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Conversaciones privadas con Claude aparecen en Google: así puedes verificar si tus datos quedaron visibles

Cientos de chats de Claude quedaron indexados en Google debido a enlaces públicos, lo que generó preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios

Claude compartió las conversaciones de sus usuarios en Google.
Claude compartió las conversaciones de sus usuarios en Google. (Anthropic)
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Cientos de conversaciones compartidas desde Claude, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, quedaron expuestas en los resultados de búsqueda de Google, generando preocupación por la privacidad de los usuarios.

El hallazgo fue realizado por miembros de la comunidad de Reddit durante el fin de semana del 25 de julio de 2026, quienes comprobaron que una simple búsqueda con el operador “site.ai/share” permitía acceder a chats completos, algunos creados apenas semanas antes.

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El problema afecta a los enlaces públicos que Claude genera cuando un usuario decide compartir una conversación. Aunque la función está diseñada para facilitar el acceso mediante un vínculo, diversos chats terminaron siendo indexados por motores de búsqueda, lo que permitió que cualquier persona pudiera encontrarlos sin necesidad de conocer previamente el enlace.

Claude reveló las consultas de sus usuarios a través de las búsquedas de Google. (Anthropic)
Claude reveló las consultas de sus usuarios a través de las búsquedas de Google. (Anthropic)

Tras conocerse el caso, la mayoría de los resultados desaparecieron de Google, aunque persisten dudas sobre cuánto tiempo permanecieron accesibles y si terceros llegaron a copiar la información antes de su eliminación.

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Qué tipo de información quedó expuesta

Las conversaciones indexadas incluyen contenidos muy variados. Entre los ejemplos detectados aparecen consultas sobre programación, resúmenes de libros, notas de trabajo y proyectos desarrollados con ayuda de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la investigación también identificó información mucho más delicada.

Algunos chats contenían claves relacionadas con billeteras de criptomonedas, nombres completos, direcciones, números telefónicos de menores de edad e incluso información médica.

También se encontraron conversaciones sobre asuntos legales y un caso en el que Claude generó contenido de carácter sexual explícito, pese a que este tipo de respuestas contradice las políticas públicas establecidas por Anthropic.

Claude expuso el chat de sus usuarios en Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Claude expuso el chat de sus usuarios en Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Posteriormente, medios especializados como Wired confirmaron que existían más de 200 conversaciones repartidas en al menos 25 páginas de resultados de búsqueda.

Cómo ocurrió la exposición

Según explicó Anthropic, la empresa no publica directorios de conversaciones compartidas ni proporciona mapas del sitio para facilitar su rastreo por parte de los buscadores.

La compañía sostiene que los enlaces solo pueden ser indexados cuando un usuario los publica en lugares accesibles para los rastreadores web, como redes sociales, foros o páginas públicas.

Una vez que eso ocurre, el contenido puede ser tratado como cualquier otra página disponible en internet. Google recordó que los propietarios de los sitios web disponen de herramientas para controlar qué páginas pueden aparecer en los resultados del buscador.

Contenido de los chatbots de Claude quedaron expuestos en Google debido a un error al momento de compartir la información. (Anthropic)
Contenido de los chatbots de Claude quedaron expuestos en Google debido a un error al momento de compartir la información. (Anthropic)

Microsoft ofreció una explicación similar respecto a Bing, señalando que los desarrolladores pueden utilizar la etiqueta “noindex” para impedir que una página sea incorporada a los índices de búsqueda.

No obstante, quienes analizaron los enlaces expuestos comprobaron que muchas de las páginas de Claude carecían precisamente de esa etiqueta, lo que apunta a un posible descuido técnico más que a una filtración deliberada.

Un problema que ya afectó a otras plataformas

El incidente recuerda a un caso similar ocurrido meses atrás con ChatGPT.

En aquella ocasión, conversaciones compartidas mediante enlaces públicos también comenzaron a aparecer en buscadores, lo que llevó a OpenAI a retirar rápidamente esa función mientras implementaba cambios para proteger la privacidad de los usuarios.

El episodio demuestra un desafío común para las plataformas de inteligencia artificial que ofrecen sistemas para compartir conversaciones mediante enlaces públicos.

Si estos vínculos llegan a publicarse en espacios accesibles para los motores de búsqueda, pueden terminar indexados y hacerse visibles para cualquier persona.

Claude no es la primera empresa de IA que expone el chat de sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Claude no es la primera empresa de IA que expone el chat de sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo comprobar si una conversación sigue compartida

Los usuarios que hayan utilizado la opción para compartir chats en Claude pueden revisar fácilmente si mantienen enlaces públicos activos.

El primer paso consiste en acceder a la configuración de la cuenta y dirigirse al apartado de privacidad.

Allí aparece la sección dedicada a los chats compartidos, donde es posible consultar todos los enlaces creados y decidir cuáles continúan activos.

Si el usuario ya no desea mantener una conversación disponible, puede revocar el acceso público desde ese mismo menú.

Aunque la conversación deja de estar accesible inmediatamente para nuevas visitas, su desaparición completa de Google puede tardar algún tiempo, ya que depende de la actualización del índice del buscador.

Para evitar que tus chats estén públicos, debes desactivar dicha opción de Claude. EFE/ Angel Colmenares
Para evitar que tus chats estén públicos, debes desactivar dicha opción de Claude. EFE/ Angel Colmenares

Qué medidas conviene tomar

Además de eliminar los enlaces públicos que ya no sean necesarios, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente qué tipo de información se compartió en cada conversación.

Si un chat contenía datos personales, información financiera o documentos relacionados con el trabajo, resulta aconsejable permanecer atento ante posibles intentos de fraude, campañas de phishing o suplantación de identidad.

En el caso de empresas y organizaciones, también se recomienda informar a los equipos internos para comprobar si otros empleados compartieron conversaciones mediante la misma función.

Aunque Anthropic eliminó la mayoría de los resultados detectados en Google, no existe garantía de que terceros no hayan descargado o archivado parte del contenido antes de su retirada. Por ello, revisar los enlaces compartidos y limitar la exposición de información sensible continúa siendo una de las principales medidas para proteger la privacidad al utilizar herramientas de inteligencia artificial.

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