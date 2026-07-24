Caos vial en la México-Puebla: tráiler cargado con más de mil garrafones se voltea y provoca tráfico en más de 5 km

Los garrafones quedaron tirados en la autopista. (X @Wendymg10)

Cientos de automóvilistas y personas usuarias del transporte público se vieron severamente afectadas por el caos vial que provocó la volcadura de un tráiler este viernes por la madrugada, en la autopista México-Puebla, a pocos metros del puente de la Concordia, un distribuidor vial que une tres grandes vialidades del oriente de la Ciudad de México: la autopista mencionada, la calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana. El tráiler accidentado transportaba alrededor de mil 200 de garrafones de agua para consumo humano, mismos que quedaron tirados en la cinta asfáltica de la autopista, a la altura del kilómetro 18, en San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

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De acuerdo con reportes, el conductor del tráiler perdió el control del vehículo, lo que provocó que se terminara volteando. No se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el impacto fue tan fuerte que al momento en el que el tráiler vuelca, golpeó el muro de contención que divide el sentido a la Ciudad de México y a el Estado de México y a su vez golpeó a otro vehículo.

El hecho ocurrió en sentido a la Ciudad de México, lo que complicó el paso para las personas que se transportan diariamente desde los municipios de Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tlalmanalco, etc, hacia la capital para dirigirse a sus centros de trabajo.

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En el lugar, personal de seguridad pública se encargó de cerrar los carriles afectados, y solo se dejó uno abierto. También ayudaron a retirar los garrafones que estorbaban en la cinta asfáltica para permitir el paso de vehículos.

Cobertura de la volcadura de un tráiler de la marca Bonafont en una carretera de México. El vehículo pesado se encuentra volcado lateralmente sobre el asfalto mojado. Numerosos garrafones de agua de 20 litros se observan dispersos en la vía. La escena nocturna está iluminada por luces artificiales, mostrando las consecuencias materiales del incidente. El video presenta un registro visual del estado de la zona tras el accidente.

La circulación en la zona es complicada, pues, después de unos cuatro años, autoridades aún no concluyen con la construcción de algunas de las estaciones que quedaron pendientes tras la inauguración del Trolebús que va de Santa Martha a Chalco, en 2025, por lo que hay obras en la autopista. Con el accidente, la circulación se vio aún más afectada.

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Se estima que la fila de tráfico que se ha generado por el hecho abarque entre 5 y 6 kilómetros.

Se prevé que las maniobras para terminar de retirar los más de mil garrafones de agua se llevarán varias horas, por lo que se recomienda a las personas que pasen por el lugar ser pacientes.

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También se puede tener como alternativa vial la carretera federal México-Puebla, que presenta un avance más fluido.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos en los que se observa el trailer accidentado y los garrafones de agua tirados.

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La construcción del Trolebús Santa Martha-Chalco, ha provocado que la circulación en la zona sea complicada. (Daniel Sibaja/FB)

Como ya se mencionó, en la zona se llevan a cabo obras por el Trolebús elevado, que lleva unos cuatro años en construcción, y los automovilistas se han quejado de dichas obras, pues, han denunciado, se han reducido carriles de manera peligrosa, pues hay partes en las que se vuelve muy estrecha la autopista, además de que los carriles no están bien delimitados.

Ampliaciones del Trolebús Elevado

A pesar de aún no estar concluido el tramo que ya está en operación, autoridades anunciaron la ampliación de ese tramo del Trolebús elevado, que va de Santa Martha a Chalco, y que ahora llevará hasta San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca.

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De acuerdo con Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ha iniciado las obras del Trolebús Ixtapaluca, cuya ruta conecta los municipios de Chalco e Ixtapaluca en el Estado de México.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado 22 de julio, Esteva señaló que la ruta tendrá una longitud de 10 kilómetros, y que hasta el momento, los trabajos ya contemplan la construcción tanto del viaducto elevado como de una de las estaciones terminales.

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Las autoridades explicaron que hasta ahora se tiene un avance del 11%, las obras recién empezaron. Y en el cronograma de las actividades se tiene previsto que las obras concluyan en julio de 2027. “Se inició la construcción del viaducto elevado y una de las estaciones terminales. Este proyecto estará terminado en julio de 2027″, compartió Jesús Esteva.

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El trazado del nuevo trolebús parte del entronque con la actual Línea 11 y continúa por la antigua autopista México-Puebla, pasando por avenida Santa Bárbara y Hacienda Corralejo, hasta la carretera federal a San Buenaventura. Las estimaciones iniciales apuntan a una demanda de 53 mil usuarios diarios, cifra que podría alcanzar los 62 mil en un periodo breve. Estos volúmenes se añadirían a los más de 60 mil pasajeros que ya moviliza la línea de Chalco, superando así los 110 mil usuarios diarios en conjunto.