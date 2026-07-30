Capturan al “R1″, autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal del municipio de Uruapan. Foto: Archivo

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, fue detenido este jueves por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que la captura del sujeto se llevó a cabo derivado de meses de trabajos de inteligencia e investigación por parte del CNI.

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El “R1″ es identificado como el principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades informaron que el grupo criminal mantiene operaciones en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia en el estado de Michoacán, así como en Jalisco.

Dicha célula está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, con afectaciones a productores, empresarios y familias de la región.

Fotografía de la primera detención del "R1". (FOTO: Especial)

Harfuch informó que con esta acción suman 31 personas detenidas por el homicidio del exalcalde, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en plena plaza del municipio de Uruapan.

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Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información acerca de la manera en que se desarrolló el operativo donde fue detenido el líder criminal, ni el estado donde se llevó a cabo.

Una red del CJNG detrás del asesinato y el “R1″ como el autor intelectual

El asesinato de Manzo Rodríguez se ejecutó por un adolescente de 17 años de dad que fue abatido tras cometer el crimen. Un escolta del exalcalde le disparó con la misma arma que usó para cometer el asesinato.

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Las investigaciones revelaron la implicación de una célula ligada al CJNG y liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, cuyas redes llevaron a las autoridades a identificar al “R1″ como el responsable de ordenar el homicidio a través de este grupo criminal.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Dentro de la estructura criminal se encontraban sujetos encargados tanto de reclutar al adolescente que ejecutó el crimen, personas que participaron en la logística y otros que se dedicaban a la venta de droga.

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Entre los detenidos también figura Salvador Belmontes, hermano de René, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG que el propio exalcalde detuvo en Uruapan dos meses antes de que lo asesinaran.

El historial delictivo del “R1″

La implicación de Ramón Álvarez Ayala en actividades delictivas son de conocimiento de las autoridades desde hace más de diez años, las cuales se han concentrado al interior del CJNG desde que comenzó como lugarteniente de Los Valencia o también conocido como Cártel del Milenio.

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Esta no es la primera detención del “R1″, el 6 de septiembre de 2012 fue arrestado junto a su hermano Rafael, alias “R2″, identificado como jefe operativo del cártel, actualmente liderado por Juan Carlos Valencia González, “El 03″, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes.

Su captura se realizó durante acciones en los municipios de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, en las que se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

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Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Desde ese año, las autoridades lo identificaron como el principal colaborador y hombre de confianza de Nemesio Oseguera, quien le dio el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la zona norte del estado de Jalisco.

En ese entonces, era señalado como el presunto responsable de implementar acciones en contra de células antagónicas en las plazas que operaba, además de coordinar acciones de incursión del CJNG hacia los estados de Guanajuato y Michoacán.

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Diez años después, el 18 de noviembre de 2022, Ramón Álvarez Ayala fue liberado por un juez, en lo que se denominó un “sábadazo” debido a que se ejecutó durante la madrugada.

En la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se informó la liberación del sujeto luego de ser absuelto por diferentes jueces de Jalisco por delitos como secuestro y delincuencia organizada.

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