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¿Cómo es el barrancolí? El ave que da vida a Colí, la mascota de Santo Domingo 2026

La mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe está inspirada en una especie endémica que solo habita en República Dominicana y Haití

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Mascota Colí verde con uniforme de los juegos y barrancolí de plumaje verde con garganta roja en una rama, estadio y palmeras desenfocados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo tienen un emblema deportivo, también cuentan con un representante de la riqueza natural de República Dominicana.

La mascota oficial de la competencia, Colí, está inspirada en el barrancolí, una pequeña ave endémica de la isla de La Española que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la justa regional.

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Presentada oficialmente en octubre de 2025, la mascota fue concebida como un homenaje a la biodiversidad y a la identidad dominicana, además de transmitir los valores de unidad, pasión y esperanza que acompañan a la competencia.

El barrancolí, un ave única de República Dominicana

Tres aves barrancolíes de cabeza verde, garganta roja y cuerpo blanco-rosado sobre ramas. Una de ellas tiene las alas extendidas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre Colí proviene de una abreviación de barrancolí, especie cuyo nombre científico es Todus subulatus y que habita exclusivamente en la isla de La Española, compartida por República Dominicana y Haití.

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Esta ave mide entre 11 y 12 centímetros de longitud y pesa cerca de 9.8 gramos. Se distingue por su plumaje de vivos colores: verde brillante en la parte superior, garganta roja y vientre blanco con matices grisáceos, amarillos y rosados, además de tonos rojizos en los flancos.

El barrancolí habita principalmente bosques húmedos de montaña ubicados entre los 435 y 1,700 metros sobre el nivel del mar. Para reproducirse excava túneles en los taludes cercanos a ríos, comportamiento similar al de los martines pescadores.

Colí representa los valores de Santo Domingo 2026

Infografía con la mascota Colí, textos sobre el significado de sus colores (verde, rojo, blanco), la bandera dominicana y símbolos festivos, Fuente Infobae.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de la mascota retoma los colores característicos del barrancolí y les añade un significado especial.

De acuerdo con el Comité Organizador:

  • El verde representa la naturaleza y la esperanza.
  • El rojo simboliza la pasión y el espíritu competitivo.
  • El blanco refleja la paz y la unión entre los pueblos.

Además, la combinación de colores hace referencia a la bandera de República Dominicana, reforzando el vínculo entre la mascota y el país anfitrión.

Con una imagen dinámica y sonriente, Colí busca transmitir el ambiente festivo que acompañará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Colí se convirtió en embajador de los Juegos

(Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
(Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Desde su presentación, la mascota ha tenido un papel activo en la promoción del evento.

En abril de 2026 participó en el programa “Colí en tu Escuela”, iniciativa creada para acercar el deporte a estudiantes de distintos centros educativos del país.

Un mes después también formó parte del recorrido de la Llama de los Valores, acompañando el trayecto de la antorcha por diversas provincias de República Dominicana, en uno de los actos más representativos rumbo al inicio de la competencia.

Con esta elección, Santo Domingo 2026 apostó por una mascota que no solo identifica al evento, sino que también promueve el patrimonio natural y cultural de una nación que recibe por tercera ocasión los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de las ediciones de 1974 y 1986.

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