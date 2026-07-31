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Feria de Pachuca 2026 anuncia cartelera de conciertos: La Arrolladora, El Tri y Bronco encabezan la fiesta

El acceso general incluye 25 noches musicales en el Megadomo, del 24 de septiembre al 18 de octubre, con cierre a cargo de La Arrolladora Banda El Limón y actividades culturales y deportivas

Feria de San Francisco Pachuca
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La Feria San Francisco Pachuca 2026 abrirá con Bronco el 24 de septiembre y cerrará con La Arrolladora Banda El Limón el 18 de octubre, en una edición que reunirá 25 noches de conciertos.

La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo (OEEH) presentó oficialmente la cartelera completa del evento, que se extenderá del 24 de septiembre al 18 de octubre en la capital hidalguense.

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Megadomo de las Estrellas: 25 noches sin costo extra

Un músico con gafas y guitarra junto a cinco hombres con sombreros de vaquero. Fondo con rueda de la fortuna y multitud. Texto: El Alex Lora Tri.
Alex Lora de El Tri y Grupo Bronco serán eventos esperados, junto con la Arrolladora y Panteón Rococo (composición Instagram/@eltri_oficial @grupobronco)

La Feria San Francisco Pachuca 2026 se celebrará del 24 de septiembre al 18 de octubre. Con un solo boleto de acceso general, los asistentes podrán ingresar al recinto ferial y al Megadomo de las Estrellas, donde se realizarán más de 20 conciertos sin cargo adicional.

Marco Aranzábal Juárez, titular de la OEEH, encabezó la presentación oficial de las actividades. La cartelera del Megadomo contempla 24 actos en 25 fechas consecutivas:

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24 de septiembre: Bronco

25 de septiembre: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León

27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis

28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense

29 de septiembre: El Flaco

30 de septiembre: Óscar Maydon

1 de octubre: El Tri

2 de octubre: Los Recoditos

3 de octubre: Pequeños Musical

4 de octubre: El Costeño y Norteño

5 de octubre: Banda El Limón

6 de octubre: Yonic’s y Brindis

7 de octubre: Panteón Rococó

8 de octubre: 90’s Pop Tour

9 de octubre: Cuisillos

10 de octubre: Espinoza Paz

11 de octubre: Guerra de Sonoras (Sonora Dinamita y Sonora Santanera)

12 de octubre: Banda El Recodo

13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane

14 de octubre: Guerra Sonidera (Los Jrs. y La Changa)

15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia

16 de octubre: Matute

17 de octubre: Kumbia Kings

18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

Palenque: Alejandro Fernández y Grupo Firme entre los grandes nombres

Fondo oscuro con franjas fucsias y celestes. Texto 'San Francisco Feria de Pachuca 2026'. Fechas '24 de Sep al 18 de Oct'. Noria iluminada y siluetas de gente
El Palenque de Pachuca opera con boletería independiente y confirmó 15 fechas (Feria de San Francisco Pachuca )

El Palenque de Pachuca opera con boletería independiente y confirmó 15 fechas. Alejandro Fernández tiene dos presentaciones agotadas los días 9 y 10 de octubre; Julión Álvarez repite el esquema los días 14 y 15 del mismo mes.

La cartelera completa del Palenque es:

25 de septiembre: Napoleón

26 de septiembre: Yuridia

27 de septiembre: Remmy Valenzuela

30 de septiembre: Víctor Mendívil

1 de octubre: María José

2 de octubre: Marca Registrada

4 de octubre: Horóscopos de Durango

7 de octubre: Moy Bobadilla

8 de octubre: Banda MS

9 y 10 de octubre: Alejandro Fernández

11 de octubre: Luis R. Conriquez

14 y 15 de octubre: Julión Álvarez

16 de octubre: Grupo Firme

18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen

Los boletos del Palenque ya están disponibles de forma independiente y tienen un costo extra dependiendo la zona.

Alejandro Fernández
(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Precios de entrada y horarios de operación

Un hombre y una mujer sonrientes con sombreros de cowboy. El hombre sujeta un papel blanco. La mujer sostiene una brocheta de comida y levanta el pulgar
Los boletos de acceso general se pueden adquirir en el sitio oficial www.feriasanfrancisco.mx y en las taquillas del recinto. (Feria de San Francisco Pachuca/ FB)

El acceso general al recinto cuesta $60 pesos para adultos y $40 pesos para niños y adultos mayores con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Las personas con discapacidad ingresan de forma gratuita.

Los horarios de operación son: lunes a viernes de 13:00 a 02:00 horas; sábados de 12:00 a 02:00 horas; y domingos de 11:00 a 02:00 horas.

Los boletos de acceso general se pueden adquirir en el sitio oficial www.feriasanfrancisco.mx y en las taquillas del recinto.

Espectáculos, deporte y cultura completan el programa

Cuatro paneles muestran a Momi Maiga tocando kora, Lemon Bucket Orkestra con metales, La Santísima Voladora con guitarra, y Kotaro Fukuma tocando piano
El programa cultural contempla el Festival Cultural San Francisco y la exposición “Nopalera en el Corazón”, orientada a promover las raíces del país. (Feria de San Francisco Pachuca )

Más allá de los conciertos, la edición 2026 incluye el espectáculo internacional sobre hielo “Destino”, funciones de lucha libre, una velada de box con transmisión nacional y presentaciones de ballet folclórico.

El programa cultural contempla el Festival Cultural San Francisco y la exposición “Nopalera en el Corazón”, orientada a promover las raíces del país.

En el apartado deportivo figuran el Evento Excelencia Charra, el campeonato nacional de futbol bandera, la tercera edición del Maratón San Francisco y la cuarta rodada ciclista, que concluirá con un concierto.

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