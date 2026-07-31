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Detención del R1 cumple “cero impunidad” en asesinato de Carlos Manzo, Harfuch no descarta investigar a funcionarios

Informó que Grecia Quiroz mantiene todavía escolta del gobierno federal y que hay una comunicación estrecha

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los detalles sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Con esta detención se cumple la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de cero impunidad, declaró Harfuch durante la conferencia de prensa matutina de este 31 de julio. Explicó que, por instrucciones de la jefa del Ejecutivo, ha mantenido una comunicación constante con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, y que esta colaboración ha sido clave en el desarrollo de la investigación.

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El funcionario explicó que la captura de “R1” no significa el cierre del caso, ya que el proceso judicial continúa y podrían generarse nuevas acciones legales. “Faltan todas las audiencias de esta persona, las declaraciones, pero el objetivo principal que teníamos se logró”, declaró Harfuch desde Palacio Nacional.

El “R1″ era el objetivo principal, sin embargo, el gabinete de seguridad no descarta realizar más investigaciones, sobre todo ante las acusaciones de Grecia Quiroz quien ha señalado a políticos y funcionarios implicados en el asesinato de Manzo. “Se pueden dar más detenciones relacionadas, por supuesto, de otros actores de la célula criminal, sí”, respondió el funcionario. Más adelante aclaró que hasta el momento no se tiene contemplada alguna línea de investigación que involucre funcionarios, sin embargo, en caso de resultar algún indicio, también se investigaría, declaró.

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