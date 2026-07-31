Asesinato de Carlos Manzo: un mensaje y un infiltrado fueron claves para cometer el crimen, da a conocer Harfuch

Harfuch reveló información clave del asesinato. (Crédito: Presidencia)

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Luego de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer detalles del hecho este viernes durante la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo en Palacio Nacional.

Entre estos detalles, Harfuch dio a conocer cómo fue se planeó el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Michoacán.

Harfuch recordó que hasta el momento se han detenido a 31 personas, entre los que se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal, y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables. Todos los detenidos han sido vinculados a proceso.

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¿Cómo se planeó el asesinato de Carlos Manzo?

El 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo el ataque en contra del presidente municipal Carlos Manzo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

Harfuch señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Personal de seguridad asesinó a un agresor que posteriormente, se sabría, era menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N.

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Él arribó al lugar con otros dos sujetos, identificados como Ramiro y Fernando, de quienes se localizaron sus cuerpos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El 18 de noviembre se logró la detención de Jorge Armando N, El Licenciado, en las inmediacionesla colonia Centro de Morelia, Michoacán. En conversaciones de mensajería telefónica, las autoridades descubren que él señala que el plan era llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirmó que alguien que andaba “al pie de la persona”, o sea, muy cerca de Carlos Manzo.

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A su vez, dijo que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde, y refirió que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad del R1 como autor intelectual del homicidio de Manzo, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, e información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas, autorizadas por un juez.

Además, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N, quien formaba parte del círculo de Carlos Manzo, y trabajaba en el municipio, proporcionó información de las actividades y movimientos del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la célula encargada de ejecutar el homicidio.

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El conjunto de estos elementos, dijo Harfuch, permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen.

Carlos Manzo fue asesinado en noviembre pasado.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y conn pruebas sumamente sólidas.

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Detención del R1

El pasado jueves se dio a conocer la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano. Fue identificado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Fue el propio Omar García Harfuch quien dio a conocer la información por medio de sus redes sociales. Él detalló que la captura del sujeto se llevó a cabo derivado de meses de trabajos de inteligencia e investigación por parte del CNI.

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El “R1″ es identificado como el principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades informaron que el grupo criminal mantiene operaciones en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia en el estado de Michoacán, así como en Jalisco.