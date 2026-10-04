El contundente respaldo del manager de Colapinto y su agencia tras el GP de Baréin en Malasia: “El P13 no cuenta toda la historia”

Jamie Campbell-Walter y María Catarineu, los representantes de Franco Colapinto (@jamiecampbellwalter)

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Alpine no completó una buena actuación en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 disputado en Malasia. El error en la estrategia de los neumáticos relegó a sus pilotos en la grilla, con Franco Colapinto en el 13° lugar y Pierre Gasly 16°. Pese al día adverso en Sepang, el argentino se lució al avanzar ocho posiciones tras largar 21° más allá de ser condicionado por comenzar con gomas slick con el piso seco.

“Súper rápido este fin de semana. Hacia Singapur”, fue el mensaje de apoyo de Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes junto a María Catarineu. Ambos lideran la agencia Bullet Sports Management, que acompañó al pilarense desde sus inicios en el automovilismo. “P13 en la bandera a cuadros no cuenta toda la historia del GP de Baréin de Franco”, escribió la cuenta oficial sobre el desempeño del argentino.

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En el resumen de su actuación, la cuenta oficial de X (antes Twitter) de BSM remarcó el nivel de Colapinto: “Un retraso que duró la longitud completa de una carrera, una vuelta de formación caótica, el primer inicio de carrera con lluvia para los autos de nueva generación, una lotería loca de neumáticos y múltiples Safety Cars hicieron de esto una carrera increíblemente caótica y difícil de gestionar. Partiendo desde P21, Franco siempre iba a tener un desafío duro por delante. Pero a pesar de todo lo que sucedió, aún así logró escalar ocho posiciones y llevar el auto a casa en P13. No el resultado que buscaba, pero mucho para rescatar de una carrera difícil. Volvemos a intentarlo la próxima semana en Singapur. ¡Vamos!”.

El posteo del representante de Colapinto tras la carrera en Malasia

La estrategia de comenzar con neumáticos blandos para piso seco pese a las condiciones mojadas de la pista marcó la carrera para los hombres de Alpine. “Nos quedamos todos sin agarre y patinando en la largada. Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”, relató Colapinto a ESPN.

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La alternativa, según el argentino, era aguardar la aparición de un auto de seguridad antes de intentar una recuperación. “Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, afirmó.

El mensaje de apoyo de la agencia de Franco Colapinto tras su actuación en Sepang

Mediante un posteo en redes sociales, el joven de 23 años amplió su análisis sobre la carrera en Sepang. “No fue el mejor día... No tomamos la decisión correcta como equipo, pero desde donde largábamos había que intentar algo”, escribió en una historia de su Instagram.

Pese al resultado, Colapinto rescató el rendimiento del auto cuando el asfalto comenzó a secarse. “Lo más positivo fue el gran ritmo durante todo el finde en seco. Ya se viene Singapur, a volver a pelear arriba. ¡Vamos!”, escribió en sus redes sociales. El piloto compitió en el circuito callejero de Marina Bay con Williams en 2024, cuando protagonizó una destacada largada y finalizó 11°, a un paso de la zona de puntos.

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Jamie Campbell-Walter y María Catarineu representan a Franco Colapinto desde sus inicios en el automovilismo

La escudería de Enstone reconoció que la decisión fue consensuada entre distintas áreas. “Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”, señaló Alpine en un comunicado difundido ante medios argentinos.

El equipo francés planteó que sus apuestas estratégicas pueden tener desenlaces opuestos: “A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”. La estructura anticipó una revisión interna, sin responsabilizar a una persona en particular.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, asumió el error y admitió que el equipo no tomó “las decisiones acertadas” ni estuvo “a la altura como equipo”. Sin embargo, destacó el ritmo mostrado sobre pista seca y recordó que todavía quedan carreras para perseguir la quinta posición entre los constructores.

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La victoria en Sepang quedó en manos de Max Verstappen, quien repitió su triunfo de 2017 en el circuito malasio y consiguió su primera victoria de la temporada con Red Bull tras partir desde la pole position. Kimi Antonelli, de Mercedes, fue segundo y amplió su ventaja al frente del campeonato, mientras Lewis Hamilton, de Ferrari, completó el podio.

Racing Bulls amplió la distancia en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores al sumar siete unidades gracias al séptimo lugar de Liam Lawson y el décimo de Arvid Lindblad. El equipo de Faenza llegó a 90 puntos, mientras Alpine permaneció con 68. La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay.

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