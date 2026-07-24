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Falsos guías turísticos utilizados por el crimen organizado para secuestrar en las Grutas de Cacahuamilpa, denuncia periodista

El periodista Óscar Balderas denunció el nuevo modus operandi atribuido a La Nueva Familia Michoacana

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Grutas de Cacahuamilpa Guerrero secuestro extorsión La Nueva Familia Michoacana narco en México (especial)
Grutas de Cacahuamilpa Guerrero secuestro extorsión La Nueva Familia Michoacana narco en México

Las Grutas de Cacahuamilpa, uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Guerrero, se encuentran en el centro de una grave denuncia sobre un presunto esquema de secuestros y extorsiones contra visitantes, luego de que el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, revelara un supuesto modus operandi atribuido a integrantes de La Nueva Familia Michoacana.

Durante una entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Balderas aseguró que recibió el testimonio directo de una de las víctimas, quien incluso le compartió fotografías de las lesiones provocadas por las torturas que sufrió junto con otros integrantes de su familia tras caer en una trampa organizada por presuntos delincuentes.

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Denuncian nuevo modus operandi en las Grutas de Cacahuamilpa

De acuerdo con el periodista, el caso ocurrió cuando un padre de familia y sus dos hijos visitaron las Grutas de Cacahuamilpa durante un fin de semana. En el estacionamiento fueron abordados por un supuesto guía turístico que les ofreció un recorrido alternativo por la zona.

Para generar confianza, el individuo portaba una credencial presuntamente expedida por la Secretaría de Turismo local, además de mostrar su título universitario que acreditaba su preparación como guía, sin embargo, todo formaba parte de un engaño.

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Según el relato presentado por Balderas, las víctimas fueron conducidas hacia un sitio aislado, donde fueron privadas de su libertad, despojadas de sus pertenencias y trasladadas a una casa de seguridad.

“Les roban todas sus pertenencias, celulares, carteras, las llaves de la camioneta en la que viajaban, los meten a una casa de seguridad; ahí son torturados los tres”, explicó el periodista durante la entrevista.

Los secuestradores exigieron el pago de un rescate a los familiares, el cual finalmente fue cubierto por el hermano de una de las víctimas para lograr su liberación.

“Son liberados hasta que un hermano de Julián paga el rescate exigido por personas que resultaron integrantes de la Nueva Familia Michoacana”, relató.

También les robaron la camioneta

Balderas relató que, tras recuperar su libertad, la familia regresó al sitio donde había dejado estacionada su camioneta con la intención de abandonar la zona y buscar atención médica.

No obstante, descubrieron que el vehículo también había sido robado.

El periodista sostuvo que este tipo de hechos forman parte de una estrategia criminal dirigida específicamente contra turistas nacionales que visitan sitios naturales durante los fines de semana.

Señalamientos sobre presunta complicidad de autoridades

Asesinato encargada grutas de Cacahuamilpa
El periodista informó que fue asesinada con extrema violencia la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates, junto con su hija de 26 años y su chofer. Foto: Especial

A través de su cuenta de X, Óscar Balderas fue más allá al señalar que estos delitos no podrían cometerse sin la presunta participación o complicidad de autoridades locales.

En una de sus publicaciones afirmó:

“La Nueva Familia Michoacana obliga a las autoridades del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa a entregar a turistas para ser secuestrados y extorsionados. Son muchos casos que no se explican sin la complicidad de autoridades locales”.

Asimismo, aseguró que quienes se niegan a colaborar con la organización criminal son amenazados, torturados o incluso asesinados.

Relaciona el caso con asesinato de administradora del parque

En otra publicación, Balderas informó que fue asesinada con extrema violencia la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates, junto con su hija de 26 años y su chofer.

El periodista aseguró que una de las principales líneas de investigación apuntaría a una presunta extorsión relacionada con La Nueva Familia Michoacana, organización criminal que, según afirmó, mantiene presencia en el corredor Taxco-Pilcaya y esta es una de las más inseguras.

El engaño comienza con un falso guía turístico

De acuerdo con el testimonio presentado por Balderas, el esquema inicia cuando un falso guía intercepta a los visitantes antes de ingresar al atractivo turístico.

El presunto delincuente ofrece recorridos exclusivos, promete zonas poco conocidas e incluso asegura que se trata de lugares ideales para fotografías o contenido para redes sociales.

Una vez que las víctimas aceptan el recorrido alternativo, son llevadas a puntos alejados donde son privadas de la libertad para posteriormente exigir dinero a sus familiares.

El periodista aseguró que esta modalidad estaría siendo utilizada especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

Advierten que el mismo esquema podría repetirse en otros destinos

Vista trasera de tres personas, una con gorra, otra con sombrero de paja y la tercera con camisa clara, mirando una gran pirámide de piedra
Teotihuacán, Estado de México, sería otro de los puntos donde se aplicaría el modus operandi de recorrido alterno para extorsionar turistas (INAH/Cortesía)

Durante la entrevista en MVS Noticias, Óscar Balderas señaló que este supuesto modus operandi no sería exclusivo de Guerrero.

Según explicó, existen reportes similares en otros destinos turísticos del país, entre ellos:

  • Tajín, Veracruz.
  • Zonas cercanas a Tulum, Quintana Roo.
  • Teotihuacán, Estado de México.
  • Diversas áreas turísticas del estado de Guerrero.

Mientras tanto, las denuncias difundidas por Óscar Balderas han generado preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes exigen investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en uno de los principales destinos turísticos naturales de México.

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