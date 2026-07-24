Robo de vehículo en Naucalpan termina en balacera: un presunto ladrón muere y tres son detenidos

Balacera robo de auto La Florida Naucalpan Edomex (especial)

Un presunto delincuente muerto, tres personas detenidas, un policía lesionado y una mujer herida fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en la lateral del Periférico Norte y la zona comercial de la colonia La Florida, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron poco antes de llegar a las Torres de Satélite, una de las zonas con mayor flujo vehicular del municipio, donde una movilización policiaca generó momentos de tensión entre automovilistas, comerciantes y peatones.

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De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que viajaba al interior de un vehículo particular logró llamar la atención de elementos de la policía municipal que circulaban en una patrulla por la vialidad. La víctima habría solicitado ayuda al encontrarse presuntamente privada de su libertad tras el robo de la unidad.

Los oficiales iniciaron la persecución y lograron interceptar el automóvil metros adelante. Sin embargo, cuando descendieron para revisar la situación fueron recibidos a balazos por los ocupantes del vehículo.

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Balacera entre policías y delincuentes

Robo de vehículo termina en balacera en la colonia La Florida, deja como saldo un asaltante muerto y tres detenidos en Naucalpan

Ante la agresión, los uniformados repelieron el ataque, lo que derivó en que uno de los presuntos delincuentes muriera en el lugar.

En medio del enfrentamiento, una mujer resultó lesionada por un proyectil de arma de fuego a la altura de la clavícula, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Tras controlar la situación, los elementos de seguridad lograron detener a dos hombres y una mujer, quienes presuntamente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos y al robo a cuentahabiente que opera en distintos puntos del Valle de México.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego que presuntamente fueron utilizadas durante la agresión contra los policías.

Además, recuperaron el vehículo que había sido robado y aseguraron una segunda unidad automotriz que fue usada para apoyar la comisión de diversos delitos.

La zona permaneció acordonada por varias horas mientras peritos de la Fiscalía estatal realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del presunto delincuente abatido.

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Periodista denuncia agresión de policías durante la cobertura

Cuatro policías municipales de Naucalpan, Edomex golpearon y robaron el equipo de trabajo al reportero Miguel Sarmiento cuando cubría una balacera.

Durante el despliegue de seguridad también se registró un incidente que involucró a representantes de los medios de comunicación.

El reportero Miguel Sarmiento, de Canal 6 Televisión, denunció públicamente que él y su camarógrafo fueron agredidos por elementos de la policía municipal mientras realizaban la cobertura del enfrentamiento.

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De acuerdo con el periodista, los uniformados argumentaron que había cruzado la zona acordonada, aunque aseguró que en ese momento aún no existía un perímetro de seguridad claramente establecido.

Sarmiento afirmó que fue sometido por al menos cuatro policías, quienes lo golpearon, además de despojarlo de un teléfono celular y destruir el micrófono utilizado. Los hechos quedaron registrados durante una transmisión en vivo de la televisora.

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Naucalpan, entre los municipios con mayor percepción de inseguridad

Naucalpan está entre los municipios más inseguros del Edomex Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El enfrentamiento ocurre en un contexto donde Naucalpan mantiene una de las percepciones de inseguridad más elevadas del país.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de ocho de cada diez habitantes de Naucalpan consideran inseguro vivir en el municipio, colocándolo de manera recurrente entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México.

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La encuesta también refleja que los espacios donde la población manifiesta sentirse más vulnerable son los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, las carreteras y las calles que habitualmente transitan.

Los resultados de la ENSU evidencian que delitos como el robo de vehículos, el robo a transeúnte y el robo a cuentahabiente continúan siendo algunas de las principales preocupaciones de los habitantes, quienes demandan una mayor presencia policial y estrategias efectivas para reducir la incidencia delictiva.

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