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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: la razón por la que el CJNG asesinó a Carlos Manzo

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch

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Calle de ciudad de noche con tres patrullas de policía guatemalteca estacionadas, cinta de escena del crimen y luces de sirena encendidas.
Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
15:14 hsHoy

Detención del R1 cumple “cero impunidad” en asesinato de Carlos Manzo, Harfuch no descarta investigar a funcionarios

Informó que Grecia Quiroz mantiene todavía escolta del gobierno federal y que hay una comunicación estrecha

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los detalles sobre la detención del “R1″, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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15:14 hsHoy

Estos son los delitos y asesinatos a los que está ligado el R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

La trayectoria de Ramón “N” incluye dos décadas de delitos como narcobloqueos, extorsiones y asesinatos, además de una liberación judicial señalada por las autoridades como ejemplo de impunidad

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)
Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como“R1”, fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco, Jalisco, durante un operativo conjunto de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este hecho marca un nuevo capítulo en la trayectoria criminal del detenido, cuyo nombre figura en expedientes federales desde hace más de veinte años.

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15:13 hsHoy

Asesinato de Carlos Manzo: un mensaje y un infiltrado fueron claves para cometer el crimen, da a conocer Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer información clave en el asesinato de Manzo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina

Harfuch reveló información clave del asesinato. (Crédito: Presidencia)
Harfuch reveló información clave del asesinato. (Crédito: Presidencia)

Luego de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer detalles del hecho este viernes durante la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo en Palacio Nacional.

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15:13 hsHoy

El motivo por el que habrían matado a Carlos Manzo revelado por García Harfuch

El Secretario de seguridad Ciudadana federal dijo que van 31 detenidos relacionados con su asesinato, un hombre y una mujer que trabajaban con él en el ayuntamiento serían el enlace con los criminales

Omar García Harfuch detalló la cpatura del R1 y su implicación en ordenar el asesinato del edil de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre de 2025 frente a su esposa, hijos y ciudadanos tras una fiesta del pueblo Foto: Captura de pantalla
Omar García Harfuch detalló la cpatura del R1 y su implicación en ordenar el asesinato del edil de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre de 2025 frente a su esposa, hijos y ciudadanos tras una fiesta del pueblo Foto: Captura de pantalla

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el probable motivo por el que asesinaron al ex edil de Uruapan Michoacán Carlos Manzo. Ayer fue capturado Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual.

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14:38 hsHoy

CJNG sufre baja de tres presuntos integrantes tras enfrentamiento con el Ejército en Michoacán

El enfrentamiento se dio en la carretera Cotija-Villamar y se logró decomisar armas

Enfrentamiento entre CJNG y autoridades federales en Michoacán, deja un saldo de tres muertos en carretera Cotija-Villamar (especial)
Enfrentamiento entre CJNG y autoridades federales en Michoacán, deja un saldo de tres muertos en carretera Cotija-Villamar (especial)

La violencia vinculada al crimen organizado volvió a hacerse presente en Michoacán luego de que tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieran durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales en la carretera Cotija-Villamar, a la altura de la comunidad de San Francisco.

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14:37 hsHoy

Revelan la supuesta llamada al 911 que habría hecho Estrellita “N” la noche en que murió Dafne Zapata en la academia militarizada

En el supuesto audio, se escucharía a Estrella “N” dándole una instrucción a Danna Yanina “N”

Supuesta llamada al 911 de Estrellita "N" por el caso de Dafne Zapata (parte 1). Tomado de: X/@XiomaraVargasTV

A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz y mientras avanzan las investigaciones por feminicidio, comenzó a circular en redes sociales el audio de la supuesta llamada que Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel, realizó al 911 la noche del 17 de julio.

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14:36 hsHoy

Hermano de “El Mencho”, “Tony Montana”, se declarará culpable hoy en EEUU: busca evitar cadena perpetua y prisión de máxima seguridad

Antonio Oseguera Cervantes se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia

Antonio Oseguera Cervantes aparece en primer plano con la figura difuminada de Nemesio Oseguera Cervantes y el logo del Cártel de Jalisco Nueva Generación de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Antonio Oseguera Cervantes aparece en primer plano con la figura difuminada de Nemesio Oseguera Cervantes y el logo del Cártel de Jalisco Nueva Generación de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington, en una audiencia programada para las 9:30 de la mañana que podría ahorrarle una condena de por vida y mantenerlo lejos de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado.

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14:36 hsHoy

Antes del fentanilo: Zhenli Ye Gon, el broker que le enseñó al Cártel de Sinaloa a traficar químicos con empresas legales

La FGR obtuvo la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de prisión por lavado de dinero

Un retrato editorial de Zhenli Ye Gon muestra al empresario chino-mexicano junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un retrato editorial de Zhenli Ye Gon muestra al empresario chino-mexicano junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este 30 de julio la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, el empresario chino naturalizado mexicano que en 2007 protagonizó el mayor decomiso de dinero en efectivo en la historia del narcotráfico en México.

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14:35 hsHoy

Quién es “El Yukito” y qué se sabe de los Angulo Soto, el clan familiar que sirvió por décadas al Cártel de Sinaloa

La Marina detuvo el jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, en Mocorito

Una ilustración estilo hedcut muestra al clan Angulo, incluyendo a Fredy Angulo Soto y Rosario Fidel Angulo Salazar, junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración estilo hedcut muestra al clan Angulo, incluyendo a Fredy Angulo Soto y Rosario Fidel Angulo Salazar, junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Marina detuvo este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, en un operativo aéreo y terrestre que irrumpió en un inmueble sobre camino de terracería en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa, a las 15:15 horas.

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