Harfuch se reúne con la ministra de Seguridad de Argentina para reforzar cooperación contra el narco

Alejandra Monteoliva compartió imágenes sobre la reunión este 19 de agosto. Crédito: X - @AleMonteoliva

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires. Los funcionarios abordaron la cooperación entre ambos países para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, según publicó Monteoliva en su cuenta de X.

La ministra argentina describió el encuentro como una oportunidad para compartir estrategias que funcionan y para darle continuidad a las políticas de seguridad que ambos gobiernos llevan adelante. “Con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”, escribió Monteoliva tras el encuentro.

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La IDEC reúne a más de 600 funcionarios de seguridad de más de 100 países en Buenos Aires

El contexto de la reunión México-Argentina fue el encuentro internacional se realiza en el Palacio Libertad de Buenos Aires bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”. Fue organizado conjuntamente por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por Monteoliva, y convocó a entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de más de 100 países miembros y observadores.

Conferencia de la IDEC, llevada a cabo este año en Argentina. Crédito: X - @OHarfuch

El foro, creado por la DEA en 1983 con menos de una docena de países participantes, evolucionó en cuatro décadas de un espacio de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica. Este año marcó su 40ª edición. Entre los temas centrales del encuentro están el combate al narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el intercambio de inteligencia, el narcoterrorismo y la coordinación de operaciones contra redes criminales transnacionales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viaje de Harfuch el viernes 14 de agosto, tras una decisión unánime del gabinete federal. La asistencia del secretario no estaba contemplada en un principio; la mandataria explicó que la determinación se tomó de manera colectiva ante la relevancia del foro.

Harfuch expuso ante el mundo una reducción del 51% en homicidios dolosos en México

El pasado 18 de agosto en su intervención ante las delegaciones reunidas en Buenos Aires, Harfuch presentó los resultados de la estrategia nacional de seguridad del gobierno de Sheinbaum. El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, una caída del 51% en menos de dos años, lo que revirtió más de una década de crecimiento sostenido: entre 2006 y 2018, ese indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios.

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El secretario también detalló el balance de decomisos acumulados desde octubre de 2024: 518 toneladas de droga aseguradas, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. Las autoridades decomisaron más de 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales el 80% provenía de Estados Unidos, y cerca de 2 millones de cartuchos.

El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. En esos operativos se aseguraron 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de precursores químicos. Harfuch señaló que cada laboratorio destruido impidió que millones de dosis llegaran a las calles.

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Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad detuvo a más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, lo que elevó la población penitenciaria casi 14% y afectó la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Además, en tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, México trasladó a 92 objetivos de alto impacto en menos de tres meses, sin una sola fuga de información y sin incidentes en los 12 penales involucrados.