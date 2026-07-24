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Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

La famosa dio una entrevista para ‘La Mesa Caliente’ y explicó todo lo sucedido con su hijo

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aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, dejó una profunda huella en su familia. En medio del duelo, la actriz y conductora compartió en entrevista con La mesa caliente cómo vivió el momento más difícil: comunicar la noticia a sus padres y a sus otros dos hijos.

Sus palabras revelaron la dimensión íntima y dolorosa de una tragedia que cambió para siempre la vida familiar.

Así les dio la noticia a sus padres

Aylín Mujica relató que el dolor por la muerte de Mauro la desbordó, pero uno de sus mayores temores fue la reacción de sus padres.

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“Para mí, lo que más me preocupaba era mi mamá, mi papá y mis hijos. Decidí que mi hermano le avisara al doctor. El doctor Alan estuvo acá, pero mi mamá ya lo presentía”, contó.

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
(Instagram)

Recordó que su madre, desde antes, ya intuía que algo no estaba bien: “Estando yo en Panamá, mi mamá me llama y me dice: ‘¿Dónde estás?’ Le digo: ‘En Panamá’. Y me dice: ‘¿Por qué te oigo la voz así?’”

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Aylín intentó ocultar el dolor al decirle a su madre que todo se debía a que estaba muy ocupada con las grabaciones de Top Chef VIP, pero la conexión con su mamá era tan fuerte que no pudo engañarla por mucho tiempo.

“Me dice: “¿Estás segura? ¿Has hablado con Mauro?” Y le digo: “No, no me contesta porque debe estar dormido. Pero todo bien, mami, todo bien”.

Mauro Menéndez (ig/maahez)
Mauro Menéndez (ig/maahez)

Así se enteraron sus hijos

La actriz explicó que no tuvo fuerzas para comunicar directamente la noticia a sus hijos.

“Mi familia, creo que mi hermano se encargó de decirle a mi hermana y decirle a mi otro hijo. Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas, diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’”, relató.

mauro menendez -México- 17 julio
(Instagram)

Sobre la reacción de su hija Violeta, Aylín compartió: “Violeta se derrumbó y lloró mucho y estuvo muy triste, pero cuando me vio llegar con esa fortaleza, me dijo: ‘Mami, ¿cómo puedes ser tan fuerte?’ Y a partir de ahí creo que me empezó a imitar, a ser fuerte”.

Asimismo, Aylín lamentó las circunstancias en las que se dio el fallecimiento de su hijo.

“Mauro creció con mucho amor, pero murió en un, en un hospital sin su familia”, sentenció.

Qué pasará con los restos de Mauro y la despedida

En la misma entrevista, Aylín Mujica habló sobre el destino de los restos de Mauro y cómo planeaba despedirlo.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

“Con su música, con sus fotos, en la playa, con sus amigos, con su familia y quizás con todo el que quiera venir, porque hay mucha gente que me ha pedido estar, amigas, amigos y yo voy a... Osamu no quiere, no quiere participar porque dice que es demasiado dolor y que ya no quiere seguir enganchado en eso. Pero yo sí, yo sí necesito”, explicó.

La actriz expresó que mantener vivo el recuerdo de Mauro, rodeada de quienes lo amaron, era esencial para superar el duelo y honrar su memoria. La despedida será un acto colectivo, cargado de amor y significado, tal como él lo hubiera querido.

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