El régimen de Irán aseguró haber interceptado dos petroleros bajo escolta aérea de EEUU que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Irán aseguró haber interceptado dos petroleros bajo escolta aérea de EEUU que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz (Europa Press)

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La Guardia Revolucionaria iraní anunció este viernes haber interceptado dos petroleros que intentaban cruzar el estratégico estrecho de Ormuz bajo la “escolta aérea” del ejército estadounidense.

La Guardia Revolucionaria declaró que los petroleros, que “no acataban las normas”, fueron interceptados y detenidos, mientras que otros cuatro cambiaron rápidamente de rumbo y regresaron a sus posiciones anteriores.

La Guardia Revolucionaria indicó que los petroleros intentaron cruzar el estrecho por una ruta no declarada, la alternativa respaldada por Estados Unidos a la vía marítima designada por Teherán, más cercana a sus costas.

Irán ha mantenido el control efectivo de la navegación a través del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, exigiendo a los buques obtener permiso y pagar tasas de tránsito antes de utilizar la vía marítima.

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El jueves, la Guardia Revolucionaria informó que dos petroleros que intentaban cruzar el estrecho tuvieron que regresar después de que uno de ellos se incendiara.

Imagen de archivo de un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

En otro orden, el Ejército de Irán reivindicó un ataque con drones contra “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait, en represalia a una ofensiva previa lanzada por Washington durante la madrugada del jueves. En un comunicado difundido por la agencia Fars, las fuerzas iraníes detallaron que los drones tuvieron como objetivo hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes en la base aérea Ahmed Al-Jaber, ubicada en el sur de Kuwait.

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El comunicado incluyó un video del lanzamiento, aunque no especificó la fecha exacta del ataque. Según Irán, las instalaciones atacadas “han desempeñado un papel fundamental” en las operaciones aéreas y de vigilancia de Estados Unidos en la región, y representan un centro clave de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.

Las nuevas hostilidades del régimen persa se producen en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y vía por la que transitaba una quinta parte del petróleo comercializado por mar a nivel mundial antes del conflicto.

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Irán reivindicó un ataque con drones contra “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait (Europa Press)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el bombardeo en Qeshm impactó una vivienda y expresó: “Estados Unidos se mancha las manos con un nuevo crimen cada día. El ataque terrorista contra viviendas civiles en la isla de Qeshm es una continuación de los crímenes cometidos en Minab y Larestán. Los estadounidenses se han acostumbrado a compensar las derrotas que sufren en el campo de batalla derramando la sangre de inocentes”.

La reivindicación de Irán se conoció después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera sobre la muerte de una persona en un ataque contra una empresa china en el norte del país, hecho que atribuyó a la República Islámica.

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