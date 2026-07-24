Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

Quién es El Venado, el narcopiloto del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de julio de 2026 a José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias “El Venado”, piloto de confianza de Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que hoy se encuentra detenido en México.

El nombre de “El Venado” fue incluido en la mayor acción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado contra esta organización criminal: más de 50 personas y entidades bloqueadas en un solo día.

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La OFAC lo designó conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la E.O. 13224, en su versión enmendada, por haber proporcionado apoyo financiero, material y logístico a Flores Silva. El único dato operativo que el Tesoro divulga sobre Ruiz Bañuelos es preciso: utilizó pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de Nayarit para mover los intereses del Jardinero desde el aire.

Red del CJNG sancionada por la OFAC. (OFAC)

Más allá de eso, hay poco registro público sobre él. Su nombre no aparece en acusaciones previas ni en listas de buscados anteriores a esta semana.

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La foto que la OFAC difundió este jueves —un hombre de complexión media, barba corta y playera azul— es la primera imagen oficial que circula de él para aislar financieramente a sus objetivos y dificultar que operen con normalidad.

El Jardinero fue arrestado, pero su red sigue operando

Audias Flores Silva fue detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026. El Tesoro reconoce en su comunicado que, pese al arresto, la red que construyó “sobrevive y continúa operando”. En años recientes, El Jardinero mantuvo control territorial en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

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Ruiz Bañuelos forma parte de esa estructura que sobrevivió a la captura de su jefe. La OFAC lo coloca en el mismo bloque que otros operadores de la red de El Jardinero sancionados este día: familiares que controlan empresas fachada, jefes de plaza que producen fentanilo y metanfetamina en laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas, y financieros que mueven el dinero hacia ciudades de Estados Unidos.

César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, también arrestado en abril de 2026, era el encargado de supervisar esa red de empresas y personas diseñada para ocultar los activos del Jardinero. Ruiz Bañuelos operaba en el flanco aéreo de esa misma estructura.

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Los corridos que llevan su nombre

Corridos que hablan de "El Venado" en el CJNG. (Capturas de pantalla)

Antes de que la OFAC lo nombrara, el alias “El Venado” ya circulaba en corridos. En 2014, la Banda Brisa Azul lanzó una canción titulada “El Venado”, que narra la huida de un operativo de las fuerzas armadas.

“Salieron en un instante, el venado iba adelante. Nunca bloqueó su cerebro, salió arremangar”. La letra describe a un hombre que protege a “el jefe” y que, según la canción, no puede ser atrapado. La pieza hace referencia al “Señor de los Gallos”, apodo asociado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG abatido en febrero pasado.

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En 2017, Legado 7 publicó su propia versión de “El Venado”, narrada en primera persona y en tiempo pasado, como si el personaje ya hubiera muerto en combate. La letra lo ubica como originario de tierras michoacanas y describe su ascenso dentro de la organización en términos de lealtad y resultados:

Corridos que hablan de "El Venado" en el CJNG. (Capturas de pantalla)

“Cumpliendo con la gerencia, así gané la confianza / entregando cuentas claras, las amistades son largas”. Más adelante la canción lo describe como un operador de violencia con autorización explícita: “Con luz verde pa’ accionar, licencia para matar”.

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La letra de Legado 7 también incluye una referencia directa a la cúpula del cartel: “A la orden con de la M”, alusión al Mencho, y cierra con una declaración de pertenencia: “Soy del cartel de Jalisco, la nueva generación”. El corrido lo narra muerto en combate protegiendo a su jefe.

Aunque puede que se trate de otro “Venado” del CJNG, el personaje al que alude la OFAC sigue activo y ha operado durante años.

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El golpe más severo al CJNG

Desde abril de 2015, la OFAC ha acumulado más de 250 designaciones contra individuos y entidades vinculadas al CJNG. La acción de este jueves es la más amplia en un solo día: suma operativos, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios corruptos y empresas que van desde gasolineras y ranchos tequileros hasta una tienda de zapatos para bebé.

Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de “El Mencho”, según WSJ. El gobierno de EEUU detecta actividad del capo desde 2007. (Infobae)

La coordinación fue entre múltiples agencias estadounidenses —el FBI, la DEA e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)— y también cruzó la frontera: la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México actuó en paralelo y bloqueó cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al cartel el mismo día.

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El comunicado del Tesoro encabeza la lista de sancionados con Juan Carlos González Valencia, alias “Pelón”, identificado como el nuevo líder del CJNG. González es hijastro de “El Mencho”.

“El Pelón” o “El 03″, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta una acusación federal por tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de Washington. El Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Las sanciones de este jueves apuntan también a una red de lavado de dinero con sede en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, compuesta por siete individuos que, según el Tesoro, coordinaron la recolección de efectivo en múltiples ciudades de Estados Unidos, transfirieron los fondos a México mediante instrumentos financieros y devolvieron el dinero a los líderes del cartel. La OFAC calcula que esa red lavó decenas de millones de dólares por año desde al menos 2023.

La acción también expone otro flanco del CJNG que va más allá del tráfico de drogas: el robo de combustible. El Tesoro señala que el cartel opera esquemas de huachicol que le cuestan a las autoridades mexicanas miles de millones de pesos en ingresos perdidos. Varios de los sancionados este jueves están involucrados simultáneamente en tráfico de fentanilo y en extracción ilegal de gasolina en territorios controlados por la organización.