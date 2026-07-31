El conmovedor homenaje del plantel del Milan a Franco Baresi durante la pretemporada en Australia

El sentido homenaje del Milan a Franco Baresi

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La muerte de Franco Baresi generó un profundo impacto en el AC Milan, donde el histórico defensor desarrolló toda su carrera profesional y se convirtió en símbolo indiscutido de la institución. El dolor por la noticia se trasladó de inmediato al plantel actual, que se encuentra en Australia realizando la pretemporada, y motivó uno de los gestos más emotivos de las últimas horas en el fútbol internacional.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Milan, encabezados por Rúben Amorim, detuvieron su rutina de entrenamiento en la ciudad de Perth para rendir tributo a su ex capitán. El homenaje quedó documentado en un video difundido en las redes oficiales del club, donde se observa a toda la delegación reunida en círculo, en silencio absoluto. En el centro de la ronda, la camiseta número 6 de Baresi —retirada por el club tras su retiro en 1997— ocupó un lugar de privilegio, subrayando la dimensión del legado que dejó en la institución.

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Milan le rindió homenaje a la leyenda de Franco Baresi

El club acompañó la publicación con un mensaje sencillo y directo: “Unidos en el recuerdo. En Perth, Rúben Amorim y todo su cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi”. La imagen de la casaca número 6 en el césped, rodeada por los futbolistas y miembros del staff, se convirtió rápidamente en un símbolo de respeto y unidad.

Franco Baresi debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, cuando tenía apenas 17 años. Desde ese momento, su vínculo con el Milan se fortaleció año tras año. El defensor disputó más de 500 partidos oficiales con la camiseta rossonera y levantó seis Scudettos, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales Además, fue capitán durante 15 temporadas y su lealtad a los colores del club lo llevó a convertirse en una leyenda viva para generaciones de hinchas.

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El homenaje en Australia marcó el tono de la jornada en la pretemporada rossonera. Los futbolistas, algunos de los cuales no llegaron a verlo jugar, participaron con evidente respeto en la ceremonia, conscientes del peso histórico y emocional que representa Baresi para el club. El vínculo de Baresi con el AC Milan no se limitó a su etapa como jugador. Tras su retiro en 1997, continuó vinculado a la entidad en diferentes funciones, entre ellas la de vicepresidente honorario. Su influencia y ejemplo siguieron presentes en la formación de jóvenes talentos y en la cultura institucional del equipo.

La noticia del fallecimiento de Baresi fue confirmada en la mañana del viernes por el propio club, que emitió un comunicado en el que expresó: “La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”.

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En su sitio web, la institución escribió: “Anunciar la pérdida de alguien que encarnaba el corazón y el alma del AC Milan es increíblemente difícil. Pero todos en el Club y todos los milanistas debemos honrar la memoria de Franco Baresi. Debemos ser fuertes y reunir hasta la última gota de energía, incluso en estos momentos tan tristes. Perdimos a Franco tan solo unos meses después de su última aparición pública en un abarrotado San Siro, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, un evento de talla mundial que él ayudó a hacer inolvidable”.

En memoria de Franco, permanecemos unidos, sabiendo que nos guiará e impulsará a lo largo de nuestra trayectoria rossonera. Para siempre. Porque Baresi es para siempre.

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La trayectoria de Baresi trascendió el ámbito de clubes. Con la selección italiana, disputó 82 partidos y participó en tres Copas del Mundo. Fue campeón en España 1982, tercero en Italia 1990 y subcampeón en Estados Unidos 1994, donde Italia perdió la final por penales ante Brasil. Su carrera internacional consolidó su imagen como uno de los mejores defensores de la historia y referente indiscutido del fútbol europeo.

Franco Baresi marcó una era en Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

Los homenajes al histórico defensor del conjunto rossonero también se trasladaron a la Casa Milan, donde fanáticos se acercaron para honrar. Se colocó su clásica camiseta con el dorsal 6 en la espalda y un ramo de flores.

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