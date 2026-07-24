EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 24 de julio

Detrás de una gasolinera, una tequilera, una mueblería y hasta una empresa de zapatos para bebés, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) construyó durante años una red de negocios formales para ocultar el dinero del narcotráfico. Esta estructura salió a la luz tras la sanción delDepartamento del Tesoro de Estados Unidosa más de 50 personas y compañías mexicanas relacionadas con el grupo criminal.
La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.
Las Grutas de Cacahuamilpa, uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Guerrero, se encuentran en el centro de una grave denuncia sobre un presunto esquema de secuestros y extorsiones contra visitantes, luego de que el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, revelara un supuesto modus operandi atribuido a integrantes de La Nueva Familia Michoacana.
Durante más de una década, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, ha acumulado sanciones del gobierno de Estados Unidos, una acusación federal por fraude, lavado de dinero y apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de señalamientos en México por el atentado contra Omar García Harfuch. Sin embargo, nunca ha sido detenido.
El abogado Jonathan Savella, quien representa a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de Los Chapitos, confirmó que su cliente no fue arrestado el 25 de julio de 2024, día que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde fue capturado junto a Joaquín Guzmán López.
La Fiscalía General de la República (FGR) lleva nueve años con las llaves de una casa de dos pisos en Playas de Tijuana que Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclama como suya.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de julio de 2026 a José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias “El Venado”, piloto de confianza de Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que hoy se encuentra detenido en México.
Un presunto delincuente muerto, tres personas detenidas, un policía lesionado y una mujer herida fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la lateral del Periférico Norte y la zona comercial de la colonia La Florida, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.
El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó este jueves que Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, murió por asfixia por sumersión.