EEUU emite sanciones contra Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG, y otros más de su cúpula

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a más de 50 mexicanos y empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Juan Carlos González, alias “Pelón” o “El 03″, hijastro de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro en febrero pasado.

La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y es el resultado de meses de análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en territorio mexicano. La Secretaría de Hacienda la anunció este 23 de julio mediante su Comunicado No. 61.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ejecutó la medida al amparo de los Decretos Ejecutivos 14059 y 13224, que persiguen la proliferación internacional de drogas ilícitas y el financiamiento del terrorismo, respectivamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había clasificado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.

Juan Carlos González “Pelón”, el nuevo jefe del CJNG bajo sanción

“El Pelón”, también identificado como Juan Carlos Valencia González, es ciudadano con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Antes de asumir el liderazgo del cártel, encabezó un ala armada del CJNG que acumuló un historial de violencia documentado por las autoridades de ambos países.

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El Tribunal Federal del Distrito de Columbia lo tiene acusado formalmente por tráfico de drogas. El Departamento de Estado ofrece hasta USD 5 millones de recompensa por información que conduzca a su arresto o condena, dentro del marco del Programa de Recompensas por Narcóticos.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, se consolidó como líder del CJNG gracias al control del Grupo Élite, su brazo armado más eficiente y temido. (Infobae)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuyó la acción a la política del presidente Trump. “Esta acción golpea el liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, y les niega los recursos que usan para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, declaró Bessent en el comunicado oficial.

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La designación de González se suma a la de otros líderes del CJNG ya sancionados con anterioridad: Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Julio Alberto Castillo Rodríguez; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”.

La red de “Jardinero”: empresas fachada en Jalisco, Nayarit y Zacatecas

Las autoridades mexicanas arrestaron a Audias Flores Silva, “Jardinero”, el 27 de abril de 2026, pero su red financiera y operativa continúa activa. En años recientes, Jardinero controló territorios en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

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Uno de sus colaboradores más cercanos fue César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, también detenido por autoridades mexicanas en abril de 2026. El Güero Conta supervisaba la red de empresas fachada e individuos interpuestos que ocultaban los intereses de Jardinero en activos adquiridos con recursos ilícitos.

Un retrato tipo ficha policial de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, en el centro de una composición oscura que incluye el logo del CJNG y siluetas genéricas, simbolizando la posible sucesión en el liderazgo del cártel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OFAC identificó que Jardinero mantiene el control de la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V. a través de su prima Areli Isis Medina Flores y del subordinado Gabriel Serrano Magaña. Su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Bañales, es propietaria de El Almacén Licorería y copropietaria, junto con Medina Flores, de la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V.

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El piloto de confianza de Jardinero, José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias “Venado”, utilizó pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit para las operaciones del cártel. Los jefes de plaza subordinados a Jardinero —José Octaviano García Martínez, Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales— producen fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas, y distribuyen los narcóticos hacia ciudades de Estados Unidos.

Entre los miembros adicionales de la red de Jardinero designados este jueves figuran Roberto Jiménez Arias, su esposa Martha Alicia Alvarado Rodríguez, Joana Domínguez Aguilera, Efraín Corona Pimentel, Ángel Gabriel López Larios, José Jesús Gutiérrez Valdez —quien supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas— y Fidel Damián Moreno López. Varios de ellos controlan empresas registradas en México: Jiménez opera Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V. y la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V., mientras que Gutiérrez Valdez controla la mueblería Productores Vagu S.A. de C.V.

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“El Cachas” y la célula Botello: huachicol, reclutamiento forzado y zapatos de bebé

Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, es un miembro veterano del CJNG con vínculos que preceden su primera detención en 2018, cuando fungía como guardaespaldas de la esposa del líder del cártel. Durante su encarcelamiento en Jalisco, continuó supervisando operaciones del cártel en múltiples territorios.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

La OFAC vinculó a El Cachas con el centro de entrenamiento conocido como Rancho Izaguirre, donde el CJNG reclutó miembros mediante métodos coercitivos. Sus actividades delictivas también incluyen el huachicol, es decir, el robo y contrabando de combustible.

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El Cachas figura como propietario registrado de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa que supuestamente vende zapatos para bebé. Sus sobrinos Gustavo Botello Rodríguez y Wiliams Geovanni Botello Rodríguez operaron junto a él una célula del CJNG; Gustavo fue arrestado en septiembre de 2025 por cargos de tráfico de drogas.

La UIF de México: 55 sujetos bloqueados y denuncia ante la FGR

La coordinación bilateral se tradujo en cifras concretas del lado mexicano. Según el Comunicado No. 61 de la Secretaría de Hacienda, la OFAC designó a 55 sujetos en total: 39 personas físicas y 16 personas morales presuntamente vinculados a una red financiera del CJNG.

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La UIF identificó los indicadores de lavado de dinero a partir de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México. Entre las señales detectadas se encuentran operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales.

Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también detectó inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Algunas de las personas morales identificadas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada con actividad económica nula o mínima.

En el ámbito de sus atribuciones, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación internacional, y agregó a ocho sujetos adicionales —cuatro personas físicas y cuatro personas morales— vinculados a la misma estructura financiera.

La Secretaría de Hacienda señaló que las acciones coordinadas con Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero y combatir el lavado de dinero. La UIF opera en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas e instituciones vinculadas al CJNG. Las entidades sancionadas a lo largo de ese periodo incluyen complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y sociedades fantasma.

La acción del 23 de julio se enmarca en una estrategia más amplia: en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la OFAC ha ejecutado casi 30 acciones contra 250 personas y entidades desde que la administración Trump asumió el poder. El FBI, la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA participaron en las investigaciones que sustentaron las designaciones de este jueves.