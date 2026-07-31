Antes del fentanilo: Zhenli Ye Gon, el broker que le enseñó al Cártel de Sinaloa a traficar químicos con empresas legales

Un retrato editorial de Zhenli Ye Gon muestra al empresario chino-mexicano junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este 30 de julio la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, el empresario chino naturalizado mexicano que en 2007 protagonizó el mayor decomiso de dinero en efectivo en la historia del narcotráfico en México.

Un juez federal le impuso 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y le negó cualquier beneficio para sustituir o condicionar la pena. La condena no cierra el caso: Ye Gon enfrenta procesos adicionales por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos que podrían sumarle más años en la cárcel. El juez también le impuso una multa de 140,400 pesos.

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Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lleva ahí desde el 18 de octubre de 2016, cuando fue extraditado desde Estados Unidos tras casi una década de litigios en ese país.

Se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de "El Altiplano", en el Edomex. Crédito: FGR

La condena específica por lavado de dinero se originó en una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en 2008. La dependencia documentó que Ye Gon, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, realizó transferencias por alrededor de 33 millones 061 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales a través de una casa de cambio, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos. La orden de aprehensión se cumplimentó el 14 de febrero de 2019.

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Unimed Pharm Chem: cómo una farmacéutica se convirtió en la columna del narco sintético

Ye Gon llegó a México desde Shanghái en 1990 y obtuvo la nacionalidad mexicana en 1993. Comenzó en el negocio de importación de juguetes con sus cuñados y años después fundó Unimed Pharm Chem México, una distribuidora farmacéutica que se convirtió en una de las principales importadoras de efedrina y pseudoefedrina en el país.

El gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó a Unimed para importar esos compuestos entre 2002 y julio de 2005.

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Según documentos judiciales del tribunal de distrito de Washington D.C., entre 2003 y 2005 la empresa importó legalmente 33.875 toneladas de efedrina, pseudoefedrina y clorhidrato de pseudoefedrina. Las auditorías realizadas por funcionarios mexicanos durante ese periodo no detectaron irregularidades.

El modelo era en apariencia impecable: contratos legales, permisos oficiales, proveedores en China, Canadá, Alemania, Israel y Hong Kong. Según investigaciones judiciales y reportes de la DEA y la extinta PGR, más de 80 toneladas de esos compuestos ingresaron a México bajo ese esquema. La mayor parte nunca llegó a farmacias ni laboratorios legítimos, según esas mismas investigaciones.

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Dinero decomisado en la mansión de Zhenli Ye Gon. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

Cuando el gobierno mexicano restringió las importaciones de efedrina y pseudoefedrina en 2005 y el permiso de Unimed venció el 1 de julio de ese año, Ye Gon no detuvo las operaciones. Según los documentos del tribunal federal de Washington, continuó importando las sustancias con nombres falsos en al menos cuatro embarques entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006. En marzo de 2006, la DEA y la SIEDO iniciaron una investigación conjunta sobre Unimed.

En 2006, las autoridades decomisaron casi 20 toneladas de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un cargamento vinculado a Ye Gon.

Ese hallazgo condujo a la Operación Dragón del 15 de marzo de 2007 en su residencia de la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde la Policía Federal y la SIEDO encontraron 205 millones 564 mil 763 dólares en efectivo ocultos en maletas y compartimentos falsos, además de pesos mexicanos, euros, joyas, relojes de lujo y armas de fuego.

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El propio Ye Gon afirmó en 2019 que la cantidad real ascendía a 275 millones de dólares, 70 millones más de lo que la PGR reportó en su momento.

“Cooperas o cuello”: la frase que convirtió a Ye Gon en fenómeno mediático

Zhenli Ye Gon, FOTO: TOMADA DE TELEVISA

Tras el operativo, Ye Gon no se entregó. Huyó a Estados Unidos y desde allá concedió una entrevista a The Associated Press en la que aseguró que el dinero no era suyo. Dijo que presuntos operadores políticos lo obligaron a resguardarlo bajo amenazas, y relató el momento en que le mostraron dos maletas llenas de billetes: “Me enseñan dos maletas. Abrí una llena de dinero, así en billetes y me dice: ‘Cooperas o cuello’”.

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Ye Gon acusó directamente al secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano, de haberle pronunciado esa frase.

Afirmó que el dinero era para financiar una campaña presidencial. Lozano anunció públicamente que demandaría al empresario, pero tras un viaje a Estados Unidos desistió del proceso.

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La frase “cooperas o cuello” —pronunciada con acento chino en la grabación original— se instaló en la cultura popular mexicana. Generó chistes, cartones políticos y canciones. El grupo El Tri grabó el tema “Coopelas o Cueio”, con el estilo característico de Álex Lora e incluyendo, al final, el audio original de la entrevista donde se pronunció la frase.

El Cártel de Sinaloa como principal comprador y el legado en el narco mexicano

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, Extradición de Zhenli Ye Gon. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

La PGR asoció a Ye Gon con el Cártel de Sinaloa y, en menor medida, con Los Zetas. Ye Gon siempre negó ser miembro de ningún cártel. El gobierno de Estados Unidos lo acusó en 2007 ante el tribunal de distrito de Washington D.C. de conspiración para facilitar la fabricación de 500 gramos o más de metanfetamina con destino a ese país.

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Según la organización InSight Crime, Ye Gon habría operado como el principal proveedor de precursores químicos del Cártel de Sinaloa, usando sus contactos en China para facilitar envíos que pasaban por Argentina antes de llegar a México. Las metanfetaminas producidas con esos insumos se destinaban al mercado estadounidense, según esas investigaciones. Se estima que movió alrededor de 90 millones de dólares a través de cuatro bancos del país.

Su primo Ye Yong Qing fue condenado a 25 años de prisión en el Estado de México por crimen organizado y producción de drogas sintéticas dentro de la misma organización.

El caso Ye Gon fue, según InSight Crime, la semilla de un modelo que los cárteles mexicanos replicaron durante dos décadas: empresas legalmente constituidas, permisos oficiales, proveedores asiáticos y contactos institucionales para introducir precursores a escala industrial.

Ese esquema lo perfeccionaron después brokers como Zhi Dong Zhang, los hermanos Algredo Vázquez y la familia Favela López, todos vinculados al Cártel de Sinaloa o al CJNG.

¿Qué pasó con el dinero de Zhenli Ye Gon?

Foto: Twitter / @alegvilla1

El dinero decomisado en Lomas de Chapultepec no quedó en el limbo. El entonces director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) Ricardo Rodríguez Vargas informó en julio de 2019 que los 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos se distribuyeron en partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud.

La residencia de Sierra Madre 515, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue transferida al SAE por la PGR el 27 de agosto de 2012. El inmueble, con superficie de 1,218 metros cuadrados de terreno y 1,566 de construcción, fue subastado el 11 de agosto de 2019 en el Complejo Cultural Los Pinos por 102 millones de pesos.

El comprador fue el empresario regiomontano Carlos Bremer, a través de su Fundación Butaca-Enlace, dedicada al apoyo de jóvenes deportistas. Los recursos se destinaron a becas para atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bremer falleció el 5 de enero de 2024 a los 63 años por complicaciones cardiacas.

Otra propiedad de Ye Gon en el Estado de México se vendió en 2014 de manera directa al gobierno de esa entidad en 181 millones de pesos.