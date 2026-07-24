Fiscal de Tamaulipas confirma causa de muerte de Dafne Zapata: versión de la academia militar contradice peritajes

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó este jueves que Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, murió por asfixia por sumersión.

A ello, el fiscal también advirtió que los testimonios recabados de algunas personas vinculadas al plantel “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente”. Es la primera vez que la Fiscalía confirma públicamente la causa de muerte, que hasta ahora solo había circulado a través del certificado de defunción difundido por la madre de la menor.

PUBLICIDAD

Confirman asfixia por sumersión como causa de muerte

(Crédito: facebook | Alejandra Quintozz)

Govea Orozco explicó en entrevista con Radio Fórmula que la causa de muerte fue determinada tras un conjunto de estudios científicos realizados por especialistas en distintas disciplinas: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y la autopsia correspondiente. No fue un solo peritaje, sino cinco líneas de análisis que apuntaron a la misma conclusión.

“Fue asfixia por sumersión”, afirmó el fiscal, y precisó que los resultados científicos contradicen algunas de las declaraciones recabadas durante la investigación. “Las circunstancias del fallecimiento no corresponden a la secuencia de hechos narrada por algunas de las personas entrevistadas por la autoridad ministerial”, señaló.

PUBLICIDAD

La versión oficial del plantel fue sostenida públicamente por el director Jorge Luis Ponce y por la coordinadora del área femenil identificada como Estrella Mora. Ambos dijeron que Dafne se desvaneció sola mientras se bañaba la noche del jueves 17 de julio y que ya no despertó. Ponce llegó a declarar a medios que “aparentemente la niña traía una dolencia que el doctor no pudo detectar”.

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Mora, por su parte, había mantenido informada a Alejandra Quintos durante los cuatro días del campamento con reportes que minimizaban el estado de la menor: que había sufrido una caída leve, que ya estaba medicada, que descansaba bajo el aire acondicionado. La última llamada que la madre recibió antes de que le notificaran la muerte de su hija fue de Mora, quien le dijo que Dafne tenía tos y que la había bañado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el fiscal de Tamaulipas también aclaró que la investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento y que nunca hubo una reclasificación del delito, como habían sugerido algunas versiones en redes sociales.

El fiscal también señaló que durante la investigación se han obtenido datos sobre irregularidades administrativas en el plantel que podrían constituir algún tipo de responsabilidad, y aclaró que el director y los propietarios de la academia no están desvinculados de la investigación. “Esto podría eventualmente analizarse también dentro del contexto de la investigación”.

PUBLICIDAD

Danna Yanina: cómo fue detenida y qué sigue

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Govea aclaró también la mecánica de la detención de Danna Yanina “N”, de 18 años, la primera persona imputada formalmente en el caso. Desmintió la versión de que fue arrestada por haber acudido voluntariamente a declarar.

Explicó que Danna Yanina ya había sido entrevistada previamente dentro de la investigación. Lo que hizo el día de su detención fue acudir a las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, probablemente por consejo de su defensa legal, haciendo “un relato histórico” de su estancia en la institución. Fue durante ese acto cuando se ejecutó la orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control.

PUBLICIDAD

“Cualquier persona puede denunciar el hecho que considere ilícito. Sin embargo, no es esa la causa por la que se le detuvo de manera inmediata”, precisó el fiscal.

Sobre su situación jurídica futura, Govea señaló que lo que podría beneficiarla sería su conducta o aportación procesal dentro del proceso, si así lo decide con su defensa. Sobre las demás líneas de investigación, fue categórico: “No se ha descartado ni una sola de ellas”.

PUBLICIDAD

“Faltan cuatro”: la madre exige más detenidos

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

Alejandra Quintos habló con Radio Fórmula desde Ciudad Mante, donde acababa de terminar una marcha. Su mensaje fue directo: la Fiscalía tiene identificados a cinco implicados en la muerte de su hija y solo ha detenido a uno.

“Son cinco implicados y nada más entregaron uno. Faltan cuatro. Que sigan las investigaciones, que sigan las marchas, que me los entreguen todos”, afirmó. Dijo que no quiere dar nombres para no arruinar la investigación, aunque confirmó que Estrella Mora es una de las personas señaladas.

PUBLICIDAD

Quintos también describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

Sobre el director Ponce, señaló que sigue libre y, ante la pregunta de si alguien lo está protegiendo, respondió: “La Fiscalía y el Gobierno federal y del Estado que contesten esa pregunta. Cuestiónenlos en la mañanera, en donde caiga”.

PUBLICIDAD

La madre también denunció que la Comisión de Derechos Humanos no se ha comunicado con ella desde que ocurrió la muerte de Dafne.