Estos son los delitos y asesinatos a los que está ligado el R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como“R1”, fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco, Jalisco, durante un operativo conjunto de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este hecho marca un nuevo capítulo en la trayectoria criminal del detenido, cuyo nombre figura en expedientes federales desde hace más de veinte años.

El incidente más relevante que se le atribuye es ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Las investigaciones oficiales señalan que Álvarez Ayala ordenó y financió este crimen en represalia por acciones de seguridad que afectaron a su estructura criminal.

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Además, su historial delictivo incluye narcobloqueos, homicidios, extorsiones y una controvertida liberación judicial en 2022, exhibida públicamente por las autoridades como símbolo de impunidad. Estos elementos consolidan a “R1” como uno de los operadores más peligrosos y persistentes de la delincuencia organizada en México.

Los delitos que vinculan al “R1” desde 2002

Ramón Álvarez Ayala inició su carrera delictiva alrededor del año 2002 como integrante de los rangos bajos del extinto Cártel del Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia. Con el tiempo ascendió hasta asumir roles de lugarteniente dentro de esa organización.

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Tras la desarticulación del Cártel del Milenio, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y designó a Álvarez Ayala como uno de sus hombres de mayor confianza. Le asignó el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la zona norte de Jalisco, además de encargarle la coordinación de incursiones hacia Guanajuato y Michoacán.

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Los narcobloqueos de 2012 en Guadalajara y Colima

El 25 de agosto de 2012, la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Colima fueron escenario de una jornada de violencia que las autoridades atribuyeron directamente a los hermanos Álvarez Ayala. En esa acción, se incendiaron 25 vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Eric Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del CJNG, posteriormente declarado culpable en Estados Unidos.

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Esa jornada de terror fue el antecedente directo de la primera detención del “R1”. El 6 de septiembre de 2012, la Sedena ejecutó un operativo simultáneo en Guadalajara y Zapopan con apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, Ramón Álvarez Ayala fue localizado en un departamento en condiciones precarias en la Zona Minerva, Guadalajara, donde coordinaba actividades de narcotráfico. Al momento de su captura acumulaba dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

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En el operativo también fue detenido su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, señalado como jefe operativo del CJNG. El aseguramiento incluyó cuatro armas largas, dos cortas, seis vehículos y equipo de radiocomunicación.

La condena de 20 años y el “sabadazo” de 2022

En 2016, un juez de Distrito de Procesos Penales sentenció a Álvarez Ayala a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Cumplía la pena en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, en Hermosillo, Sonora.

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Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Tras una serie de impugnaciones presentadas por su equipo de defensa, la jueza federal Yolanda Chávez Montelongo, del juzgado primero de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, lo absolvió y ordenó su puesta en libertad el 19 de noviembre de 2022, en la madrugada de un sábado, en lo que se denominó popularmente un “sabadazo”. “La juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021, y en todos los casos fue dejado en libertad”, señaló el entonces subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio en la conferencia mañanera del 26 de enero de 2023.

La liberación generó indignación en el gobierno federal, que la exhibió públicamente como un caso de impunidad judicial. La Sedena ya lo había identificado en 2021 como el segundo al mando del CJNG a nivel nacional.

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El regreso al crimen: Tierra Caliente y la célula “Los Cannabis”

Tras recuperar su libertad, Álvarez Ayala retomó las operaciones del CJNG en Tierra Caliente y en la zona aguacatera de Uruapan, municipio que convirtió en su bastión. Allí creó y lideró la célula conocida como Los Cannabis, brazo armado encargado del tráfico de drogas y de las extorsiones a productores agrícolas y empresarios de la región.

La organización mantenía operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de Jalisco. Su principal fuente de financiamiento era el tráfico de droga, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos, con afectaciones también a establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas.

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La estructura de “Los Rs” y el feminicidio de Zapopan

La célula que encabeza directamente Álvarez Ayala es “Los Rs”, identificada por la SSPC como una de las agrupaciones más violentas vinculadas al CJNG. El secretario Omar García Harfuch describió a la organización como responsable de extorsión, homicidios y tráfico de drogas, con operaciones coordinadas para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas y ampliar su influencia territorial mediante armamento de alto poder.

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Entre los hechos violentos atribuidos a esta célula figura el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. El caso está relacionado con Francisco “N”, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala.

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El asesinato de Carlos Manzo y la red de 31 detenidos

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, en la Pérgola Municipal de Uruapan, cuando se tomaba fotografías con un grupo de niños durante el Festival de las Velas. Recibió seis impactos de bala y falleció a las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

La Fiscalía General de Michoacán identificó al ejecutor como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un adolescente de 17 años originario de Paracho, abatido por un escolta del exalcalde tras cometer el crimen. Las investigaciones apuntaron hacia arriba en la cadena de mando: el 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, coordinador de la célula que operó el ataque, cuya captura permitió reconstruir la red de apoyo e identificar la participación del “R1” como autor intelectual. Entre los 31 detenidos por el caso figuran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos y personas del entorno cercano de Manzo que actuaban al servicio del grupo delictivo.

El operativo del 30 de julio en Atotonilco y el clan familiar

El 30 de julio de 2026, una operación conjunta de la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano culminó con la segunda detención de Álvarez Ayala en Atotonilco, Jalisco. Durante el operativo, los escoltas del “R1” opusieron resistencia y uno de ellos fue abatido. “Hay una persona, un delincuente que perdió la vida. Se logra la detención del R1 y hay otros detenidos que más adelante informaremos”, confirmó García Harfuch en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en Fórmula.

El poder de Álvarez Ayala no se entiende sin su red familiar. Además del hermano Rafael (“El R2”), detenido en 2012 como jefe operativo, otro hermano, Roldán Álvarez Ayala, fue alcalde de Apatzingán bajo las siglas del PRD y ocupó cargos en los gobiernos estatales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy; fue detenido en 2007 durante el “Michoacanazo”, liberado posteriormente, y en 2016 una orden de aprehensión lo señaló como prófugo por extorsión. Desde el 29 de marzo de 2023 figura en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) como militante de Morena, partido que este jueves negó cualquier vínculo con él.