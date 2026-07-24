Dan prisión preventiva a exalumna de 18 años de la escuela militarizada donde murió Dafne Zapata en Tamaulipas

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.

La audiencia inicial se prolongó por más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 del viernes.

PUBLICIDAD

La imputada, de 18 años, rechazó al defensor de oficio al inicio de la diligencia y designó a un abogado particular, quien pidió tiempo para preparar la estrategia de defensa. Por ese cambio, la audiencia fue suspendida de manera momentánea y después continuó en privado.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 horas. En ese lapso, la jueza debía valorar los datos de prueba presentados por ambas partes antes de resolver si existían elementos suficientes para vincularla o no a proceso.

PUBLICIDAD

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

La joven fue la primera detenida por la muerte de Dafne

Danna Yanina “N” se convirtió en la primera persona detenida dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

La joven fue aprehendida el jueves 23 de julio de 2026, después de acudir voluntariamente a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Al salir de la institución, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

PUBLICIDAD

Después fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero y más tarde presentada ante la autoridad judicial en Altamira. Tras el cierre de la audiencia, fue llevada al Centro de Ejecución de Sanciones, donde quedó bajo resguardo mientras continuaba el proceso.

Las investigaciones señalaron que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar e instructora en la academia militarizada. También trascendió que había sido alumna del plantel, donde cursó la preparatoria y acababa de concluir el bachillerato.

PUBLICIDAD

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

La investigación se centró en presuntas agresiones en la academia

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Dafne habría muerto a consecuencia de las presuntas agresiones sufridas durante un campamento de verano en la academia, a la que se había incorporado apenas cuatro días antes de fallecer. El caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio.

El certificado de defunción clasificó la muerte de la menor como homicidio y estableció como causa la asfixia por sumersión. Esa conclusión se volvió una de las bases centrales de la investigación abierta por las autoridades.

PUBLICIDAD

Fuentes cercanas al caso indicaron que las indagatorias siguieron en curso y que no se descartó la posible participación de más personas. Esa línea también coincidió con la exigencia de familiares y colectivos, que reclamaron sanciones para todos los involucrados en lo ocurrido dentro de la institución.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el sábado 25 de julio. En esa etapa, la autoridad judicial revisaría los elementos reunidos por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

PUBLICIDAD

La defensa sostuvo que la imputada también habría sido víctima

Al terminar la audiencia, los abogados defensores y el padre de la joven sostuvieron que Danna Yanina “N” era inocente. También afirmaron que existían elementos para demostrar que ella misma habría sido víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la academia y adelantaron que buscarían acreditar esa postura durante el proceso.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, rechazó esa versión. En redes sociales aseguró: “Ella era mayor, 18 años. Ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia ahí en la Academia Militarizada Doentiz”.

PUBLICIDAD

Quintos pidió que la joven fuera castigada con todo el peso de la ley, pero también exigió la detención de instructores y de todas las personas que habrían participado en el feminicidio de su hija. La muerte de la adolescente provocó indignación social y una amplia demanda de justicia en Tamaulipas y en otras partes del país.

Durante la detención, la imputada apareció con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Al ingresar al inmueble ministerial fue enviada al área médica para certificar su estado de salud, mientras en el exterior permanecían su padre y su abogado.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por feminicidio y una jueza le dictó prisión preventiva.

La audiencia inicial duró más de 13 horas y la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional de 72 horas.

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz; la causa registrada fue asfixia por sumersión.