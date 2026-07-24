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Receta de pollo frito estilo americano, rápida y fácil

Esta versión crocante y jugosa rinde cuatro porciones, lleva un rebozado con especias comunes y puede acompañarse con papas o ensalada para resolver una comida abundante sin demasiadas vueltas

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Varias presas de pollo frito y crocante sobre una fuente de madera. Hay un trozo abierto con salsa anaranjada, un tazón de salsa, papas fritas y una servilleta.
Este plato con estilo americano es una receta ideal para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y contundente(Imagen Ilustrativa Infobae)

El crujido de un buen pollo frito es capaz de despertar recuerdos de reuniones familiares, veranos eternos y meriendas improvisadas con amigos. Su aroma inconfundible y esa corteza dorada logran que, aunque sea un clásico extranjero, se gane un lugar privilegiado en la mesa de cualquier argentino.

Este plato con estilo americano es una receta ideal para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y contundente. En nuestro país, suele aparecer en reuniones informales, picadas o como alternativa a la tradicional milanesa, especialmente para quienes quieren variar sin complicarse demasiado.

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Esta receta consiste en presas de pollo marinadas, rebozadas en una mezcla seca y luego fritas en abundante aceite caliente, resultando en una cobertura crocante y sabrosa que contrasta con el interior jugoso. Ideal para acompañar con papas fritas, ensaladas o simplemente disfrutar solo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de presas de pollo (muslos, patas, pechuga trozada)
  • 2 huevos
  • 200 cc de leche
  • 200 gr de harina común
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)

Cómo hacer pollo frito estilo americano, paso a paso

Manos rebozando una presa de pollo con harina en una bandeja. Sobre la mesada hay recipientes con harina, huevos, leche y especias.
Unas manos rebozan una presa de pollo con harina y especias en una cocina, rodeadas de los ingredientes para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar y secar las presas de pollo. Quitar el exceso de humedad con papel absorbente.
  2. En un bol, batir los huevos con la leche. Sumar una pizca de sal y pimienta.
  3. En otro recipiente, mezclar la harina, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el orégano y el resto de la sal y pimienta.
  4. Pasar cada presa de pollo primero por la mezcla de huevo y leche, luego por la harina condimentada, apretando bien para que se adhiera.
  5. Repetir el paso anterior para lograr un rebozado más grueso y crocante.
  6. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio (la temperatura ideal es 170-180 °C, chequeá que burbujee al sumergir un poco de harina).
  7. Freír el pollo por tandas, entre 10 y 12 minutos por lado, hasta que esté dorado y bien cocido por dentro.
  8. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. No amontones las presas al freír para evitar que baje la temperatura del aceite.
  9. Servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro platos individuales con pollo frito, papas fritas y ensalada; dos vasos con bebidas de color rojo y verde; cubiertos; mesa de madera.
Cuatro platos individuales de pollo frito con papas y ensalada se distribuyen simétricamente sobre una mesa de madera en un ambiente hogareño e informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4 porciones. Esta cantidad resulta ideal para una comida familiar o una reunión pequeña con amigos. Cada porción incluye una presa generosa que, junto con los acompañamientos sugeridos, asegura una comida completa. Si deseas ajustar la receta para más comensales, simplemente duplica las cantidades de ingredientes y sigue el mismo procedimiento.

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También puedes combinar distintos cortes de pollo para ofrecer variedad en la mesa, adaptando el tamaño de las presas según el gusto de los invitados. De este modo, el pollo frito se convierte en una opción versátil que se adapta tanto a almuerzos como a cenas informales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 450 kcal
  • Grasas: 22 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Interior de una heladera abierta con un recipiente transparente que contiene pollo frito. Al lado, sobre una encimera, una freidora de aire negra.
Varias presas de pollo frito guardadas en un recipiente hermético dentro de una heladera abierta, junto a una freidora de aire lista para recalentar y conservar su textura crocante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, bien envuelto. Recalentar en horno para recuperar el crocante. Para una mejor conservación, es recomendable dejar que el pollo se enfríe completamente antes de guardarlo, evitando así la formación de humedad que puede afectar la textura.

Si se decide congelar las presas, separar cada una con papel manteca o film para facilitar el descongelado individual. Al momento de recalentar, utilizar horno convencional o airfryer para devolverle la crocancia original, evitando el microondas, que puede dejar la cobertura blanda. Así, el pollo mantiene su sabor y textura durante más tiempo, permitiendo disfrutarlo en diferentes ocasiones.

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