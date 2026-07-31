CJNG sufre baja de tres presuntos integrantes tras enfrentamiento con el Ejército en Michoacán

Enfrentamiento entre CJNG y autoridades federales en Michoacán, deja un saldo de tres muertos en carretera Cotija-Villamar (especial)

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La violencia vinculada al crimen organizado volvió a hacerse presente en Michoacán luego de que tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieran durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales en la carretera Cotija-Villamar, a la altura de la comunidad de San Francisco.

De acuerdo con información de fuentes castrenses, los primeros reportes fueron realizados por conductores que circulaban por la carretera Cotija-Villamar, quienes informaron sobre un grupo de sujetos armados que mantenía bloqueada parcialmente la vía mientras efectuaba disparos y arrojaba artefactos metálicos conocidos como estrellas ponchallantas para impedir el paso de vehículos.

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Ante la situación, la policía municipal solicitó el apoyo del Ejército Mexicano para atender la emergencia y restablecer la seguridad en esa región del occidente de Michoacán.

Al arribar al sitio, los militares fueron recibidos con disparos por parte de los presuntos integrantes del grupo criminal, lo que provocó un intenso enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

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Tres presuntos integrantes del CJNG murieron

El enfrentamiento entre presuntos miembros del CJNG con el Ejército en Michoacán, dejó tres muertos (especial)

Como resultado del intercambio de disparos, tres presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos por las fuerzas federales, mientras que varios de sus acompañantes lograron escapar aprovechando las condiciones del terreno.

Las autoridades informaron que ninguno de los elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional o corporaciones participantes resultó lesionado durante el operativo.

En la zona también fueron asegurados tres fusiles de asalto AK-47, además de tres vehículos presuntamente utilizados por los agresores para desplazarse en la región.

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El aseguramiento de armas y unidades quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para integrar las investigaciones correspondientes.

Operativo para localizar a los responsables

Hubi cierres viales en la carretera Cotija-Villamar tras enfrentamiento y se decomisaron diversas unidades (especial)

Tras el enfrentamiento, elementos de la Guardia Civil de Michoacán, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo coordinado para garantizar la seguridad en la carretera Cotija-Villamar y evitar nuevos hechos de violencia.

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Las corporaciones realizaron patrullajes en comunidades cercanas y puntos estratégicos con el objetivo de localizar a los presuntos integrantes de la célula criminal que consiguieron huir tras el enfrentamiento.

Asimismo, se efectuaron labores para retirar las estrellas ponchallantas colocadas sobre la carretera, permitiendo restablecer la circulación de manera segura para los automovilistas.

Fiscalía inició las investigaciones

La Fiscalía estatal quedó a cargo de las investigaciones por estos hechos (Foto: Fiscalía Michoacán)

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudieron al lugar para realizar las diligencias ministeriales, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

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Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zamora, donde permanecen en calidad de no identificados mientras continúan las investigaciones y se realizan los procedimientos legales para establecer plenamente su identidad.

Las autoridades también integrarán a la carpeta de investigación las armas, vehículos y demás indicios asegurados durante el operativo.

Continúa la vigilancia en la región

La carretera Cotija-Villamar permaneció bajo vigilancia de fuerzas estatales y federales, luego del enfrentamiento registrado durante las primeras horas del operativo.

Las autoridades mantienen presencia permanente en la zona para prevenir nuevos actos delictivos y reforzar la seguridad de los habitantes y de quienes transitan por este corredor carretero, considerado una de las áreas donde operan grupos del crimen organizado en los límites de Michoacán y Jalisco.

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Mientras avanzan las investigaciones, las fuerzas de seguridad continúan con acciones de búsqueda para localizar a los presuntos responsables que lograron escapar, además de reforzar los patrullajes para inhibir nuevos hechos de violencia en la región.