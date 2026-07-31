¿Quiénes son “Los Rs”? La célula del CJNG señalada por el asesinato de Carlos Manzo

Las autoridades identifican a "Los Rs" como una de las células más violentas del CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, volvió a colocar en el centro de la atención a “Los Rs”, una de las células más violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificada por autoridades federales y de Michoacán como la responsable del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La detención fue dada a conocer este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que “El R-1” era considerado el principal líder de esta organización criminal y uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del exedil.

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De acuerdo con las investigaciones, “Los Rs” toman su nombre de tres hermanos Álvarez Ayala: Ramón Ángel (“R-1”), Rafael (“R-2”) y Jesús Santiago Álvarez Ayala, quienes integran la cúpula de esta estructura del CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán, además de mantener presencia en Jalisco.

Una organización ligada al CJNG y con antecedentes desde 2012

Los tres hermanos fueron detenidos en septiembre de 2012 en Jalisco por su presunta cercanía con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Sin embargo, posteriormente recuperaron su libertad.

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Con el paso de los años, las autoridades los identificaron nuevamente como operadores relevantes dentro del grupo criminal, al que atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, cobro de piso y agresiones contra productores en distintas regiones de Michoacán.

Las investigaciones apuntan a que la célula criminal "Los Rs" participó en la planeación y ejecución del asesinato de Carlos Manzo.

La organización también ha llamado la atención por los vínculos familiares de sus integrantes con la política local. Los tres presuntos líderes son hermanos de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde perredista de Apatzingán, actual consejero estatal de Morena y excolaborador del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán.

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Pese a ello, el fiscal de Michoacán —actualmente con licencia— Carlos Torres Piña ha sostenido en diversas ocasiones que, hasta el momento, no existen indicios de que el asesinato de Carlos Manzo haya tenido un móvil político.

Según el funcionario, las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado directamente por integrantes de “Los Rs”, como parte de las actividades de esta organización criminal.

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Van 31 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Las investigaciones de la Fiscalía General de Michoacán, en coordinación con autoridades federales, han derivado en la captura de 31 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

Entre ellas destacan Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, así como Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, identificado como líder regional del CJNG y señalado también como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R-1", es identificado por las autoridades como líder de la célula "Los Rs" y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Otro de los detenidos es Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, considerado jefe de plaza del CJNG y subordinado directo de “El Licenciado”.

La lista también incluye a Samuel García Rivero, quien fungía como director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo y es investigado por presuntamente haber compartido la agenda privada del exalcalde con integrantes del grupo criminal.

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Asimismo, fueron detenidos varios taxistas, presuntos distribuidores de droga y operadores logísticos que, de acuerdo con las autoridades, facilitaron la ejecución del atentado o sirvieron como enlaces entre los mandos de la organización y los sicarios.

Las investigaciones también derivaron en la captura de Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, acusados de reclutar a los hombres armados que ejecutaron el ataque. Según la fiscalía, algunos de esos sicarios fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan y posteriormente asesinados por el propio CJNG.

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Entre los detenidos figuran además familiares de “El K-OZ”, una operadora identificada como “La Tía”, un agente de la Policía de Investigación y un elemento de la Guardia Civil de Michoacán, lo que refleja el amplio entramado de personas presuntamente involucradas en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.

Con la captura de “El R-1”, las autoridades consideran que fue desarticulada una parte importante de la estructura responsable del asesinato de Carlos Manzo; sin embargo, las investigaciones continúan para identificar a todos los participantes y esclarecer por completo la cadena de mando detrás del crimen.

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