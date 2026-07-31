El motivo por el que habrían matado a Carlos Manzo revelado por García Harfuch

Omar García Harfuch detalló la cpatura del R1 y su implicación en ordenar el asesinato del edil de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre de 2025 frente a su esposa, hijos y ciudadanos tras una fiesta del pueblo Foto: Captura de pantalla

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el probable motivo por el que asesinaron al ex edil de Uruapan Michoacán Carlos Manzo. Ayer fue capturado Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, detalló García Harfuch.

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Al preguntarle si las acciones de Carlos Manzo de salir a operativos contra el crimen Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

Van 31 detenidos todos vinculados a proceso, entre autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal, y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables.

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Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Samuel N y una mujer que trabajaba directamente en el Ayuntamiento, fueron los enlaces con este grupo criminal para rastrear los movimientos del edil.

Respecto a la captura del día de ayer jueves de Ramón Ángel Álvarez Ayala es identificado como “El R1″, líder de una célula criminal vinculada al CJNG que opera en Michoacán y Jalisco detalló:

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“Las investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, fue identificado como el autor intelectual del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025 en Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán; según explicó Omar García Harfuch, la indagatoria apuntó a que el crimen se planeó con información entregada desde el entorno cercano del alcalde y con una ruta definida para atacarlo en el primer cuadro de la ciudad.

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La captura de Álvarez Ayala se dio a conocer el pasado jueves. García Harfuch informó en redes sociales que la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el CNI, con apoyo de fuerzas federales y del Ejército Mexicano.

El funcionario señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Tras el ataque, Manzo fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

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Foto: Fiscalía de Michoacán

La investigación ubicó a un informante dentro del círculo del alcalde

De acuerdo con la versión expuesta por Harfuch, uno de los hallazgos centrales fue que Samuel N formaba parte del círculo de Carlos Manzo y trabajaba en el municipio. Las autoridades establecieron que entregó información sobre actividades y movimientos del alcalde a integrantes del CJNG y a la célula encargada de ejecutar el homicidio.

En conversaciones de mensajería telefónica revisadas por las autoridades tras la detención de Jorge Armando N, alias El Licenciado, se habría confirmado que el plan consistía en cometer el homicidio en el centro de Uruapan. En esos mensajes también se indicó que había alguien “al pie de la persona”, es decir, muy cerca de Manzo.

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Según esa misma reconstrucción, el informante marcó la ruta y el horario que seguiría el alcalde. También refirió que caminaría a un lado y avisaría todo sobre los desplazamientos de la víctima.

El 18 de noviembre fue detenido Jorge Armando N en las inmediaciones de la colonia Centro de Morelia, Michoacán. Esa aprehensión permitió fortalecer la línea de investigación sobre la preparación del crimen.

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Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Michoacán

Tres agresores llegaron al lugar; dos aparecieron muertos días después

Personal de seguridad abatió a uno de los agresores en el ataque. Más tarde se supo que era un menor de edad identificado como Víctor Manuel N.

Harfuch detalló que el joven llegó al sitio con otros dos sujetos, Ramiro y Fernando. Sus cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

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Entre los elementos reunidos para atribuir a R1 la planeación y autoría intelectual del crimen se encuentran análisis forenses de equipos telefónicos asegurados a personas detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Samuel "N"y Yesenia "N" fueron detenidos por la filtración de información sobre los movimientos Manzo, confirmó Harfuch Crédito: Especial

Las autoridades identifican a Álvarez Ayala como el principal líder de Los R’s, una de las células más violentas ligadas al CJNG. Ese grupo mantiene operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de Jalisco.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial para acreditar la responsabilidad del detenido durante el proceso penal, con una carpeta de investigación que, según Harfuch, está sustentada con pruebas sólidas.