Quién es “El Yukito” y qué se sabe de los Angulo Soto, el clan familiar que sirvió por décadas al Cártel de Sinaloa

Una ilustración estilo hedcut muestra al clan Angulo, incluyendo a Fredy Angulo Soto y Rosario Fidel Angulo Salazar, junto al logo del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Marina detuvo este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, en un operativo aéreo y terrestre que irrumpió en un inmueble sobre camino de terracería en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa, a las 15:15 horas.

El detenido es señalado como presunto heredero de la estructura criminal de su padre, Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, y representa la tercera generación de una familia con décadas de presencia en el Cártel de Sinaloa.

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El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC confirmó la captura: la ficha oficial no registró ningún alias y describe al detenido como hombre de complexión media, tez blanca, sin barba ni bigote, con playera negra, short negro con blanco y tenis negros. Según la ficha, se encontraba en traslado hacia la Fiscalía Federal en Sinaloa.

Rosario Fidel Angulo Salazar, alias "El Yukito", fue detenido por la Marina el jueves 30 de julio en El Zapote de los Cázares, Mocorito, Sinaloa. (X/@crux1469)

Según reportes extraoficiales recogidos por El Sol de Sinaloa, presuntos integrantes del grupo colocaron ponchallantas a lo largo de brechas y caminos de acceso en la zona serrana, lo que dañó la neumática de varias patrullas oficiales. El despliegue federal impidió la fuga del objetivo prioritario. Una fotografía de Angulo Salazar, difundida por la cuenta especializada @CRUX1469, circuló en paralelo en redes sociales.

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El operativo se ejecutó dos semanas después de un primer despliegue de la Marina sobre el mismo poblado serrano el pasado 11 de julio. En esa ocasión, aeronaves identificadas extraoficialmente como un avión Texan T6C y un helicóptero Black Hawk sobrevolaron a baja altura las calles de la comunidad.

Hasta la publicación de esta nota, el Gabinete de Seguridad Federal no emitió comunicado sobre el número de personas aseguradas ni el material decomisado.

Rosario Fidel Angulo Salazar, alias "El Yukito", fue detenido por la Marina el jueves 30 de julio en El Zapote de los Cázares, Mocorito, Sinaloa. (Fotos tomadas de X/@crux1469)

En redes sociales también circuló una supuesta fotografía de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, durante el operativo; la detención de este personaje no se ha podido confirmar en el Registro Nacional de Detenciones.

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El Fidelon y sus hijos: el origen del clan en la sierra de Mocorito

Detrás de la detención de “El Yukito” hay una historia familiar que arranca al menos tres décadas atrás. El patriarca del clan es Fidel Angulo Cázares, alias “El Fidelon”, clave operativa 02, nacido el 5 de agosto de 1950, identificado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa durante los años en que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera encabezaba la organización.

(Tomada de X/@HEARST_BB)

De acuerdo con una investigación de la periodista Vivienne Hearst para Borderland Beat, El Fidelon tuvo al menos cuatro hijos que se involucraron en las actividades del cártel, cada uno con una clave numérica asignada dentro de la estructura: José Luis, “El Mi Niño” o “El Niño”, clave 05; Fidel, “El Fidelito”, clave 07; Rosario, “El Bitache”, clave 08; y Fredy, “El Yuko”, clave 09.

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Un integrante adicional registrado en documentos especializados es identificado únicamente como “El Chechía”, clave 06, cuyo nombre real se desconoce hasta la publicación de esta información.

El Mi Niño: el hermano con historial desde los años 90 en San Luis Río Colorado

El integrante del clan con el historial criminal más antiguo documentado es José Luis Angulo Soto, alias “El Mi Niño”, clave 05. Según el periodista Santiago Barroso —asesinado en 2019—, la plaza de San Luis Río Colorado, Sonora, le fue confiada a principios de los años 90 bajo el liderazgo directo de El Chapo. Barroso calificó esa presencia como una de las rutas de mayor valor estratégico para el Cártel de Sinaloa en el corredor fronterizo.

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(PGR)

El 21 de mayo de 1997, Angulo Soto orquestó el robo de 476 kilogramos de cocaína incautados en las oficinas de la PGR en San Luis Río Colorado, Sonora. Un testimonio de la DEA de marzo de 1998 registra ese episodio como parte de su historial. Barroso lo describió como “la primera demostración de poder del Cártel de Sinaloa en el corredor fronterizo”, según su última columna publicada.

En agosto de 2007, la entonces PGR informó el arresto de Angulo Soto en Hermosillo, Sonora, junto a otros 10 integrantes de un grupo identificado como Los Alacranes. Las autoridades lo señalaron en ese momento como el principal operador del Cártel de Sinaloa en Sonora y “principal enlace operativo” de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera en la parte fronteriza del estado, según reportó entonces La Jornada.

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Angulo Soto salió en libertad al no acreditársele todas las acusaciones. Años después su nombre volvió a aparecer en expedientes judiciales estadounidenses. Enfrenta cargos en el Distrito Sur de Illinois por narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, y conspiración de lavado de dinero. Está detenido en Estados Unidos.

La muerte de El Bitache

El Bitache, del clan de los Angulo. (X/@HEARST_BB)

El hermano Rosario Angulo Soto, “El Bitache”, clave 08, fue asesinado en 2006 por Manuel Buelna Rostros, alias “El Güero Rostros”.

La represalia no tardó. Durante al día siguiente de su asesinato, un grupo de pistoleros armados con rifles AK-47 y AR-15 atacó las comunidades de Comanitos y Sasalpa, en el municipio de Mocorito, e incendió al menos 16 viviendas y 14 vehículos, según reportó La Jornada.

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Los pobladores se refugiaron en el monte ante el temor de nuevos ataques. Horas después, la región fue sitiada por agentes de distintas corporaciones y el Ejército. El ataque se desató porque los habitantes no supieron dar el paradero de El Güero Rostros.

En noviembre de ese mismo año, José Luis Angulo Soto y sus socios incendiaron vehículos y casas en Sasalpa y Comanito como parte de la misma represalia por la muerte de El Bitache.

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El Yuko, El Koyote y el giro que los enfrentó a Los Chapitos

Fredy Angulo Soto, El Yuko. (X/@Crux1469)

Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, clave 09, construyó su propio brazo armado: las Fuerzas Especiales Yuko, activas en el norte de Sinaloa. Su primo Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koyote” o “El 14”, de 43 años, encabeza a su vez las Fuerzas Especiales Koyote (FEK).

A éste último, un gran jurado en Chicago, Distrito Norte de Illinois, lo acusó formalmente en 2025 por conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y éxtasis, posesión ilegal de una ametralladora y obtención de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Según documentos judiciales, empleaba decenas de pistoleros en México para garantizar la seguridad de los líderes de Los Chapitos y apoyar sus actividades.

Tanto Fredy como El Koyote eran considerados afines a Los Chapitos antes del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López en 2024.

Foto: IG:@crux1469

Tras ese quiebre, ambos decantaron su lealtad hacia Los Mayos y el Cártel de Guasave —también identificado como remanente del Cártel de los Beltrán Leyva—, organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

El cambio de bando les costó aparecer en narcomantas colocadas en Culiacán, presuntamente firmadas por Los Chapitos: “Las lacras traidoras no caben en ningún lado”, se leía en ellas.

Antes de que su nombre apareciera en narcomantas y noticias de operativos, Grupo Arriesgado ya cantaba sobre Fredy Angulo Soto. En 2022, el conjunto grabó “El Yuko” para RL Music, una canción que lo retrata como hombre discreto pese a contar con recursos y hombres, y que menciona a sus hermanos como parte de su estructura.

En 2025, cuentas especializadas en crimen organizado circularon imágenes de un lujoso rancho en El Zapote de los Cázares cuya propiedad se atribuía a Angulo Soto. Ese predio fue el objetivo de los operativos de julio de 2026.

La detención de “El Yukito” se produce en el marco de un despliegue federal sostenido en Sinaloa que, solo en la última semana de julio, incluyó también la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional del Cártel del Pacífico en al menos seis municipios del estado, detenido el 28 de julio en Mazatlán por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la SEMAR, la SSPC y la FGR.