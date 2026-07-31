Feria de Pachuca 2026 anuncia cartelera de conciertos: La Arrolladora, El Tri y Bronco encabezan la fiesta

La Feria San Francisco Pachuca 2026 abrirá con Bronco el 24 de septiembre y cerrará con La Arrolladora Banda El Limón el 18 de octubre, en una edición que reunirá 25 noches de conciertos.
La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo (OEEH) presentó oficialmente la cartelera completa del evento, que se extenderá del 24 de septiembre al 18 de octubre en la capital hidalguense.
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Megadomo de las Estrellas: 25 noches sin costo extra
La Feria San Francisco Pachuca 2026 se celebrará del 24 de septiembre al 18 de octubre. Con un solo boleto de acceso general, los asistentes podrán ingresar al recinto ferial y al Megadomo de las Estrellas, donde se realizarán más de 20 conciertos sin cargo adicional.
Marco Aranzábal Juárez, titular de la OEEH, encabezó la presentación oficial de las actividades. La cartelera del Megadomo contempla 24 actos en 25 fechas consecutivas:
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24 de septiembre: Bronco
25 de septiembre: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León
27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis
28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense
29 de septiembre: El Flaco
30 de septiembre: Óscar Maydon
1 de octubre: El Tri
2 de octubre: Los Recoditos
3 de octubre: Pequeños Musical
4 de octubre: El Costeño y Norteño
5 de octubre: Banda El Limón
6 de octubre: Yonic’s y Brindis
7 de octubre: Panteón Rococó
8 de octubre: 90’s Pop Tour
9 de octubre: Cuisillos
10 de octubre: Espinoza Paz
11 de octubre: Guerra de Sonoras (Sonora Dinamita y Sonora Santanera)
12 de octubre: Banda El Recodo
13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane
14 de octubre: Guerra Sonidera (Los Jrs. y La Changa)
15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia
16 de octubre: Matute
17 de octubre: Kumbia Kings
18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
Palenque: Alejandro Fernández y Grupo Firme entre los grandes nombres
El Palenque de Pachuca opera con boletería independiente y confirmó 15 fechas. Alejandro Fernández tiene dos presentaciones agotadas los días 9 y 10 de octubre; Julión Álvarez repite el esquema los días 14 y 15 del mismo mes.
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La cartelera completa del Palenque es:
25 de septiembre: Napoleón
26 de septiembre: Yuridia
27 de septiembre: Remmy Valenzuela
30 de septiembre: Víctor Mendívil
1 de octubre: María José
2 de octubre: Marca Registrada
4 de octubre: Horóscopos de Durango
7 de octubre: Moy Bobadilla
8 de octubre: Banda MS
9 y 10 de octubre: Alejandro Fernández
11 de octubre: Luis R. Conriquez
14 y 15 de octubre: Julión Álvarez
16 de octubre: Grupo Firme
18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen
Los boletos del Palenque ya están disponibles de forma independiente y tienen un costo extra dependiendo la zona.
Precios de entrada y horarios de operación
El acceso general al recinto cuesta $60 pesos para adultos y $40 pesos para niños y adultos mayores con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Las personas con discapacidad ingresan de forma gratuita.
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Los horarios de operación son: lunes a viernes de 13:00 a 02:00 horas; sábados de 12:00 a 02:00 horas; y domingos de 11:00 a 02:00 horas.
Los boletos de acceso general se pueden adquirir en el sitio oficial www.feriasanfrancisco.mx y en las taquillas del recinto.
Espectáculos, deporte y cultura completan el programa
Más allá de los conciertos, la edición 2026 incluye el espectáculo internacional sobre hielo “Destino”, funciones de lucha libre, una velada de box con transmisión nacional y presentaciones de ballet folclórico.
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El programa cultural contempla el Festival Cultural San Francisco y la exposición “Nopalera en el Corazón”, orientada a promover las raíces del país.
En el apartado deportivo figuran el Evento Excelencia Charra, el campeonato nacional de futbol bandera, la tercera edición del Maratón San Francisco y la cuarta rodada ciclista, que concluirá con un concierto.
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