Así es la casa que Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”, le pelea a la FGR en Tijuana

Jessica Johanna Oseguera González se sitúa ante un mapa satelital de Playas de Tijuana que destaca un lote con un candado y muestra la sombra de las letras CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) lleva nueve años con las llaves de una casa de dos pisos en Playas de Tijuana que Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclama como suya.

La FGR la ha ignorado dos veces: aseguró el inmueble, lo liberó en cumplimiento del fallo judicial y lo volvió a asegurar de inmediato con un nuevo argumento.

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El inmueble en disputa se localiza en la calle Del Volcán número 1355, colonia Playas de Tijuana, Sección Jardines, en Tijuana, Baja California.

La Fiscalía lo incautó por primera vez el 13 de julio de 2017 dentro de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/039/2015, por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el CJNG.

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Oseguera González, conocida como “La Negra”, promovió el amparo 1556/2018. El Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Baja California le concedió la protección constitucional el 24 de febrero de 2023. Un Tribunal Colegiado confirmó el fallo el 9 de abril de 2025, según documentos judiciales citados por Zeta Tijuana.

Propiedad de Jessica Johanna Oseguera González, vista aérea. (Google Maps/Capturas de pantalla)

En cumplimiento de esa resolución, la FGR dejó sin efectos el aseguramiento original. Días después emitió un nuevo acuerdo ministerial y volvió a asegurar la misma propiedad, esta vez a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), argumentando que existen indicios de que la casa habría sido adquirida con recursos de procedencia ilícita.

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Múltiples peleas

No es el único frente legal que enfrenta la familia. La hermana de Jessica Johanna, Laisha Michelle Oseguera González, también disputa ante tribunales otro inmueble asegurado por la FGR en la misma ciudad.

Y Rosalinda González Valencia, exesposa de “El Mencho” y madre de ambas, peleó durante años la devolución de dos casas más en Tijuana —una en calle Pedernal 1283 y otra en calle Encino 10723, en Jardines de Chapultepec— además de dos residencias y 14 vehículos, entre ellos un Lamborghini Aventador y un Porsche, que un Tribunal Colegiado ordenó devolver a la familia en 2024 al determinar que la FGR los había incautado sin autorización judicial previa.

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Cómo es la casa

Propiedad de Jessica Johanna Oseguera González, así lucía en 2021. (Google Maps/Capturas de pantalla)

Las imágenes históricas de Google Maps permiten rastrear el aspecto del inmueble a lo largo de casi dos décadas. En 2007, la construcción ya era de dos plantas, con acabado de aplanado en tono arena rosado, techo de teja terracota y un detalle de piedra cantera en el costado izquierdo de la fachada. Una palmera alta domina el costado izquierdo, rasgo que se mantiene en todas las imágenes disponibles.

Para 2009, la fachada mostraba un letrero colgado con la leyenda “se vende / se renta”, con números telefónicos de contacto. Los marcos de las ventanas estaban pintados en verde menta y el garage doble blanco tenía diseño de abanico, con una reja perimetral blanca en la planta baja.

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Propiedad de Jessica Johanna Oseguera González, así lucía en 2007. (Google Maps/Capturas de pantalla)

La imagen más reciente, de 2021, muestra la misma construcción con cambios menores: la fachada aparece repintada en beige más claro, los marcos de las ventanas son blancos y la reja lateral tiene un acabado más sobrio. El garage doble y las ventanas arqueadas del segundo piso permanecen como los elementos más reconocibles del inmueble.

Propiedad de Jessica Johanna Oseguera González, así lucía en el 2009. (Google Maps/Capturas de pantalla)

La casa no tiene rasgos de ostentación. Es una vivienda residencial estándar para la zona: dos pisos, garage para dos autos, entrada peatonal con reja y vegetación en la banqueta. Desde el exterior no hay elementos que la distingan de las propiedades vecinas en la misma calle.

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En Playas de Tijuana, Sección Jardines, casas similares se rentan hasta en 2,000 dólares al mes

La colonia donde se ubica el inmueble está a escasos metros del litoral del Pacífico. Playas de Tijuana es una de las pocas zonas de México donde una casa residencial queda literalmente a unos minutos caminando de la playa, con vista al océano desde las calles más altas de la sección Jardines.

El precio de las rentas en la zona de Playas de Tijuana. (Google Maps/Capturas de pantalla)

El mercado inmobiliario de la zona registra actualmente nueve casas en renta, según el portal Propiedades.com. Los precios van de $1,250 a $2,000 dólares mensuales ( de 21,900 a 35,000 pesos mexicanos al mes) para viviendas de tres recámaras con superficies de entre 90 y 280 metros cuadrados.

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En venta, Coldwell Banker México lista una casa de tres recámaras y 225 metros cuadrados de construcción en los alrededores de la misma sección a $5,950,000 pesos mexicanos.

Así se venden las casas en la zona de Playas de Tijuana. (Google Maps/Capturas de pantalla)

La FGR argumenta que Oseguera González no ha acreditado la legítima procedencia del dinero con que adquirió el inmueble. La Fiscalía sostiene que, si se entregara la propiedad y posteriormente se acreditara su origen ilícito, un eventual decomiso se volvería imposible si la casa ya hubiera cambiado de manos.

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La Fiscalía cita empresas, marcas y sanciones de Estados Unidos para no soltar la casa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había señalado a Jessica Johanna Oseguera González antes de que la FGR volviera a asegurar la casa.

La vinculó con empresas como JJGON S.P.R. DE R.L. DE C.V., J & P Advertising, Servicios Alimentarios Kibo y Sanchez Realty, y con marcas registradas ante el IMPI: Onze Black, Las Flores Cabañas y Mizu Sushi Lounge. La Fiscalía retomó esos señalamientos para justificar el nuevo aseguramiento.

Jessica Johanna Cervantes, alias La Negra, ha sido señalada como un eslabón clave en la red financiera del CJNG. (Infobae/Anayeli Tapia)

La Fiscalía concluye que existe “alto grado de probabilidad” de que Oseguera González realice operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes del CJNG, organización que su padre encabezó hasta su muerte en febrero de 2026.

El Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito desechó la última queja de la FGR en este litigio. La pelota quedó en la cancha del Poder Judicial: será un juez quien decida si la casa en la calle Del Volcán sigue bajo llave de la Fiscalía o regresa a manos de “La Negra”.

El patrón se repite en otros bienes de la familia. El gobierno federal remató en mayo de 2026 un terreno de más de 13,000 metros cuadrados dentro del Tapalpa Country Club, el mismo complejo donde “El Mencho” fue abatido. El precio base fue de $12,939,520 pesos, aunque ninguna persona mostró interés en adquirirlo.