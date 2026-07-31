EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 31 de julio: detención de “R1″

Omar Harfuch habla sobre la detención de “R1″

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México dio detalles sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, quien fue arrestado el pasado jueves por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán

“Las investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, declaró.