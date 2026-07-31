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Hay indicios de que El Mencho estaba enterado de la planeación del asesinato de Carlos Manzo: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló este viernes que posiblemente el ex líder del CJNG estaba enterado del asesinato de Manzo, sin embargo, no fue él quien lo ordenó

Hombre con bigote en primer plano, detrás hombre con sombrero de vaquero y tirantes hablando por micrófono en atril.
Nemesio Oseguera Cervantes mira al frente, mientras Carlos Manzo habla en un atril con un micrófono al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hay indicios de que el el ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, estaba enterado de que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, sería asesinado.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1″, señaló Harfuch. Cabe destacar que El Mencho fue abatido por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, durante un operativo en el que se buscaba su captura, en Tapalpa, Jalisco.

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Señaló que los indicios que se tenían por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que El Mencho tenía conocimiento del homicidio de Manzo, sin embargo, él no lo ordenó, pues la orden vino de El R1.

“Testimonios de varios detenidos es de que lo tomaban como una provocación”, dijo el secretario, quien señaló que la razón por la que asesinaron a Manzo fue porque el CJNG tomaba como una provocación las acciones que el alcalde hacía contra ellos, como operativos y detenciones.

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Planeación del asesinato

Esta información la da a conocer el funcionario luego de que el pasado jueves fue detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo  en noviembre pasado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuivo presente en la conferencia de prensa matutina. (Crédito: Presidencia)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuivo presente en la conferencia de prensa matutina. (Crédito: Presidencia)

También en la mañanera de este viernes, Harfuch dio a conocer cómo fue se planeó el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Michoacán.

El 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo el ataque en contra del presidente municipal Carlos Manzo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió. Harfuch señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Personal de seguridad asesinó a un agresor que posteriormente, se sabría, era menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N.

Él arribó al lugar con otros dos sujetos, identificados como Ramiro y Fernando, de quienes se localizaron sus cuerpos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El 18 de noviembre se logró la detención de Jorge Armando N, El Licenciado, en las inmediacionesla colonia Centro de Morelia, Michoacán. En conversaciones de mensajería telefónica, las autoridades descubren que él señala que el plan era llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirmó que alguien que andaba “al pie de la persona”, o sea, muy cerca de Carlos Manzo.

A su vez, dijo que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde, y refirió que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad del R1 como autor intelectual del homicidio de Manzo, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, e información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas, autorizadas por un juez.

Manzo fue asesinado el pasado mes de noviembre. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz
Manzo fue asesinado el pasado mes de noviembre. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Además, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N, quien formaba parte del círculo de Carlos Manzo, y trabajaba en el municipio, proporcionó información de las actividades y movimientos del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la célula encargada de ejecutar el homicidio. El conjunto de estos elementos, dijo Harfuch, permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y conn pruebas sumamente sólidas.

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