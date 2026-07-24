“El Jando”, piloto de Los Chapitos, no fue arrestado el día que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU, revela Ioan Grillo

Ismael 'El Mayo' Zambada y Mauro Alberto Núñez Ojeda 'El Jando' posan ante una aeronave ejecutiva blanca en una pista de aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Jonathan Savella, quien representa a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de Los Chapitos, confirmó que su cliente no fue arrestado el 25 de julio de 2024, día que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde fue capturado junto a Joaquín Guzmán López.

“Puedo confirmar que no fue arrestado ese día. No puedo confirmar dónde se encontraba ese día”, dijo Savella al periodista Ioan Grillo en una entrevista publicada este 23 de julio en el medio CrashOut.

PUBLICIDAD

La declaración abre nuevas preguntas sobre qué ocurrió con el piloto de Los Chapitos después de aterrizar en el aeródromo donde agentes del FBI esperaban al hijo de “El Chapo” Guzmán y a “El Mayo” Zambada, éste último ya condenado a cadena perpetua.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

¿Qué se sabe del caso de El Jando?

Savella también reveló al periodista británico que Núñez Ojeda debe cumplir al menos 10 años de prisión obligatoria por la cantidad de cocaína traficada, y que actualmente se encuentra recluido en una prisión del Distrito de Columbia a la espera de su audiencia de sentencia.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre si “El Jando” va a cooperar con la fiscalía estadounidense, la defensa se limitó a decir que no puede “confirmar ni desmentir” si lo hará.

El acuerdo de culpabilidad, al que Infobae tuvo acceso, y que Núñez Ojeda firmó el 9 de abril de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, no contiene ninguna referencia a los hechos ocurridos que el FBI ha denominado “Operativo Kings Air”.

PUBLICIDAD

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo además solo vincula a la Sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia; cualquier otra fiscalía o agencia estatal de Estados Unidos queda libre de procesarlo por otros delitos —un detalle que cobra peso ante la negativa de Savella a confirmar o desmentir una posible cooperación.

Núñez Ojeda admitió en ese acuerdo ser responsable del tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína, haber supervisado varios operativos y haber utilizado aeronaves para importar sustancias controladas. Enfrenta una sentencia de entre 360 meses y cadena perpetua, con una multa de hasta 10,000,000 de dólares. Su audiencia de sentencia aún no tiene fecha.

PUBLICIDAD

La versión de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 15 de julio de 2026 que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos, pero la admisión vino acompañada de una confesión que generó más preguntas: la institución lo tuvo detenido durante seis meses, lo entregó a Estados Unidos y no fue sino hasta junio de 2026 cuando encontró en sus carpetas de investigación las coincidencias de voz y huellas dactilares que lo vinculan al vuelo. Es decir, tardó casi dos años en darse cuenta de quién era el hombre que tenía en sus manos.

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre lo que ocurrió con Núñez Ojeda inmediatamente después de aterrizar en Nuevo México, las versiones divergen. La FGR señaló que el piloto solicitó ser deportado a México tras el vuelo.

PUBLICIDAD

Los Angeles Times por su parte consultó fuentes que conocen el caso, y reportó que fue liberado y se le permitió regresar, sin precisar si fue a petición propia.

Savella, por su parte, solo confirmó a CrashOut que no fue arrestado ese día y se negó a decir dónde se encontraba. Las tres versiones coinciden en un punto: Núñez Ojeda regresó a México y continuó delinquiendo.

PUBLICIDAD

Al ser detenido en febrero de 2025, Núñez Ojeda se identificó con un nombre falso ante las autoridades. La FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, no logró acreditar entre febrero y agosto de ese año que se trataba del piloto del 25 de julio de 2024. David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, lo resumió en conferencia de prensa: “El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta.”

Las versiones del secretario Omar García Harfuch sobre el caso cambiaron tres veces. El 11 de febrero de 2025, días después de la detención, confirmó que Núñez Ojeda era “piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos.”

PUBLICIDAD

Una ilustración de dossier judicial vincula a Ernestina Godoy con Ismael Zambada y un piloto anónimo, junto a un avión en el centro de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de agosto de 2025, el mismo día que el gobierno lo entregó a Estados Unidos junto con otros 25 presos, cambió su postura y sostuvo que Núñez Ojeda “no participó de manera directa en el traslado.” El 15 de julio de 2026, la FGR ya bajo el mando de Ernestina Godoy, desmintió esa versión al confirmar públicamente que sí fue el piloto.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no participó en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que autorizó la entrega de Núñez Ojeda a Estados Unidos. El canciller Roberto Velasco y García Harfuch señalaron que corresponde a la FGR explicar las razones jurídicas de esa decisión.

PUBLICIDAD

La fiscal Ernestina Godoy subrayó que la entrega de Núñez Ojeda no extingue las investigaciones: “La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, señaló en un comunicado.

El Mayo identificó a El Jando como su piloto y temía que lo arrojaran del avión

La FGR ha solicitado la extradición de El Mayo Zambada cuatro veces sin respuesta y mantiene 32 órdenes de aprehensión vigentes en su contra. (X/Luis Chaparro)

Dos días antes de la entrevista de Grillo, el abogado de Zambada, Frank Pérez, reveló detalles del secuestro en entrevista con el periodista Ángel Hernández de Milenio, horas después de que su cliente recibiera la condena a cadena perpetua.

Pérez fue directo sobre la identidad del piloto: “Joaquín era el ahijado de El Mayo, el hijo del Chapo Guzmán. Él fue quien lo secuestró, y El Jando fue el piloto”, dijo al medio.

Pérez también reveló que Zambada temía que lo arrojaran del avión durante el vuelo y que el secuestro lo dejó físicamente dañado desde el primer momento: “El secuestro lo golpeó mucho. Lo tumbó. Estaba lesionado cuando lo secuestraron.”

El secuestro lo tomó completamente por sorpresa: “No lo vio venir. Tenía mucha confianza en ellos (Los Chapitos), y por eso fue a reunirse”, dijo el abogado.

Así fue la trampa que Los Chapitos tendieron al Mayo Zambada bajo la fachada de una falsa reconciliación. (Anayeli Tapia/Infobae)

Según ha ventilado el mismo Zambada, el narcotraficante fue golpeado, amarrado y subido a la fuerza a la aeronave desde el rancho Santa Julia, en las afueras de Culiacán, unos 25 minutos después de ser sometido. Dentro del avión le dieron algún tipo de líquido para hacerlo dormir, por lo que no recuerda con claridad lo que ocurrió durante el vuelo, que duró entre dos horas y media y tres horas.

En el avión no había nadie más que Zambada, Guzmán López y el piloto —tres personas en total—, lo que convierte a Núñez Ojeda en el único testigo del secuestro distinto a los dos protagonistas directos.

Pérez también reveló que Zambada desconoce por qué Los Chapitos lo traicionaron. “No lo sé. No puedo responder eso. Él tampoco lo sabe”, dijo. Sobre la participación de agencias estadounidenses, Pérez fue igualmente categórico: Zambada simplemente no lo sabe. “Todo pasó muy rápido y lo tomó por sorpresa”, respondió.