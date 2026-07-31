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La verdad sobre la supuesta burla de Víctor García contra Yahir en LCDLFM México

Se conocieron en la primera generación de TV Azteca, donde quedaron segundo y cuarto lugar; hoy uno promociona concierto en el Auditorio Nacional y el otro busca reconectar con el público en el encierro televisivo

Hombre con saco rojo y mano en la cabeza; a su derecha, pantalla de televisión que muestra al mismo hombre en programa "Pájaros en el Alambre" e información.
La fotografía, aparentemente tomada de la pantalla durante la transmisión en vivo del programa Sale el Sol, mostraba un cintillo con la frase: “Yo no necesito volverme a encerrar en una casa para mantenerme en el medio” (Composición: LCDLF Vix/Redes sociales)
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Víctor García y Yahir se posicionaron este jueves entre las principales tendencias en redes sociales luego de que circulara una imagen falsa que atribuía al primero una supuesta indirecta contra su excompañero de La Academia, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México 2026.

La fotografía, aparentemente tomada de la pantalla durante la transmisión en vivo del programa Sale el Sol, mostraba un cintillo con la frase: “Yo no necesito volverme a encerrar en una casa para mantenerme en el medio”, acompañada de la imagen de García. La publicación encendió a los seguidores de Yahir, que interpretaron el texto como un ataque directo al cantante sonorense.

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La controversia, no obstante, se construyó sobre una mentira: según informó Milenio, ni García pronunció esas palabras ni la producción de Sale el Sol colocó ese cintillo. La imagen fue manipulada y difundida como si fuera real.

Usuarios en redes sociales revivieron este momento (Youtube/Itzelina).

Lo que Víctor García dijo en realidad

el cantante se encuentra grabando los videos para su nuevo disco
Cuando la conductora Joanna Vega Biestro le preguntó si entraría a un reality, García respondió que no, aunque sin atacar a nadie: “Le deseo que la pase bien, porque un reality definitivamente te expone en todos los aspectos: (Youtube/Víctor García Oficial)

García visitó Sale el Sol para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional, en el marco de su regreso a la música tras más de dos décadas de carrera.

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Durante el programa participó en la dinámica “Chana o Juana”, donde debía elegir entre excompañeros de la primera generación de La Academia. Al compararlo con Raúl Sandoval, optó por Yahir con palabras de respeto: “Siempre he tenido una gran admiración, siento que es un artista que refleja mucha fuerza. Reconozco que es un buen artista”.

Cuando la conductora Joanna Vega Biestro le preguntó si entraría a un reality, García respondió que no, aunque sin atacar a nadie: “Le deseo que la pase bien, porque un reality definitivamente te expone en todos los aspectos. En mí apenas empezó la historia”.

Dos caminos distintos desde La Academia

el cantante se encuentra grabando los videos para su nuevo disco
Víctor García tendrá concierto en el Auditorio Nacional. Crédito: (Youtube/Víctor García Oficial)

Yahir Othón Parra y Víctor García se conocieron en 2002, cuando ambos formaron parte de la primera generación de La Academia en TV Azteca. García terminó en segundo lugar; Yahir, en cuarto.

Pese a no ganar, Yahir se convirtió en uno de los participantes más queridos. Su álbum debut, lanzado en 2003, obtuvo disco de oro y triple platino, impulsado por “Alucinado” —versión de un tema de Tiziano Ferro— que llegó al primer lugar en México. Su segundo disco, Otra historia de amor, vendió 50 mil copias en dos días.

Con más de nueve producciones discográficas y éxitos como “La Locura”, “Fue ella, fui yo” y “Resistiré” —que acumula más de 50 millones de reproducciones en Spotify—, el cantante de Hermosillo, Sonora, construyó una carrera que también abarcó telenovelas como Enamórate y obras de teatro musical como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella.

García, en cambio, tomó un camino más diverso: tras La Academia se abrió paso como conductor y actor. En los últimos años buscó su nicho sin encontrarlo, hasta que el auge del Regional Mexicano le ofreció el espacio para una fusión entre pop y ese género. A sus 48 años, describe sus dos décadas previas como “una preparación”: “Estos 22 años los siento como una preparación física, mental, espiritual. Ahora estoy en un momento de mi vida congruente con lo que siento, hago y pienso”.

La nueva etapa de García y la casa de Yahir

El cantante Yahir, vestido con chaqueta y camiseta negra, aparece de cintura para arriba frente al logo 3D azul de La Casa de los Famosos México y un fondo difuminado.
Yahir, por su parte, ingresó el 26 de julio a La Casa de los Famosos México 2026 por Las Estrellas y ViX, con el objetivo declarado de reconectar con el público 25 años después de La Academia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de García a la música se materializa con el sencillo “Te Odio”, compuesto por Luciano Luna y Brenda Oviedo, ya disponible en plataformas digitales. Próximamente lanzará una nueva versión de “Otra Vez” junto a Edén Muñoz y la canción “Invisible” en colaboración con Matisse. El plan incluye un álbum completo y una gira de promoción.

Yahir, por su parte, ingresó el 26 de julio a La Casa de los Famosos México 2026 por Las Estrellas y ViX, con el objetivo declarado de reconectar con el público 25 años después de La Academia. “Quiero reírme un poco de mí mismo”, dijo antes de entrar, al reconocerse como un “pésimo influencer” en la era de las redes sociales.

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