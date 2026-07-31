Con una canción inédita de Lennon y otras joyas se reedita ‘Rubber Soul’, el disco que cambió la historia de Los Beatles

Beatles - Rubber Soul

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La maquinaria que alimenta el fuego de uno de los fenómenos culturales del siglo XX, nunca detiene su actividad. Esta semana Los Beatles han vuelto al centro de la conversación musical global con una revelación (una más): una canción nunca escuchada de John Lennon titulada “Little Girl”, que permaneció como un secreto guardado durante décadas. La noticia se dio a conocer al mismo tiempo que se anunció que el 2 de octubre se publicará una edición especial de Rubber Soul, el álbum de 1965 que inició la “era adulta” de la banda. Allí habrá 23 grabaciones inéditas, incluida “Little Girl”.

Hablemos de Rubber Soul, entonces. Pocos discos en la historia del pop permiten fechar con tanta precisión el momento en que una banda deja de responder a las expectativas del mercado para empezar a interrogarse a sí misma. Este disco, grabado en apenas cuatro semanas de octubre y noviembre de 1965, es uno de esos registros. Los Beatles llegaron al estudio con canciones que ya no encajaban del todo en el molde pop que los había hecho famosos: letras más ambiguas, arreglos que incorporaban el sitar y el armonio, estructuras que privilegiaban la atmósfera por encima del bait melódico inmediato. El resultado fue un álbum que no sonaba como una ruptura deliberada sino como una consecuencia natural, lo que lo hizo más perdurable que cualquier manifiesto.

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Más que un estilo, Rubber Soul inauguró una actitud: la idea de que un álbum de pop podía funcionar como un objeto coherente, con una lógica interna propia, y no como una colección de singles. Esa concepción del álbum como forma artística autónoma —que luego llevarían a su expresión más elaborada en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dos años después— tiene su punto de origen aquí, en una serie de canciones que van de la ironía afectuosa de “Drive My Car” a la melancolía filosófica de “In My Life”, pasando por la tensión narrativa de “Norwegian Wood”. Para muchos estudiosos de la música pop del siglo XX, Rubber Soul es el disco en que el grupo de Liverpool formuló por primera vez la pregunta que definiría la segunda mitad de su carrera: ¿hasta dónde puede llegar esto?

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en 1965, el año en que grabaron 'Rubber Soul' en apenas cuatro semanas

Lo que Rubber Soul alteró no fue solo una práctica de estudio ni una tendencia de mercado: fue el estatuto cultural de la música pop. Hasta 1965, el género -asociado a los gustos “juveniles” de la época- era considerado, en los círculos intelectuales y académicos, un producto de consumo sin vocación de permanencia, un artefacto desechable por definición. Parte de ese cambio tiene un nombre propio: Bob Dylan. Su giro eléctrico de ese mismo año y su escritura confesional y críptica —que Los Beatles habían absorbido desde aquel mitificado encuentro de 1964 en un hotel de Nueva York, marihuana mediante para qué negarlo— les abrió la posibilidad de usar la canción popular como vehículo de introspección. El propio McCartney lo reconoció años después: la música de Dylan “rompió una especie de barrera mental” para ellos.

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Pero Los Beatles no imitaron ese modelo; lo metabolizaron. El disco —junto con la reacción en cadena que desencadenó, desde Pet Sounds de Brian Wilson hasta Aftermath de los Rolling Stones— forzó una reclasificación del pop como forma cultural. La música pop empezó a ser leída con las herramientas críticas reservadas hasta entonces a la literatura o al cine: se hablaba de intención autoral, de unidad temática, de densidad simbólica. Ese desplazamiento significó que millones de oyentes jóvenes podían encontrar en un disco de vinilo algo que sus padres buscaban en la novela o en la sala de conciertos: un relato del mundo que los rodeaba e interpelaba.

Cómo es la edición deluxe de ‘Rubber Soul’

La grabación encontrada de Lennon, “Little Girl”, es una grabación doméstica parcialmente completa realizada en 1965. Y a diferencia de “Now and Then” —la canción presentada en 2023 como el “último tema” del grupo, completada por Paul McCartney y Ringo Starr con fragmentos de George Harrison recuperados del proyecto Anthology— esta grabación se publica tal como Lennon la dejó, sin intervención de los miembros supervivientes del grupo.

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La portada de 'Rubber Soul', con su fotografía distorsionada y su tipografía irregular, anticipaba desde la imagen una actitud de ruptura

La edición Super Deluxe incluye 20 tomas inéditas de sesión y tres demos caseros, además de una nueva mezcla estéreo del álbum original, la mezcla mono original y la versión estadounidense del sello Capitol —que en su momento circuló con una lista de canciones distinta a la edición británica—, más mezclas en formato Dolby Atmos. Las nuevas mezclas fueron elaboradas con tecnología desarrollada en la productora del director neozelandés Peter Jackson, cuya vinculación con el universo beatle se remonta al magnífico documental Get Back. El trabajo de producción estuvo a cargo del productor Giles Martin -el hijo del venerable George Martin- y el ingeniero de sonido Sam Okell, el mismo equipo responsable de las ediciones especiales anteriores de la banda.

De acuerdo con lo publicado por la revista online Pitchfork, el set incluye también “Day Tripper” y “We Can Work It Out”, el single doble lanzado en paralelo al álbum en diciembre de 1965 pero que no formó parte de la edición original británica de Rubber Soul. Entre las grabaciones de sesión que se publican por primera vez figuran tres versiones distintas de “Norwegian Wood”, dos tomas de “Nowhere Man”, tres de “I’m Looking Through You” y una cinta del trabajo de composición de “Day Tripper”. También se incluye un demo de “We Can Work It Out” con la voz de McCartney y un extracto de “In My Life” con un solo de órgano que no llegó a la versión final del disco.

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Más delicias (caras) para el fan coleccionista. La edición en caja de 5 LP y 4 CD viene acompañada de un libro de tapa dura de 88 páginas que incluye una introducción escrita por Paul McCartney y un prefacio compilado a partir de reflexiones de Lennon sobre Rubber Soul a lo largo de su vida. La revista inglesa MOJO detalló que también habrá versiones en formato Deluxe (2 LP / 2 CD) y Standard (1 LP / 1 CD), así como una edición en Blu-ray con audio en alta resolución a 96 kHz/24 bits y cuatro videos. Las ediciones exclusivas del sitio oficial de Los Beatles incluirán un póster y un set de tarjetas de arte, además de un picture disc en formato zoetrope (gira en forma circular con imágenes secuenciales, un típico efecto “psicodélico”).

[Video y fotos: Apple Corp]