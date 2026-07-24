La ONU condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca: van seis homicidios de comunicadores en lo que va del año

ONU DH se pronunció respecto al asesinato de Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca, y pidió reforzar la protección a comunicadores en riesgo, mientras la FGR atrajo la investigación de un crimen que ocurrió después de que el columnista denunciara públicamente actos de hostigamiento y advirtiera sobre posibles agresiones en su contra.

El pronunciamiento incluyó un dato que colocó el caso en una tendencia más amplia: en lo que iba de 2026, la oficina en México había documentado seis casos de asesinatos de periodistas. El organismo también llamó a reforzar la seguridad de comunicadores en Oaxaca y en el resto del país con medidas oportunas y eficaces.

PUBLICIDAD

La oficina de Naciones Unidas expresó su consternación, se solidarizó con la familia, colegas y el gremio periodístico, y describió a Leyva como un periodista reconocido por su cobertura política y su opinión crítica en la entidad. También señaló que él había hecho públicos incidentes de riesgo antes de ser asesinado.

El organismo sostuvo que existía una obligación de prevenir cualquier agresión contra quienes ejercían la libertad de expresión, sobre todo cuando había antecedentes de amenazas o agresiones. En ese mismo mensaje saludó que la FGR atrajera la investigación para esclarecer los hechos y garantizar acceso a la justicia a las víctimas.

PUBLICIDAD

Un hombre en camisa polo roja presenta un comentario sobre temas de actualidad. El video emplea un formato de pantalla dividida, mostrando imágenes complementarias. Se visualiza un grupo de personas haciendo gestos, individuos enmascarados vinculados a actividades criminales en Oaxaca, y dos hombres en un contexto formal. Textos superpuestos identifican a 'Nino Morales' y la frase 'NARCOS SE PELEAN EL NEGOCIO EN OAXACA'. La pieza aborda aspectos políticos, de seguridad pública y compromisos a nivel nacional. Se trata de un análisis periodístico en formato de reel para redes sociales.

El ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda de Etla

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, también identificado en el pronunciamiento internacional como Alejandro Leyva, fue asesinado a tiros la mañana del miércoles en el municipio de San Pablo Etla. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra él.

El periodista murió en el lugar por lesiones de arma de fuego. Después del reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena del crimen, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

(Crédito: especial)

Leyva Aguilar fue columnista, analista político y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV. Durante años publicó la columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio en el que abordó temas de política, seguridad y administración pública en Oaxaca.

El periodista había denunciado hostigamiento y responsabilizó al gobernador

Horas antes de ser asesinado, Leyva Aguilar publicó en Facebook una nueva entrega de “El Zumbido del Moscardón”. Meses antes, el 21 de noviembre de 2025, denunció un presunto hostigamiento judicial relacionado con su paso por CORTV.

PUBLICIDAD

En esa publicación aseguró que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado había iniciado un procedimiento administrativo por la cuenta pública de 2019, aunque él había dejado el cargo en marzo de 2020. Cuestionó que esa actuación comenzara cinco años después e interpretó el proceso como una forma de persecución orientada a la censura o la autocensura por su trabajo periodístico.

En ese mismo mensaje responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por cualquier afectación a su integridad o la de su familia. Escribió: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”.

PUBLICIDAD

El comunicador también rechazó acusaciones sobre un presunto perjuicio a la administración pública y negó haber cometido desvío de recursos durante su gestión en CORTV. Afirmó además que no cambiaría su línea editorial para favorecer al gobierno estatal.

(Crédito: Facebook | Salomón Jara)

El gobernador condenó el crimen, expresó condolencias a la familia y reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su administración. En un comunicado sostuvo que las diferencias con el trabajo de los medios nunca podían justificar un acto de violencia.

PUBLICIDAD

Jara Cruz informó que pidió a la fiscalía estatal coordinarse con la FGR por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, con el objetivo de fortalecer la investigación y agotar todas las líneas que permitieran esclarecer el asesinato. También dijo que su gobierno no adelantaría hipótesis sobre el móvil y que correspondía a las autoridades ministeriales realizar una indagatoria seria, profesional y transparente.

Días antes difundió acusaciones sobre presiones criminales y la sucesión en Oaxaca

Asesinan a tiros al periodista Francisco Alejandro Leyva: Foto: Facebook

Días antes de su asesinato, Leyva Aguilar difundió un video en el que lanzó señalamientos contra el gobernador y afirmó que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían presionado a Jara para impulsar a la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda, como sucesora. Esas afirmaciones no tenían confirmación oficial.

PUBLICIDAD

El video fue publicado el lunes 13 de julio en su cuenta de Facebook. Ahí aseguró que contaba con información sobre un supuesto encuentro entre el mandatario y un presunto operador criminal en la región de la Costa de Oaxaca.

Según su dicho, el gobernador enfrentaba presiones de distintos grupos políticos. También señaló al senador de Morena Antonino Morales Toledo, de quien afirmó que habría financiado la campaña de Jara y que buscaría la candidatura al gobierno estatal; además, lo acusó de ser “un conocido huachicolero del Istmo”.

PUBLICIDAD

Los sujetos arribaron en una motocicleta, la cual posteriormente abandonaron para continuar la figa en un auto. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

En el mismo video sostuvo: “A dos años de que termine su desastroso mandato, Salomón Jara debe estar muy preocupado, está acorralado. Por un lado, le debe a Antonino Morales Toledo (...) financiamiento para su campaña (...). Este sujeto cree que puede ser gobernador del estado y presiona a Jara para que se decante por él”.

La acusación más delicada del mensaje fue que el gobernador habría sido interceptado por hombres armados durante una gira por la Costa de Oaxaca. De acuerdo con la versión del periodista, la camioneta del mandatario fue detenida cuando se dirigía a una gira en terrenos de Ricardo Estévez Colmenares, a quien identificó como “Bogar Soto” y señaló como presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa zona.

Leyva Aguilar dijo: “Tengo información que revela que, no hace mucho, mientras Salomón Jara se dirigía a una gira por la costa de Oaxaca (...), su camioneta fue abruptamente detenida y él y sus escoltas fueron encañonados por sicarios al mando de Soto”. También afirmó que los presuntos agresores habrían enviado un mensaje directo al gobernador sobre la sucesión política en el estado.

El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el análisis de los videos recopilados en las primeras 36 horas permitió identificar los lugares donde los agresores estuvieron

La ONU Derechos Humanos condenó el asesinato de Alejandro Leyva y recordó que había seis casos documentados de periodistas asesinados en México en lo que iba de 2026 .

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros en el fraccionamiento Esmeralda de Etla, en San Pablo Etla, Oaxaca; la FGR atrajo la investigación y no había detenidos.

El periodista había denunciado presunto hostigamiento judicial, responsabilizó a Salomón Jara por cualquier agresión en su contra y días antes difundió acusaciones no confirmadas sobre presiones criminales al gobernador.