde ingresó con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos.

El destino final del contralmirante sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya se encontraba recluido su hermano. Al cierre de esta nota ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretarían de Relaciones Exteriores (SRE) habían emitido un pronunciamiento oficial, lo cual les solicitó la presidenta de la república el pasado 18 de agosto al cierre de la conferencia mañanera.

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