EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: la razón por la que el CJNG asesinó a Carlos Manzo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los detalles sobre la detención del “R1″, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como“R1”, fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco, Jalisco, durante un operativo conjunto de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este hecho marca un nuevo capítulo en la trayectoria criminal del detenido, cuyo nombre figura en expedientes federales desde hace más de veinte años.
Luego de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer detalles del hecho este viernes durante la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo en Palacio Nacional.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el probable motivo por el que asesinaron al ex edil de Uruapan Michoacán Carlos Manzo. Ayer fue capturado Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual.
La violencia vinculada al crimen organizado volvió a hacerse presente en Michoacán luego de que tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieran durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales en la carretera Cotija-Villamar, a la altura de la comunidad de San Francisco.
A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz y mientras avanzan las investigaciones por feminicidio, comenzó a circular en redes sociales el audio de la supuesta llamada que Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel, realizó al 911 la noche del 17 de julio.
Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington, en una audiencia programada para las 9:30 de la mañana que podría ahorrarle una condena de por vida y mantenerlo lejos de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este 30 de julio la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, el empresario chino naturalizado mexicano que en 2007 protagonizó el mayor decomiso de dinero en efectivo en la historia del narcotráfico en México.
La Secretaría de Marina detuvo este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, en un operativo aéreo y terrestre que irrumpió en un inmueble sobre camino de terracería en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa, a las 15:15 horas.