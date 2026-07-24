Quién es “El Tarjetas”, uno de los 7 nuevos líderes del CJNG y señalado por el ataque a Omar García Harfuch

Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, uno de los líderes del CJNG. (Anayeli Tapia/infobae)

Durante más de una década, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, ha acumulado sanciones del gobierno de Estados Unidos, una acusación federal por fraude, lavado de dinero y apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de señalamientos en México por el atentado contra Omar García Harfuch. Sin embargo, nunca ha sido detenido.

Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU, volvió a colocarlo bajo los reflectores al identificarlo como uno de los siete líderes que conforman la nueva cúpula del CJNG, que se ha renovado tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Ellos son los siete actuales líderes del CJNG, según EEUU. (OFAC)

El organigrama fue publicado este 23 de julio de 2026, cuando la OFAC puso en marcha la mayor ofensiva financiera lanzada contra esa organización criminal, sancionando a más de 50 personas y entidades en un sólo día.

El Tarjetas ocupa el tercer nivel del organigrama del CJNG

El organigrama que la OFAC publicó este jueves sitúa a Montero Pinzón en el tercer nivel de la estructura del CJNG.

En la cúpula está Juan Carlos González Valencia, alias “Pelón”, identificado como el nuevo líder del cartel tras la muerte de su padrastro “El Mencho” en febrero de 2026. Debajo de él aparecen dos mandos ya conocidos: Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo” y Audias Flores Silva “El Jardinero”, éste último detenido por autoridades mexicanas en abril de 2026.

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En la tercera línea del organigrama se ubica a cuatro figuras: Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”, Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro” y “El Tarjetas”.

Julio César Montero (X/@adnnoticiasmx)

No es la primera vez que el nombre de “El Tarjetas” aparece en una lista estadounidense. Fue sancionado por primera vez en junio de 2022, redesignado en agosto de 2025 y acusado formalmente en una corte federal de Brooklyn en septiembre de ese mismo año por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y, el cargo más grave, apoyo material a una organización terrorista extranjera.

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Entre 2019 y 2024, el esquema que Montero Pinzón operó para el CJNG dejó aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses y pérdidas reportadas de alrededor de 350,000,000 de dólares, según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) citados en la acusación federal del Distrito Este de Nueva York.

El hombre detrás del ataque a García Harfuch

Antes de que Estados Unidos pusiera los ojos en sus fraudes financieros, las autoridades mexicanas ya tenían el nombre de Montero Pinzón en una carpeta de investigación.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26JUNIO2020.- En las primeras horas del día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana sufrió un atentado en la alcaldía Miguel Hidalgo. El Saldo fue de un muerto y 4 heridos, se tiene conocimiento de 12 detenidos hasta el momento. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM .

El 26 de junio de 2020, una célula del CJNG emboscó en Lomas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

La balacera duró poco más de cuatro minutos. Dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar murieron. García Harfuch recibió impactos en el brazo, el hombro y la rodilla con armas de grueso calibre —Barrett .50, AK-47 y R-15— y fue operado quirúrgicamente en dos ocasiones.

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Uno de los primeros detenidos fue José Armando “N”, alias “El Vaca”, quien señaló en sus declaraciones que había sido enviado por Montero Pinzón, según reportó en su momento Milenio. Fue así como el nombre de El Tarjetas apareció en la carpeta de investigación del ataque. Las autoridades de la Ciudad de México lo identificaron como el presunto autor intelectual de la emboscada y como operador de confianza de El Mencho en Puerto Vallarta.

Sheinbaum visitó a García Harfuch en el hospital tras ser operado, varias balas lo impactaron en el hombro, brazo y pierna, sin embargo lo que más le dolió fue la muerte de su escolta y amigo que lo protegió durante el atentado, en el cual murió también una mujer que iba pasando por el lugar

El Tarjetas comandaba en ese entonces la célula conocida como los Deltas, un brazo armado del CJNG creado para operaciones específicas. Una de las razones para planear el ataque contra García Harfuch fue que la policía capitalina frenaba a operadores del cartel que buscaban alianzas con el Cártel de Tláhuac y la Antiunión Tepito.

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Montero Pinzón también fue señalado como presunto autor intelectual del ataque en la Plaza Artz Pedregal en julio de 2019, donde fueron asesinados dos ciudadanos extranjeros.

Los call centers de Puerto Vallarta: cómo el CJNG convirtió el turismo en caja chica

Mientras acumulaba señalamientos por violencia en la Ciudad de México, Montero Pinzón construía en paralelo una operación financiera de otra naturaleza. Desde aproximadamente 2012, el CJNG puso en marcha un esquema de fraude de “cuota anticipada” dirigido a propietarios de tiempos compartidos en México, operado desde call centers en territorio mexicano, según la acusación federal del Distrito Este de Nueva York.

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(Foto: Departamento de Tesoro)

El mecanismo era el siguiente: operadores del cartel contactaban por teléfono a propietarios de tiempos compartidos —en su mayoría ciudadanos y residentes de Estados Unidos— y se hacían pasar por corredores de bienes raíces o representantes de ventas. Les ofrecían comprar o rentar sus propiedades a cambio de un pago anticipado por concepto de comisiones e impuestos. Una vez realizados los pagos, las víctimas descubrían que la oferta era falsa y que no había compradores.

El esquema tenía una segunda capa: los mismos estafadores volvían a contactar a las víctimas haciéndose pasar por abogados o funcionarios de gobierno que podían ayudarlas a recuperar su dinero, siempre a cambio de nuevos pagos por adelantado.

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Montero Pinzón participó desde 2012 en la creación y administración de la red financiera para recibir y lavar los fondos obtenidos de las víctimas, según la acusación. Su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de 35 años, trabajaba en la oficina central controlada por el CJNG que supervisaba las operaciones de los call centers y el lavado del dinero. Ambos enfrentan cargos en la corte federal de Brooklyn.