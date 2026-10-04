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Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)
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La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última carrera.

Quién lidera la tabla de posiciones

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)
Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

El actual mandamás de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 320 puntos tras la última carrera.

No muy lejos está George Russell. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto británico tiene 236 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Lewis Hamilton, en el tercer puesto. El piloto británico de Ferrari cuenta con 214 puntos en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 320

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 236

3.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 214

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 191

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 188

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 188

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 128

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 96

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 65

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 41

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 38

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 27

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 20

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 7

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 7

17.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 7

18.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 7

19.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

21.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

22.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

23.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

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