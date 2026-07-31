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Hermano de “El Mencho”, “Tony Montana”, se declarará culpable hoy en EEUU: busca evitar cadena perpetua y prisión de máxima seguridad

Antonio Oseguera Cervantes se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia

Ilustración de Antonio Oseguera Cervantes en primer plano, Nemesio Oseguera Cervantes difuminado detrás y las letras CJNG al fondo.
Antonio Oseguera Cervantes aparece en primer plano con la figura difuminada de Nemesio Oseguera Cervantes y el logo del Cártel de Jalisco Nueva Generación de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, se declarará culpable este 31 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington, en una audiencia programada para las 9:30 de la mañana que podría ahorrarle una condena de por vida y mantenerlo lejos de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado.

El acuerdo de culpabilidad, al que llegaron la defensa y la fiscalía el 11 de junio de 2026 tras más de un año de negociaciones, se concretará así este viernes de la mano de la jueza Beryl A. Howell, quien presidirá la sesión de manera presencial.

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Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrenta dos cargos federales: conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022, y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico durante ese mismo periodo.

“Tony Montana” negoció más de un año

CJNG "Tony Montana" "El Mencho" Antonio Oseguera Cervantes
Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por la Sedena y la FGR. (Cuartoscuro/DEA)

Las partes comenzaron las conversaciones en abril de 2026. En una solicitud conjunta presentada ante el tribunal, la fiscalía y la defensa de Oseguera Cervantes señalaron que necesitaban tiempo adicional para “finalizar la documentación correspondiente y preparar el cambio de declaración”. El documento fue firmado por el abogado Frank Pérez, quien también representa a Ismael “El Mayo” Zambada.

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Al declararse culpable de al menos uno de los dos cargos de los que se le señala, Oseguera Cervantes evita el riesgo de ser condenado a cadena perpetua, como actualmente lo hace su sobrino Rubén Oseguera González.

El acuerdo también abre la posibilidad de que se convierta en testigo colaborador para sustentar acusaciones contra otros individuos en Estados Unidos, lo que podría traducirse en una reducción adicional de su condena final. La pena mínima obligatoria por los cargos que enfrenta es de 15 años de prisión.

Con ese arreglo también busca alejarse de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, que alberga a los presos considerados de mayor peligrosidad en el sistema federal estadounidense.

Tres décadas de historial delictivo y dos detenciones en México

Tony Montana CJNG
"Tony Montana" fue asegurado con varias armas, según la Sedena (Foto: Archivo)

El expediente de “Tony Montana” con las autoridades estadounidenses data de 1996, cuando fue acusado de conspiración en la distribución de heroína y deportado a México. En 2001 cumplió una condena en Mississippi, y registros federales indican que permaneció en una prisión de Estados Unidos hasta el 18 de julio de 2008.

En México fue detenido por primera vez en diciembre de 2015 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, señalado como responsable de la compra de armamento para el CJNG y de operar bajo órdenes directas de su hermano. Un juez lo liberó posteriormente al determinar que hubo violaciones a su debido proceso.

Lo recapturaron el 20 de diciembre de 2022, en el mismo municipio jalisciense, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades lo señalaron entonces como operador logístico del cártel: encargado de blanquear capitales, adquirir armas y coordinar acciones violentas contra grupos rivales. A quien también apodaban “El 4”, en septiembre de ese año un gran jurado federal del Distrito de Columbia ya había aprobado la acusación en su contra.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)
Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)

El 27 de febrero de 2025, el gobierno mexicano entregó a Oseguera Cervantes junto con otros 28 acusados, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Miguel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas. Fue el operativo de extradición masiva más amplio en la historia reciente entre ambos países. Desde esa fecha, el hermano de “El Mencho” permanece bajo custodia de las autoridades de Washington.

Desde la muerte de “El Mencho”, el CJNG opera bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de El Mencho, quien ya es buscado por las autoridades estadounidenses, que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por datos que lleven a su captura.

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