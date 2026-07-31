Una influencer de redes sociales de Los Ángeles fue arrestada nuevamente por robo durante el Festival de Música de Coachella

Adva Lavie, conocida como Mia Ventura, fue arrestada nuevamente por presunto robo durante el Festival de Música de Coachella (@brainandbeautybb)

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Una joven figura de las redes sociales en Los Ángeles ha vuelto a acaparar la atención policial tras un nuevo escándalo. Adva Lavie, conocida en el entorno digital como Mia Ventura, fue arrestada nuevamente por presunto robo durante el Festival de Música de Coachella en abril de 2025, según las autoridades del condado de Riverside. Este caso se suma a una serie de acusaciones previas que la involucran en presuntas actividades delictivas en el sur de California.

Durante el reconocido festival que cada año congrega a miles de asistentes y celebridades en el desierto californiano, Lavie fue señalada por la Fiscalía del Condado de Riverside como presunta autora de un hurto mayor. De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal, el caso ocurrió mientras se desarrollaban los festejos de Coachella, uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos. El incidente no solo generó revuelo en la comunidad local, sino que también reavivó la polémica en torno al comportamiento de algunas figuras influyentes en internet.

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La influencer fue acusada formalmente de hurto mayor después de que las autoridades reunieran pruebas de su presunta participación en el robo de diversos objetos de alto valor. Entre los bienes sustraídos, destacan un reloj Rolex, unas gafas de sol Louis Vuitton y una cartera, todos pertenecientes a un hombre que se alojaba cerca del recinto del festival. El valor total de los artículos robados asciende a 11.100 dólares, lo que llevó a la fiscalía a imputar el delito como grave.

El caso por robo en Coachella incluye un reloj Rolex, unas gafas Louis Vuitton y una cartera valuados en 11.100 dólares (@brainandbeautybb)

Según la información facilitada por el Departamento de Policía de Indio, la secuencia de los hechos quedó registrada en cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del alojamiento temporal —un Airbnb— donde se hospedaban los involucrados. Las imágenes muestran a Lavie abandonando el inmueble y entrando en la camioneta de la víctima tras haber discutido con el propietario porque este no le proporcionó una pulsera que le permitiera el acceso al festival. Esta reacción, captada por los dispositivos de seguridad, formó parte del expediente presentado a la fiscalía y fue determinante para la emisión de la acusación formal.

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El robo, que ocurrió en un contexto de alta exposición mediática y social debido al festival, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los asistentes a eventos de gran escala ante situaciones de este tipo. Las autoridades locales destacaron la colaboración entre los cuerpos policiales y la importancia de la tecnología de vigilancia en la resolución de este caso particular.

Circunstancias del arresto por el Departamento de Policía de Beverly Hills

El Departamento de Policía de Beverly Hills detuvo a Adva Lavie el 28 de julio de 2026 al verificar una orden de arresto vigente (L.A. County Sheriff’s Department)

El seguimiento legal y policial al caso de Adva Lavie no se limitó a los hechos acontecidos en Coachella. El martes 28 de julio de 2026, el Departamento de Policía de Beverly Hills informó sobre la detención de la influencer. Según el reporte oficial, agentes del departamento se encontraron con Lavie de manera fortuita mientras patrullaban la acera; no existía una búsqueda activa en curso. Sin embargo, al identificarla, los oficiales constataron la existencia de una orden de arresto vigente en su contra, lo que motivó su detención inmediata.

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Además de la orden pendiente, Lavie fue arrestada por el incumplimiento de una orden judicial previa que le exigía el uso de un monitor electrónico en el tobillo. La medida judicial buscaba asegurar su localización y restringir su movilidad ante las causas abiertas. El Departamento de Policía de Beverly Hills subrayó que el arresto respondió estrictamente al cumplimiento de las órdenes judiciales y no a una operación planificada para dar con la influencer.

La detención en Beverly Hills marcó un nuevo capítulo en la situación legal de Lavie, resaltando la coordinación entre diferentes jurisdicciones policiales y la vigilancia sobre los movimientos de personas con antecedentes o causas pendientes.

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Cargos adicionales en el condado de Los Ángeles por presuntas estafas con aplicaciones de citas

A los cargos presentados por la Fiscalía del Condado de Riverside se suman otros procesos abiertos en el condado de Los Ángeles. Las autoridades de esa jurisdicción vinculan a Lavie con una serie de presuntas estafas cometidas mediante aplicaciones de citas entre 2023 y 2025. El modus operandi descrito por los investigadores apunta a que la influencer habría utilizado su presencia y atractivo en redes sociales para contactar a hombres mayores y adinerados, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos.

El expediente judicial en Los Ángeles recoge seis cargos por delitos graves relacionados con estas supuestas estafas. Lavie se declaró inocente ante el tribunal, rechazando los señalamientos de las autoridades. El caso permanece abierto y forma parte del cúmulo de problemas legales que enfrenta la joven, cuya imagen pública se ha visto afectada por la difusión de sus antecedentes y las acusaciones en su contra.

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Las investigaciones en curso buscan esclarecer la magnitud de los hechos y determinar si existen más víctimas o involucrados.

Situación actual de Adva Lavie según los registros de la cárcel del condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles investiga a Adva Lavie por presuntas estafas con aplicaciones de citas y la mantiene detenida sin derecho a fianza (MaximoTV)

La situación legal de Adva Lavie se ha agravado en las últimas semanas. De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Los Ángeles, la influencer permanece detenida sin derecho a fianza tras su reciente arresto en Beverly Hills y la acumulación de cargos en su contra. La decisión de negar la posibilidad de fianza responde a la gravedad de los delitos imputados y a la reiteración de conductas que, según las autoridades, justifican una medida cautelar severa.

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La detención sin fianza representa uno de los puntos más críticos en la evolución del caso, dejando a Lavie a la espera de nuevas audiencias judiciales y de la definición de su situación procesal.