Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal que complican el diagnóstico médico según los especialistas

El doctor Moisés Gallegos, especialista en Medicina de Emergencias y profesor clínico del Hospital de Stanford, explica el mecanismo de la enfermedad inflamatoria intestinal, sus síntomas y las opciones de tratamiento disponibles. El video fue producido por el Stanford Center for Health Education. (YouTube/@Stanford_CHE)

En México, cerca de 60 mil personas viven con enfermedad inflamatoria intestinal, una condición incurable cuyos síntomas se confunden con otros padecimientos gastrointestinales y cuyo diagnóstico puede demorar hasta cinco años.

La Secretaría de Salud federal advierte en su portal que entre tres y seis meses después del inicio del cuadro aparece el sangrado digestivo; en algunos casos, el debut es con sangrado masivo.

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La enfermedad inflamatoria intestinal es un padecimiento autoinmune crónico que inflama el tracto digestivo. Sus dos formas principales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, según la Secretaría de Salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El retraso en el diagnóstico ocurre porque la diarrea crónica, el dolor abdominal y el sangrado rectal se confunden con intestino irritable, colitis infecciosa y, en el contexto mexicano, con tuberculosis intestinal y amibiasis, advirtieron especialistas del Hospital Civil de Guadalajara en rueda de prensa del 19 de mayo de 2026.

El señalamiento lo refuerza el doctor Jesús K. Yamamoto-Furusho, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en un artículo publicado en la Revista de Gastroenterología de México.

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La infografía detalla que 60 mil personas en México padecen enfermedad inflamatoria intestinal y afrontan un retraso de hasta cinco años en su diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal se confunden con docenas de otros padecimientos

El problema de fondo es que no existe un criterio único para definir la enfermedad.

Según la guía diagnóstica publicada por la Pan American Crohn’s and Colitis Organisation (PANCCO), no existe un criterio único para definir la enfermedad: el diagnóstico requiere combinar hallazgos clínicos, de laboratorio, endoscópicos, de imagen e histológicos.

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La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerosa se limita al colon y al recto, de acuerdo con especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema es que ese mismo cuadro se comparte con docenas de otras enfermedades.

El diagnóstico diferencial abarca algunas patologías funcionales, infecciosas y tuberculosis.

Los síntomas más comunes son dolor abdominal de tipo cólico, sangrado rectal, cambios en la consistencia de las evacuaciones, heces con moco, urgencia, pujo y tenesmo.

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Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal se intensifican ante infecciones virales, bacterianas, parasitarias, cambios de temperatura o exposición a ciertos productos químicos, advierte la Secretaría de Salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos comparten presentación con otras enfermedades gastrointestinales de manejo completamente distinto.

El doctor Carlos Zacapantzi Carrillo, gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente, dijo en esa rueda de prensa: “El diagnóstico no es sencillo. Tenemos que evaluar la clínica del paciente, alteraciones bioquímicas en sangre y heces, estudios de imagen como tomografía o resonancia; ultrasonido intestinal, además de endoscopia y colonoscopia, y, finalmente, el estudio histopatológico.”

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La enfermedad inflamatoria intestinal no tiene cura. Los tratamientos disponibles buscan reducir la inflamación, lograr la remisión y cicatrizar la mucosa intestinal, según especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas fuera del intestino llegan primero que los digestivos, señala la Guía PANCCO

Un factor que agrava la confusión es que la enfermedad puede manifestarse primero fuera del intestino.

La guía de PANCCO documenta que síntomas extraintestinales como artritis, uveítis, lesiones en piel y aftas orales pueden preceder a los digestivos, lo que lleva al paciente a consultar reumatólogos u oftalmólogos antes de llegar al gastroenterólogo.

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Una infografía detalla que síntomas extraintestinales como artritis y uveítis pueden preceder a los digestivos, dificultando el diagnóstico temprano de enfermedades intestinales, según la guía PANCCO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la tuberculosis y la amibiasis imitan a la enfermedad de Crohn

El contexto epidemiológico mexicano añade una capa de dificultad que no existe en países de altos ingresos.

Yamamoto-Furusho escribió en la Revista de Gastroenterología de México que “el diagnóstico diferencial debe hacerse con procesos infecciosos, principalmente tuberculosis intestinal”.

La enfermedad inflamatoria intestinal afecta por igual a mujeres y hombres, con mayor frecuencia entre los 18 y 25 años y entre los 60 y 75 años, de acuerdo con la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa enfermedad es prevalente en México y sus hallazgos en laboratorio son casi idénticos a los de Crohn, lo que la convierte en una trampa frecuente para el gastroenterólogo.

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El margen de error persiste incluso después de llegar a un diagnóstico.

Según la guía de PANCCO, en el 10% de los pacientes adultos el diagnóstico puede cambiar de colitis ulcerosa a enfermedad de Crohn, o viceversa, durante los primeros cinco años.

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Una inflamación crónica intestinal no tratada puede derivar en cáncer de colon, con lesiones más difíciles de detectar que en la población general, advirtieron especialistas del Hospital Civil de Guadalajara - crédito VisualesIA

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el 8.7% de los pacientes operados resultaron tener colitis indeterminada: un cuadro que no puede clasificarse ni como enfermedad de Crohn ni como colitis ulcerosa.

La automedicación agrava el problema y retrasa la atención

El doctor Juan Manuel Aldana Ledesma, médico adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, advirtió en la misma rueda de prensa que el consumo de suplementos sin supervisión médica es otro factor que complica el cuadro clínico y retrasa el diagnóstico correcto.

Automedicarse o consumir suplementos sin supervisión médica puede agravar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal, advirtieron especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Debemos tener mucho cuidado con los suplementos y con quién los prescribe. Pueden alterar la microbiota, causar inflamación, e incluso provocar brotes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo ideal es que sean indicados por un profesional de la salud”, dijo.

Los especialistas del Hospital Civil coinciden en que la detección temprana es la única vía para mejorar el pronóstico, con un abordaje integral que incluya alimentación, salud mental y seguimiento médico.

Para mejorar el pronóstico de este padecimiento, los especialistas del Hospital Civil de Guadalajara recomiendan un abordaje integral que incluya alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud advierte en su portal oficial que una vez que la enfermedad se manifiesta es incurable y solo existen tratamientos que disminuyen la sintomatología.