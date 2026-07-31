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Faustino Oro realizará su primera gira en Argentina tras convertirse en Gran Maestro de ajedrez: dónde jugará y cómo ir a verlo

El prodigio volverá a jugar en el país en tres destinos durante agosto. Los detalles

Faustino Oro encabezará una gira nacional
Faustino Oro anunció su gira nacional (@faustioro)
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Luego de convertirse en el segundo Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia, Faustino Oro encabezará su primera gira nacional de exhibiciones. El joven prodigio, de tan solo 12 años, obtuvo la anhelada norma y máxima insignia de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE) en mayo pasado tras una excelente victoria contra el polaco Bartlomiej Niedbala en la octava ronda del Festival internacional de Cerdeña.

Ahora, Fausti llevará a cabo partidas simultáneas en tres ciudades emblemáticas de Argentina: Tigre (1 de agosto), Mar del Plata (6 de agosto) y Rosario (8 de agosto). Cada encuentro reunirá a 25 jugadores Sub-16, quienes lograron su plaza en torneos clasificatorios nacionales y provinciales. La organización recae en la Federación Argentina de Ajedrez, bajo la fiscalización de la entidad y el impulso de la Secretaría de Turismo.

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La serie de Faustino Oro comenzará en el Museo de Arte de Tigre, continuará en Mar del Plata y cerrará en Rosario (EFE/ Ignacio Ortega)
La serie de Faustino Oro comenzará en el Museo de Arte de Tigre, continuará en Mar del Plata y cerrará en Rosario (EFE/ Ignacio Ortega)

Quienes participaron en los clasificatorios tendrán la oportunidad de medirse frente al joven Gran Maestro en partidas simultáneas. La primera de estas exhibiciones tendrá lugar en el Museo de Arte de Tigre, con acceso libre para el público y horario de inicio a las 15:30. El siguiente escenario será el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Finalmente, la gira culminará en Rosario.

La expectativa por esta serie de encuentros se justifica: será la primera vez que Faustino Oro dispute partidas en el país después de convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia a nivel mundial. El hecho lo consolidó como una de las mayores promesas del ajedrez internacional y elevó su figura entre los referentes del deporte argentino.

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Faustino Oro en el Tata Steel Chess
La marca oficial del turismo nacional impulsa una serie de eventos con el ajedrecista, con partidas frente a juveniles clasificados

En palabras de Faustino, el objetivo es claro. “¡Orgulloso de llevar los colores de mi país por todo el mundo!”, compartió en sus redes sociales. El joven ajedrecista anunció con entusiasmo el inicio de la colaboración con Visit Argentina, la marca oficial del turismo argentino, remarcando: “Nos une la misma pasión: mostrar lo mejor de nuestro país allá donde nos toque competir”.

A través de su mensaje, Oro invitó a sus seguidores a sumarse a la gira: “Se viene una gira muy especial de partidas de exhibición en Argentina. Visitaré Tigre, Mar del Plata y Rosario. ¡Prepárense para vivir una verdadera fiesta del ajedrez!”.

El patrocinio a Faustino Oro tiene como meta contribuir al posicionamiento de la Argentina como destino turístico internacional, aprovechando la exposición mediática del joven talento. Así lo expresó Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y presidente del INPROTUR: “La trayectoria de Faustino es extraordinaria a nivel mundial y su actuación en el universo del ajedrez es un orgullo para todos los argentinos”.

Visit Argentina, la marca creada por INPROTUR, apunta a atraer visitantes extranjeros y a difundir los principales atractivos nacionales mediante campañas globales, redes sociales y plataformas digitales. Ahora, con la figura de Oro, la promoción del país suma un componente deportivo de alto alcance.

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