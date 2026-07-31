EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: la razón por la que el CJNG asesinó a Carlos Manzo

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Estos son los delitos y asesinatos a los que está ligado el R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo La trayectoria de Ramón “N” incluye dos décadas de delitos como narcobloqueos, extorsiones y asesinatos, además de una liberación judicial señalada por las autoridades como ejemplo de impunidad

Feria de Pachuca 2026 anuncia cartelera de conciertos: La Arrolladora, El Tri y Bronco encabezan la fiesta El acceso general incluye 25 noches musicales en el Megadomo, del 24 de septiembre al 18 de octubre, con cierre a cargo de La Arrolladora Banda El Limón y actividades culturales y deportivas

Isaac del Toro: ¿cuándo vuelve a competir tras el Tour de Francia 2026? Aunque su participación en la ronda francesa ya quedó marcada en la historia, la temporada 2026 todavía no termina para el mexicano