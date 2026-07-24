México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 24 de julio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

Guardar
Google icon
Numerosos casquillos de bala de color dorado esparcidos sobre una superficie oscura y rugosa; al fondo, una cinta amarilla con el texto "NO PASE".
Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:22 hsHoy

Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló cómo el Cartel de Jalisco Nueva Generación utiliza empresas legales para lavar dinero y expandir su poder en México

Una serie de escaparates de negocios que simulan ser comunes muestran en su interior señales de narcotráfico y blanqueo de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una serie de escaparates de negocios que simulan ser comunes muestran en su interior señales de narcotráfico y blanqueo de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de una gasolinera, una tequilera, una mueblería y hasta una empresa de zapatos para bebés, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) construyó durante años una red de negocios formales para ocultar el dinero del narcotráfico. Esta estructura salió a la luz tras la sanción delDepartamento del Tesoro de Estados Unidosa más de 50 personas y compañías mexicanas relacionadas con el grupo criminal.

Leer la nota completa
13:34 hsHoy

Dan prisión preventiva a exalumna de 18 años de la escuela militarizada donde murió Dafne Zapata en Tamaulipas

La audiencia de quien fuera alumna y ahora instructura del instituto, se prolongó por más de 13 horas ya que cambió de abogado

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.

Leer la nota completa
13:34 hsHoy

Falsos guías turísticos utilizados por el crimen organizado para secuestrar en las Grutas de Cacahuamilpa, denuncia periodista

El periodista Óscar Balderas denunció el nuevo modus operandi atribuido a La Nueva Familia Michoacana

Grutas de Cacahuamilpa Guerrero secuestro extorsión La Nueva Familia Michoacana narco en México
Grutas de Cacahuamilpa Guerrero secuestro extorsión La Nueva Familia Michoacana narco en México

Las Grutas de Cacahuamilpa, uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Guerrero, se encuentran en el centro de una grave denuncia sobre un presunto esquema de secuestros y extorsiones contra visitantes, luego de que el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, revelara un supuesto modus operandi atribuido a integrantes de La Nueva Familia Michoacana.

Leer la nota completa
13:34 hsHoy

Quién es “El Tarjetas”, uno de los 7 nuevos líderes del CJNG y señalado por el ataque a Omar García Harfuch

Julio César Montero Pinzón lleva más de una década en el radar de Estados Unidos

Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, uno de los líderes del CJNG. (Anayeli Tapia/infobae)
Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, uno de los líderes del CJNG. (Anayeli Tapia/infobae)

Durante más de una década, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, ha acumulado sanciones del gobierno de Estados Unidos, una acusación federal por fraude, lavado de dinero y apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de señalamientos en México por el atentado contra Omar García Harfuch. Sin embargo, nunca ha sido detenido.

Leer la nota completa
13:33 hsHoy

“El Jando”, piloto de Los Chapitos, no fue arrestado el día que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU, revela Ioan Grillo

La declaración del abogado Jonathan Savella al periodista Ioan Grillo llega días después de que la FGR admitiera que entregó a “El Jando” sin saber que era el piloto del secuestro

Ismael 'El Mayo' Zambada y Mauro Alberto Núñez Ojeda 'El Jando' posan ante una aeronave ejecutiva blanca en una pista de aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ismael 'El Mayo' Zambada y Mauro Alberto Núñez Ojeda 'El Jando' posan ante una aeronave ejecutiva blanca en una pista de aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Jonathan Savella, quien representa a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de Los Chapitos, confirmó que su cliente no fue arrestado el 25 de julio de 2024, día que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde fue capturado junto a Joaquín Guzmán López.

Leer la nota completa
13:33 hsHoy

Así es la casa que Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”, le pelea a la FGR en Tijuana

La FGR lleva nueve años con el control de un inmueble en Playas de Tijuana que pertenece a “La Negra”, hija del exlíder del CJNG

Jessica Johanna Oseguera González se sitúa ante un mapa satelital de Playas de Tijuana que destaca un lote con un candado y muestra la sombra de las letras CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jessica Johanna Oseguera González se sitúa ante un mapa satelital de Playas de Tijuana que destaca un lote con un candado y muestra la sombra de las letras CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) lleva nueve años con las llaves de una casa de dos pisos en Playas de Tijuana que Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclama como suya.

Leer la nota completa
13:32 hsHoy

Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

La OFAC lo nombró por primera vez e hizo pública una fotografía

Quién es El Venado, el narcopiloto del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)
Quién es El Venado, el narcopiloto del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de julio de 2026 a José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias “El Venado”, piloto de confianza de Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que hoy se encuentra detenido en México.

Leer la nota completa
13:31 hsHoy

Robo de vehículo en Naucalpan termina en balacera: un presunto ladrón muere y tres son detenidos

Un periodista denunció haber sido agredido por policías municipales durante la cobertura de la balacera

Balacera robo de auto La Florida Naucalpan Edomex (especial)
Balacera robo de auto La Florida Naucalpan Edomex (especial)

Un presunto delincuente muerto, tres personas detenidas, un policía lesionado y una mujer herida fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la lateral del Periférico Norte y la zona comercial de la colonia La Florida, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Leer la nota completa
13:31 hsHoy

Fiscal de Tamaulipas confirma causa de muerte de Dafne Zapata: versión de la academia militar contradice peritajes

Alejandra Quintos, madre de Dafne, afirma que aún hay cuatro personas que tienen que ser detenidas por la muerte de su hija

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó este jueves que Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, murió por asfixia por sumersión.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadresumenhechos violentosestados

Últimas noticias

Caos vial en la México-Puebla: tráiler cargado con más de mil garrafones se voltea y provoca tráfico en más de 5 km

El accidente se registró durante la madrugada de este viernes, cuando el conductor de la unidad perdió el control y se impactó con el muro de contención que separa ambos sentidops de la autopista

Caos vial en la México-Puebla: tráiler cargado con más de mil garrafones se voltea y provoca tráfico en más de 5 km

¿Cómo es el barrancolí? El ave que da vida a Colí, la mascota de Santo Domingo 2026

La mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe está inspirada en una especie endémica que solo habita en República Dominicana y Haití

¿Cómo es el barrancolí? El ave que da vida a Colí, la mascota de Santo Domingo 2026

Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal que complican el diagnóstico médico según los especialistas

Una vez identificada la condición, los servicios médicos nacionales ofrecen terapia para controlar síntomas sin posibilidad de curación, por lo que la detección oportuna es fundamental según especialistas en gastroenterología

Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal que complican el diagnóstico médico según los especialistas

La ONU condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca: van seis homicidios de comunicadores en lo que va del año

Dos sujetos lo siguieron cerca de su domicilio en San Pablo Etla, uno le disparó tres veces en la cabeza mientras desayunaba en un puesto de comida

La ONU condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca: van seis homicidios de comunicadores en lo que va del año

Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

La famosa dio una entrevista para ‘La Mesa Caliente’ y explicó todo lo sucedido con su hijo

Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Cáncer de cabeza y cuello: cómo identificar las señales tempranas para consultar al médico

Estudio revela que los videojuegos mejoran la memoria, la lógica y reduce el estrés laboral

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en julio tras el último aumento y cuál es el bono acordado

Receta de pollo frito estilo americano, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Dos hombres fueron apuñalados cerca de Central Park al grito de “Dios es grande”: la policía investiga un posible crimen de odio

Dos hombres fueron apuñalados cerca de Central Park al grito de “Dios es grande”: la policía investiga un posible crimen de odio

Casi una tonelada de cocaína en una finca agrícola: el operativo que expuso otro eslabón de las rutas del narcotráfico en Ecuador

Ecuador acelera el plan para que la gran industria produzca su propia electricidad antes del próximo estiaje

El lavado de activos en Ecuador se consolida como el motor financiero del crimen organizado

“Coincidencia mágica”: Paul McCartney y Ringo Starr sorprendieron a fans de los Beatles en una calle de Liverpool

DEPORTES

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Ponzinibbio reaparecerá en la UFC a los 39 años y peleará contra un luchador inglés: “Si digo que no me pasa nada, sería un hipócrita”

El significado del peculiar gesto de Álvaro Montero antes de su debut en Boca Juniors

Los cinco partidos que darán continuidad a la primera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los tres clubes que están interesados en Franco Mastantuono tras la decisión que tomó Real Madrid sobre su futuro