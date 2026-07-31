Revelan la supuesta llamada al 911 que habría hecho Estrellita “N” la noche en que murió Dafne Zapata en la academia militarizada

Supuesta llamada al 911 de Estrellita "N" por el caso de Dafne Zapata (parte 1). Tomado de: X/@XiomaraVargasTV

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A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz y mientras avanzan las investigaciones por feminicidio, comenzó a circular en redes sociales el audio de la supuesta llamada que Estrella “N”, coordinadora del área femenil del plantel, realizó al 911 la noche del 17 de julio.

En la grabación se le escucha solicitar una ambulancia de urgencia mientras describe a la adolescente de 13 años inconsciente, sin respiración y con espuma en la boca y la nariz.

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La grabación de más de 8 minutos comienza con Estrella “N” gritando el nombre de Dafne antes de que la operadora conteste. Al ser atendida, pide una ambulancia “bien rápido” y da la ubicación.

En el transcurso de la llamada, Estrella “N” describe el estado de la menor a la operadora del 911. Le dice que Dafne está inconsciente y tirada en el baño. “Está sacando espuma por la boca o espuma por la nariz”, le reporta. Cuando la operadora le pregunta si se está convulsionando, Estrella “N” responde: “No sé, no está res... Está inconsciente, inconsciente, literalmente.”

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Supuesta llamada al 911 de Estrellita "N" por el caso de Dafne Zapata (parte 2). Tomado de: X/@XiomaraVargasTV

La operadora le pregunta si hay familiares presentes. Estrella “N” responde que no. Le pregunta también si es hombre o mujer la persona que se siente mal. Estrella “N” responde: “Es mujer, tiene... Es mujer, tiene como trece, catorce años.”

En un momento de la llamada, mientras proporciona datos a la operadora, Estrella “N” le dice a alguien que está en el lugar: “Vístela por favor, Yanina.” No precisa a quién se dirige ni en qué contexto da esa instrucción.

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Ante la pregunta de la operadora sobre si Dafne respira, Estrella “N” es categórica: “No, no, no, no jadea, no, nada.” La operadora le indica que es necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y la guía paso a paso. Durante las compresiones, Estrella “N” reporta: “Solamente está sacando agua, pero ella ya no respira.”

A lo largo de la llamada, Estrella “N” describe dos cambios en el color de los labios de Dafne: primero dice que los tiene morados; minutos después, durante las compresiones, dice que los tiene blancos. La operadora continúa guiando las maniobras hasta que confirma la llegada de una unidad de Protección Civil.

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Lo que la abogada Marcela Torres dice sobre el peso legal de la llamada

Foto: FGJE

La abogada Marcela Torres publicó un análisis en redes sociales en el que señala que la grabación confirma que Estrella “N” y Danna Yanina “N” estaban juntas y tenían conocimiento directo de la condición en que se encontraba Dafne.

Torres sostiene que ambas fueron vinculadas a proceso como autoras materiales del feminicidio y que el artículo 39 del Código Penal de Tamaulipas contempla la coautoría cuando varias personas realizan conjuntamente el delito.

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“Deberá determinarse qué actos desplegó cada una y cómo contribuyeron al resultado”, escribió Torres. Sobre el director Jorge Luis “N”, la abogada señala que su caso puede analizarse bajo la figura de comisión por omisión: “Conocía lo que ocurría dentro de la escuela, tenía el deber y la autoridad para evitarlo, pero no lo hizo.”

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

La abogada también apunta que aún deben investigarse otras personas que pudieron intervenir como partícipes, auxiliares o encubridores, en línea con lo que el abogado defensor de Danna Yanina, Miguel Ángel Pérez Román, había señalado previamente: que faltan por detener aproximadamente siete personas más.

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La pena que contempla el Código Penal de Tamaulipas para el feminicidio es de 40 a 60 años de prisión, una de las más bajas del país frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

Lo que otros testimonios describen sobre la noche en que murió Dafne

La grabación contrasta con algunas declaraciones que se han conocido hasta ahora del caso. Esa misma noche, según relató la abuela de Dafne Juana Laura Martínez en entrevista con Azucena Uresti, Estrella “N” llamó a Alejandra para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila. Minutos después la volvió a llamar para decirle que la niña ya no tenía signos vitales.

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Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Alejandra Quintos recibió esa segunda llamada pasadas las 11:45 de la noche. Una persona que nunca se identificó le dijo: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá.” Quintos viajó tres horas desde Ciudad Mante. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y no había ninguna autoridad en el lugar.

Alejandra Quintos describió públicamente que el cuerpo de Dafne presentaba huesos rotos, nariz rota y señales de asfixia, y que llegó desnuda y sin haber comido.

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Una menor que estuvo en el campamento se encontró con Alejandra Quintos en los baños del Ministerio Público días después y le dijo: “Gracias por salvarnos, señora.” Le describió lo que, según su versión, le ocurrió a Dafne: “La aventaron y se fue de boca, la subieron al cuarto, le sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar.”

Betzaida Orta, madre de la única otra alumna mujer en el campamento, aportó un dato adicional: desde las 10:00 de la noche el área de baños ya estaba cerrada para el alumnado. Desmintió así que Dafne pudiera haber estado en esa zona a las 10:30, como sostiene la versión del plantel.

La versión que el director Jorge Luis “N” sostuvo públicamente fue que Dafne “se desvaneció en la regadera y ya no despertó”, y que “aparentemente traía una dolencia que el médico no pudo detectar.”

La causa de muerte que determinó la Fiscalía

(Crédito: facebook | Alejandra Quintozz)

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó el 23 de julio que la causa de muerte de Dafne Zapata Quintos fue asfixia por sumersión, determinada mediante cinco disciplinas periciales: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. El certificado de defunción clasifica el hecho como homicidio.

Govea Orozco señaló también que los testimonios recabados de algunas personas “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente.”

La Academia Militarizada Marina Doenitz permanece asegurada por la Fiscalía. Operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Contaba únicamente con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.