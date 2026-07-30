Harfuch revela detalles de la operación contra el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fotografía del R1 tras una detención previa en el año 2012. (FOTO: Especial)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en Fórmula, los detalles de la captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Según el funcionario federal, el operativo se ejecutó este jueves 30 de julio en Atotonilco, Jalisco, por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Durante la acción se registró un enfrentamiento con escoltas del “R1″ en el que uno de ellos fue abatido. El secretario no reveló el número total de detenidos adicionales porque el operativo aún estaba en proceso al momento de la entrevista. Hasta el momento no han sido reveladas nuevas fotografías del “R1″.

Fuerzas Especiales del Ejército y la SSPC ejecutaron la operación en Atotonilco

Harfuch describió a López Dóriga la mecánica del operativo: cuando las fuerzas federales llegaron a la ubicación del “R1″ en Atotonilco, los escoltas del presunto narcotraficante opusieron resistencia.

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“Hay una persona, un delincuente que perdió la vida. Se logra la detención del R1 y hay otros detenidos que más adelante informaremos”, dijo el secretario en Fórmula.

En entrevista con López Dóriga, el titular de la SSPC señaló que el próximo 31 de julio se revelarán detalles del caso. (Presidencia)

Según los datos revelados, la coordinación incluyó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien Harfuch contactó para solicitar apoyo una vez concluida la operación.

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La investigación que derivó en la captura arrancó prácticamente al mes del homicidio de Manzo y se extendió por meses de trabajo de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuya carpeta Harfuch calificó como “muy sólida”.

Con la detención del “R1″, las personas aprehendidas por el asesinato de Manzo sumaron 31, tal y como ya lo había anunciado momentos antes el secretario en su cuentas oficiales.

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La presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad desde el día del homicidio

Harfuch subrayó ante López Dóriga que la presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones al Gabinete de Seguridad desde el momento en que se registró el asesinato de Manzo, el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan.

“Ella dijo públicamente al pueblo de Michoacán y a nuestro país que no iba a haber impunidad”, afirmó el secretario.

Además, señaló que en la investigación participaron todas las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con las instancias estatales de Michoacán y destacó que el caso de Manzo era emblemático por la forma en que ocurrió el homicidio.

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Según el funcionario, la instrucción de Sheinbaum fue trabajar el caso con la misma intensidad que cualquier otro, y anunció que este viernes 31 de julio se darían a conocer más detalles sobre el operativo y el perfil del detenido.

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